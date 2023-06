Les scientifiques surveillent des dizaines de sites en Nouvelle-Écosse et dans le sud du Nouveau-Brunswick pour voir si le dernier hiver chaud du Canada atlantique a accéléré la propagation de invertébrés marins visqueux.

Six espèces envahissantes d’ascidies ou tuniciers se sont établies en Nouvelle-Écosse au cours de la dernière décennie. On pense que deux autres sont arrivés.

Les créatures s’accrochent à tout ce avec quoi elles entrent en contact et sont devenues un problème majeur dans le secteur de la conchyliculture. Ils sont composés à 95 % d’eau et lourds, alourdissent les cordes et augmentent les contraintes de cisaillement pendant les tempêtes et le risque de perte d’équipement et de produit.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la plupart de ces espèces sont ici à cause du réchauffement climatique », a déclaré Claudio DiBacco, chercheur fédéral spécialisé dans les espèces aquatiques envahissantes à l’Institut océanographique de Bedford à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Les tuniciers sont un sac plein d’organes et d’eau qui sont aptes à filtrer les aliments, à se reproduire et à « l’encrassement biologique » – s’accumulant sur tout, des bateaux aux tuyaux sous-marins. Lorsqu’ils sont poussés ou poussés, ils tirent de l’eau d’un siphon – d’où le nom, jet de mer.

Les espèces envahissantes arrivent principalement sur les coques des navires et dans les rejets d’eau de ballast.

Le chercheur scientifique de Pêches et Océans Claudio DiBacco et le technicien Neo Paulin au quai de Digby, en Nouvelle-Écosse. Le quai est l’un des dizaines de sites de surveillance des ascidies ou des tuniciers. (Paul Withers/CBC)

Les tuniciers font désormais partie de la vie de Nolan D’Eon, qui produit 1,4 million d’huîtres par an sur sa ferme d’Argyle, en Nouvelle-Écosse.

« Il y a des tuniciers sur les cages. Ils sont très, très petits pour le moment. Mais nous ne les laissons jamais grandir », a déclaré D’Eon alors qu’il examinait récemment une cage à huîtres tirée à bord d’un bateau de service à un site du lac Eel.

Sa solution consiste à retourner chaque cage pendant 48 heures et à laisser le soleil et la chaleur tuer les tuniciers, mais ils reviennent toujours.

« Nous avons une ponte de tuniciers à une époque que nous n’avions jamais eue auparavant. Et ils devenaient tous verts en hiver. Au printemps, ils étaient tous morts. Maintenant, vous soulevez vos cages et ils sont tous vivants. . Ils ne meurent pas pendant l’hiver, ce qui représente beaucoup plus de travail pour nous », a déclaré D’Eon.

Les créatures sont également disgracieuses.

« Gratter les tuniciers des moules, c’est ma vie », a plaisanté Peter Darnell, un éleveur de moules et de pétoncles chevronné à Mahone Bay, en Nouvelle-Écosse. « Il y en a tellement. Ils sont prolifiques. Ils sont incroyables. saison, donc vous avez deux cohortes en un an et il y a juste des milliards de choses. »

Lucas Wood et Nolan D’Eon sur le lac Eel dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Les tuniciers créent «beaucoup de travail» chez D’Eon Oysters, qui produit 1,4 million d’huîtres par an. (Paul Withers/CBC)

Pour suivre la propagation et la survie des tuniciers envahissants, Pêches et Océans Canada surveille entre 50 et 70 emplacements du nord du Cap-Breton, le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse et du sud du Nouveau-Brunswick.

Des plaques de métal sont suspendues sous les quais publics, les sites d’aquaculture et même à l’intérieur de la zone de protection marine de l’estuaire de la Musquash, près de Saint John.

Le port de pêche achalandé de Digby, en Nouvelle-Écosse, est connu sous le nom de Site 1.

Le biologiste de Pêches et Océans Canada DiBacco et le technicien Neo Paulin ont récemment retiré une plaque suspendue pendant un an sous un quai flottant dans le port. Il en est ressorti complètement recouvert d’une demi-douzaine d’espèces de tuniciers.

