Visualiser la vague de chaleur en Europe avec des sucettes glacées fondantes

La chaleur est quelque chose que vous ressentez. Il est difficile de voir ou de capturer des images ou des vidéos. La chaleur n’abat pas les arbres, n’inonde pas les routes et ne submerge pas les voitures, et ne fait pas exploser les maisons. Les images de chaleur extrême montrent souvent des gens qui se pressent sur les plages ou des travailleurs qui s’essuient les sourcils, ce qui peut ne pas traduire l’intensité des températures élevées.

Les humains sont “très dépendants de ce qu’ils voient pour comprendre les risques”, a déclaré Sabrina McCormick, professeure agrégée de santé environnementale et professionnelle à l’Université George Washington. “Cela fait de la chaleur un risque particulièrement difficile à comprendre pour les gens.”

L’histoire continue sous la publicité

L’histoire continue sous la publicité

La dernière vague de chaleur a contribué aux incendies de forêt en Espagne et en France et a amené des températures record de tous les temps en Grande-Bretagne. Ces températures sont particulièrement dangereuses dans les paysages urbains, où le manque d’espaces verts et de structures en béton qui absorbent et rayonnent la lumière du soleil peuvent rendre la ville encore plus chaude.



Températures de l’air en surface, 16h00 GMT Remarque : Les valeurs indiquées pour lundi et mardi sont les températures de surface de l’air prévues Sources : NASA Goddard Earth Observing System (vendredi, samedi et dimanche), NOAA Global Forecast System (températures du lundi et du mardi) Températures de l’air en surface, 16h00 GMT Remarque : Les valeurs indiquées pour lundi et mardi sont les températures de surface de l’air prévues Sources : NASA Goddard Earth Observing System (vendredi, samedi, dimanche, lundi), NOAA Global Forecast System (températures du mardi) Températures de l’air en surface, 16h00 GMT Remarque : Les valeurs indiquées pour lundi et mardi sont les températures de surface de l’air prévues Sources : NASA Goddard Earth Observing System (vendredi, samedi, dimanche et lundi), NOAA Global Forecast System (températures du mardi) Température de l’air en surface, 16h00 GMT Remarque : Les valeurs indiquées pour mardi sont les températures de surface de l’air prévues Sources : NASA Goddard Earth Observing System (vendredi, samedi, dimanche et lundi), NOAA Global Forecast System (températures du mardi)

Pour voir la vague de chaleur balayer l’Europe, les correspondants du Washington Post dans différentes capitales ont entrepris de filmer des vidéos en accéléré de sucettes glacées en train de fondre. Et même cela s’est avéré difficile : les téléphones ont surchauffé sous le soleil brûlant.

Il s’avère que les sucettes glacées mettent beaucoup plus de temps à fondre que prévu. Dans cette expérience non scientifique, le temps de fonte le plus court était d’environ 12 minutes, à 90 degrés Fahrenheit, sous le soleil battant de Madrid. Cela a pris jusqu’à 50 minutes plus tôt dans la journée et à l’ombre.

Le plat à emporter : La meilleure stratégie pour traverser la vague de chaleur pourrait être de vous enfermer dans de la glace et de vous tenir sous un arbre. Au moins si vous êtes une collation fruitée.

Regardez ces sucettes glacées – ou comme on les appelle en Grande-Bretagne, les sucettes glacées – fondre et apprenez-en plus sur ce que les pays font pour braver la chaleur.

Espagne Atteint 114,26 degrés Fahrenheit ( 45,7 degrés Celsius) pendant la vague

30 pour cent des maisons ont climatisation

Le pays s’est réchauffé 1,8 degrés Celsius depuis l’époque préindustrielle. La majeure partie du réchauffement s’est produite au cours des dernières décennies, augmentant de 1,3 degrés Celsius au cours des 60 dernières années. Au moins 30 incendies brûlent à travers le pays, forçant des milliers de personnes à évacuer, noircissant le ciel et affectant la qualité de l’air. Deux personnes sont mortes dans les incendies. Et plus de 1 000 personnes en Espagne et au Portugal – dont beaucoup de personnes âgées – sont décédées des suites de la chaleur la semaine dernière. Lorsque le corps humain ne peut plus se refroidir, les gens peuvent subir un stress thermique, qui peut entraîner un épuisement dû à la chaleur, des crampes, des accidents vasculaires cérébraux et la mort. L’histoire continue sous la publicité L’histoire continue sous la publicité Pour essayer de rester au frais, les gens restent à l’intérieur et baissent les stores pour éviter que leur maison ne surchauffe. Certains sont retournés dans leurs bureaux, où la climatisation est plus facilement disponible.

Grande-Bretagne Atteint 104,36 degrés Fahrenheit (40,2 Celsius) pendant la vague, sa journée la plus chaude jamais enregistrée.

3 pour cent des logements sont climatisés

Le pays s’est réchauffé 1.5 degrés Celsius depuis l’époque préindustrielle La Grande-Bretagne, pays situé à la même latitude que le Québec, n’est pas conçue pour faire face à la chaleur. Mais tout de même, la nation connaît des températures record. Les autorités ont émis pour la première fois un avertissement de chaleur « extrême rouge », et certaines écoles et zoos sont fermés. Les trains circulent plus lentement pour que les voies ne se déforment pas, et les autorités ont exhorté les gens à limiter leurs déplacements. Pour faire face, les Britanniques passent leur temps sur les plages ou les piscines, ou dans les salles de cinéma, qui sont climatisées.

France Atteint 108,68 degrés Fahrenheit (42,6 degrés Celsius) pendant la vague

5 pour cent des logements sont climatisés

Le pays s’est réchauffé 2 degré Celsius depuis l’époque préindustrielle En 2003, une vague de chaleur en France a tué plus de 15 000 personnes, avec des centaines de morts à Paris. Depuis lors, la ville a adopté des stratégies pour aider à protéger les gens des températures élevées. Certaines mesures incluent la gestion de la quantité d’eau utilisée, l’amélioration de l’accès gratuit à l’eau potable et la conversion des paysages urbains en espaces verts pour fournir plus d’ombre. Cette vague de chaleur a exacerbé les incendies de forêt dans le sud-ouest de la France, où plus de 10 000 personnes ont été évacuées.

Allemagne Atteint 96,8 degrés Fahrenheit (36 degrés Celsius) pendant la vague

3 pour cent des logements sont climatisés

Le pays s’est réchauffé 2,3 degrés Celsius depuis l’époque préindustrielle – un degré complet au-dessus de la moyenne mondiale. L’Allemagne se prépare au pire de la chaleur plus tard cette semaine, avec des températures qui devraient grimper au milieu des 100 degrés Fahrenheit. Le gouvernement a mis en place des centres de refroidissement publics. Mais les responsables exhortent également les gens à économiser l’énergie, y compris la climatisation, car le pays est confronté à une crise énergétique continue en raison de la guerre en Ukraine. L’histoire continue sous la publicité L’histoire continue sous la publicité