Visual Studio 2022 – 17.9 Preview 3 : apporte des améliorations de recherche tout-en-un

La semaine dernière, Microsoft a publié Visual Studio 2022 17.9 Aperçu 3 version avec des améliorations significatives de la fonctionnalité de recherche de code, également connue sous le nom de recherche tout-en-un. Désormais, cette mise à jour préliminaire améliore considérablement l’expérience de recherche, permettant aux développeurs d’explorer n’importe quel mot ou chaîne de caractères dans leur solution. D’autres modifications sont liées à la prise en charge de Xcode 15.1, aux ajouts à la boîte à outils Microsoft Teams et à d’autres corrections de bugs.

La fonction de recherche s’étend pour inclure les noms de variables locales, les mots dans les commentaires, les noms de paramètres ou toute autre chaîne de caractères intégrée dans la base de code. Il est conseillé aux utilisateurs recherchant une recherche de texte plus spécialisée d’explorer les options supplémentaires disponibles dans Rechercher dans les fichiers, avec des raccourcis. Ctrl+Maj+F et Recherche rapide (Ctrl+F), qui offrent également des fonctionnalités étendues.

Dans l’interface de recherche de code par défaut ( Ctrl+T or Ctrl+, ), les correspondances de texte exactes, telles que les commentaires et les variables locales, sont désormais incluses, avec une note indiquant que les résultats de texte sont dépriorisés par rapport aux fichiers, aux types et aux membres.

Comme expliqué dans le billet de blog original, les développeurs peuvent accéder à une vue texte uniquement en employant diverses méthodes. Ils peuvent cliquer sur le text (x:) situé sous le champ de recherche, préfixez la requête de recherche avec x: utilisez le raccourci clavier Maj+Alt+Fou accédez à l’option de menu Édition > Aller à > Aller au texte.

Dans l’interface en texte uniquement, les développeurs peuvent personnaliser davantage leur recherche à l’aide d’options permettant de basculer entre Cas de correspondance, Correspond à un mot entieret Utiliser des expressions régulièresidéalement situé sur le côté droit de la barre de recherche.

(Différentes options sur la barre de recherche pour une expérience texte uniquement, Source : Blogs de développement Microsoft)

Notamment, la prise en charge du texte intégral dans Code Search est désormais une fonctionnalité par défaut dans le canal Preview, à partir de la version 17.9 Preview 2. Cependant, comme indiqué, la fonctionnalité peut ne pas être universellement activée dans les canaux Preview ; les utilisateurs peuvent l’activer manuellement en accédant à Outils > Options > Environnement > Fonctionnalités d’aperçu > Recherche en texte brut dans la recherche tout-en-un. A noter que cette fonctionnalité améliorée sera également accessible dans la version principale avec la version 17.9, disponible en version préliminaire.

En outre, l’équipe de développement a révélé que le déploiement complet peut nécessiter l’activation de l’utilisateur dans certains cas, comme l’indique la découverte que la fonctionnalité pourrait ne pas être entièrement déployée par défaut dans les canaux de prévisualisation. Les utilisateurs sont encouragés à activer la fonctionnalité de manière proactive via les étapes manuelles fournies si nécessaire.

Le les retours de la communauté sur cette version est plutôt positif. Certains utilisateurs ont suggéré des fonctionnalités utiles pour les développeurs qui manquent actuellement, comme une recherche de points de terminaison et d’options de filtrage, ainsi qu’un moyen d’ignorer les lignes contenant des commentaires. Un autre utilisateur a apprécié les nouvelles fonctionnalités de recherche, mais a trouvé que le fait d’en avoir plusieurs n’était ni intuitif ni convivial. Les membres de la communauté ont également suggéré d’effectuer une seule recherche et de remplacer le panneau par des onglets pour une meilleure solution.

D’autres changements notables incluent Prise en charge de Xcode 15.1 et les correctifs d’API, l’ajout du modèle Teams AI Bot dans Microsoft Teams Toolkit et les corrections de bugs généraux, les développeurs souhaitant en savoir plus à ce sujet et sur d’autres versions de Visual Studio peuvent visiter notes de version sur les autres mises à jour, modifications et nouvelles fonctionnalités autour de l’IDE Visual Studio 2022.

Enfin, Microsoft et l’équipe de développement encouragent les utilisateurs à fournir retour et partager suggestions pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations, soulignant leur engagement à améliorer constamment l’expérience Visual Studio.