« C’est le front d’invasion de la Nouvelle-Écosse. C’est là que nous voyons la plupart de nos espèces apparaître pour la première fois, car elles se développent généralement à partir d’une distribution méridionale dans le golfe du Maine », a déclaré DiBacco.

« C’est le bon moment pour venir les voir car ils n’auraient pas connu d’eau froide, à la fois parce qu’il y a des hivers plus chauds et que cette partie de la province est la plus chaude. »

L’ascidie de mer européenne est un autre tunicier envahissant. Il s’est propagé rapidement à Mahone Bay, N.-É. (Pêches et Océans Canada)

Trois nouveaux arrivants sont surveillés de près : le diplosoma listerium, l’ascidielle ascidielle européenne et le didemnum vexillum, plus connu sous le nom de tunicier à crêpes.

Le tunicier à pâte à crêpes a été l’un des premiers à être documenté en 2013, un an après l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le golfe du Maine et la côte atlantique.

Un hiver froid en 2015 a renversé les tuniciers envahissants, mais ne les a pas arrêtés.

« Réfugiés thermiques »

Les soi-disant « refuges thermiques » – où l’eau est juste un peu plus chaude – leur ont permis de survivre au prochain hiver froid en 2019.

À l’aide d’observations de l’hivernage de diplosoma à trois sites de surveillance dans le sud de la Nouvelle-Écosse, DiBacco et d’autres scientifiques ont construit un modèle pour prédire la propagation en fonction des températures.

Le modèle a été utilisé pour localiser les sites de surveillance et est en train d’être affiné pour considérer la croissance et la reproduction des tuniciers comme des facteurs.

Un exemple d’encrassement biologique — L’équipement de Pêches et Océans Canada a été recouvert d’ascidie ciona. (Pêches et Océans Canada)

De retour à Mahone Bay, Darnell est philosophe au sujet des tuniciers envahissants.

Il les traite depuis des décennies, y compris ciona intestinalis – une ascidie ressemblant à une limace qu’il a vue pour la première fois il y a environ 15 ans.

« Eh bien, c’est un peu discutable. Il n’y a plus de place pour quoi que ce soit là-bas. Si quelque chose déplace quelque chose d’autre, je suppose que cela ne fait pas beaucoup de différence. Tout ce que nous mettons dans l’eau se charge de quelque chose. »

Règles de rejet des eaux de ballast

Pourtant, la vitesse de propagation le surprend lui-même.

Il a dit que DiBacco, le scientifique du gouvernement fédéral, a récemment détecté l’ascidielle, également connue sous le nom d’ascidie marine européenne, dans une autre partie de Mahone Bay, loin de ses baux.

« Il y a un an en octobre dernier, il a vu ce nouveau tunicier appelé ascidiella, qui est un autre tunicier solitaire. À peu près de la même taille que les autres. C’était intéressant. Ils en avaient déjà vu dans la baie de Lunenburg, mais je n’avais pas vu avant. Cette année : moitié-moitié. Presque autant que Ciona. Wow. »

En réponse aux préoccupations concernant les espèces envahissantes, y compris les tuniciers, le Canada met en œuvre des règles de rejet des eaux de ballast pour l’industrie du transport maritime, exhortant les plaisanciers commerciaux et de plaisance à être plus vigilants quant au nettoyage des coques et à la surveillance des transferts aquacoles.

À Digby, DiBacco a regardé une assiette grouillante d’encrassement biologique et a vu la beauté.

« Si je pointe vers l’étoile dorée … c’est celle-ci avec la forme d’une étoile. Chacun de ces lobes est un individu et c’est cette belle forme », a déclaré DiBacco.

« Si vous arrivez à les regarder, pas seulement au microscope, les couleurs, les rouges, les bruns – vraiment attrayants. Je sais qu’ils sont visqueux, mais si vous pouvez aller au-delà de cela, c’est vraiment très diversifié et beau groupe d’individus. »