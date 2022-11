Visitez votre Festival of Trees local + égayez les vacances des enfants de la Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, un enfant reçoit un diagnostic de diabète tous les trois ou quatre jours. À l’heure actuelle, plus de 2 500 enfants et jeunes vivent avec le diabète dans la province – un nombre qui ne cesse d’augmenter.

Le diabète affecte tous les aspects de la vie des familles. Pour des enfants comme Hennessey, qui a reçu un diagnostic de diabète de type 1 à l’âge de 10 ans, cette maladie ressemble à une condamnation à perpétuité. Elle surveille constamment ce qu’elle mange et quand elle mange, décide quelles activités elle peut et ne peut pas faire, et a besoin d’une surveillance sans fin, 24 heures sur 24, y compris souvent de multiples piqûres d’aiguille chaque jour.

“Dès le jour où vous êtes diagnostiqué, vous ne pouvez pas simplement oublier et le laisser tranquille ou agir comme si ce n’était pas là”, a déclaré Hennessy. « C’est un quotidien incessant et je ne peux pas l’ignorer. C’est là pour toujours.

Le diabète de type 1 touche 90 % des enfants atteints de diabète et il est impossible de le guérir ou de le prévenir. Sans un soutien et un entretien appropriés, le diabète peut entraîner des problèmes de santé, notamment des maladies cardiaques ou des lésions rénales, à mesure que les enfants grandissent.

Ensemble, il y a de l’espoir

Le Festival of Trees, une tradition bien-aimée des Fêtes qui recueille du soutien pour le BC Children’s Hospital, est de retour pour une autre année. Célébrant sa 31e année, le festival se tient au Delta Grand Okanagan et Mission Hill Family Estates, Kelowna du 18 novembre au 3 janvier.

Festival of Trees, présenté par la Banque Scotia, rassemble des entreprises locales, des organisations et des membres de la communauté pour célébrer la joie de la saison tout en recueillant des fonds pour aider les enfants atteints de maladies graves en Colombie-Britannique.

C’est le moyen idéal de créer des souvenirs de vacances avec toute votre famille tout en soutenant une cause importante. Profitez de tous les beaux arbres décorés dans toute leur splendeur de vacances, mettant en valeur la créativité de toutes les personnes impliquées.

Les dons sont acceptés avec gratitude sur chaque site du festival, ainsi qu’en ligne sur le site Web du Festival des arbres.

Le programme du diabète du BC Children’s Hospital est composé d’une équipe des meilleurs et des plus brillants cliniciens et chercheurs de renommée mondiale. Les découvertes faites à BC Children’s ont changé la pratique clinique et ont maintenant un impact sur la vie des enfants atteints de diabète et de leurs familles ici et dans le monde. Mais nous ne pouvons pas y arriver sans votre aide. Votre générosité aide à faire avancer la recherche et, ensemble, nous pouvons créer un avenir pour les familles où elles peuvent s’épanouir.

Visitez l’un des cinq autres sites de la Colombie-Britannique situés à Victoria, Vancouver, Sooke et Comox Valley.

Pour plus d’informations, visitez festivaloftreesbc.ca.

