Visualisation des albums les plus vendus au monde (2001-2023)

L’industrie de la musique est un espace en évolution rapide, avec de nouveaux formats comme le streaming numérique qui surpassent les formats physiques comme les CD.

Quoi qu’il en soit, les ventes d’albums, tant physiques que numériques, restent une mesure clé de la popularité, en particulier pour certains genres et certaines bases de fans qui privilégient les achats d’albums.

Cette visualisation montre les albums les plus vendus de l’année de 2001 à 2023 en nombre d’unités vendues. Les unités vendues incluent tous les formats physiques (vinyle, cassette, CD) et les téléchargements payants d’albums complets.

Les chiffres proviennent de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (Institut international de physique (IFPI)) et sont mis à jour en août 2024.

Meilleurs albums par unités vendues, de 2001 à 2023

Ci-dessous, nous listons l’album le plus vendu chaque année de 2001 à 2023, montrant comment Adele est la musicienne la plus dominante sur ce front au cours des 23 dernières années.

Année Album Artiste Unités vendues* 2023 Dixième mini-album de SEVENTEEN « FML » DIX-SEPT 6 400 000 2022 Les plus grandes œuvres d’art Jay Chou 7 500 000 2021 30 Adèle 4 700 000 2020 CARTE DE L’AME 7 BTS 4 800 000 2019 5×20 Tous mes meilleurs vœux !! 1999-2019 ARASHI 3 300 000 2018 Bande-annonce du film Le plus grand showman Artistes divers 3 500 000 2017 ÷ Ed Sheeran 6 100 000 2016 Limonade Beyoncé 2 500 000 2015 25 Adèle 17 400 000 2014 Congelé Artistes divers 10 000 000 2013 Souvenirs de minuit Une direction 4 000 000 2012 21 Adèle 8 300 000 2011 21 Adèle 18 100 000 2010 Récupération Eminem 6 000 000 2009 J’ai rêvé d’un rêve Susan Boyle 8 300 000 2008 Viva La Vida ou la mort et tous ses amis Coldplay 6 800 000 2007 High School Musical 2 Artistes divers 6 300 000 2006 La comédie musicale du lycée Artistes divers 5 300 000 2005 X et Y Coldplay 8 300 000 2004 Confessions Huissier 12 000 000 2003 Viens avec moi Norah Jones 10 500 000 2002 Le spectacle d’Eminem Eminem 13 900 000 2001 THÉORIE HYBRIDE PARC LINKIN 8 800 000

*Comprend les CD, les vinyles, les cassettes et les téléchargements payants d’albums complets.

L’auteure-compositrice-interprète britannique Adele est l’une des artistes les plus vendues au cours des deux dernières décennies, avec ses trois derniers albums : 21, 25 et 30, chacun des plus vendus dans le monde entier au cours de leurs années de sortie respectives.

Son album le plus vendu, 21, avec des singles à succès comme « Rolling in the Deep » et « Someone Like You », a remporté deux prix d’affilée. album le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni.

Ces dernières années, les ventes d’albums sont devenues de plus en plus mondiales, avec des artistes taïwanais (Jay Chou), coréens (Seventeen, BTS) et japonais (ARASHI) enregistrant les albums les plus vendus.

En 2023, 19 des 20 meilleurs Les albums les plus vendus dans le classement mondial des ventes d’albums de l’IFPI proviennent de groupes sud-coréens. Le seul album non coréen parmi les 20 premiers est 1989 (Taylor’s Version) de Taylor Swift.

La Corée du Sud ventes d’albums sont motivés par la popularité des albums de K-pop, qui comprennent de nombreux livres photo, affiches, cartes photo et autres contenus à collectionner, ce qui rend les copies physiques très recherchées en raison de leur emballage innovant et de leur valeur souvenir exclusive.

De plus, des films populaires ont également produit des albums de bandes sonores très réussis, tels que High School Musical, Frozen et The Greatest Showman.

