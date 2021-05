Visitez l’île privée de 35 millions de dollars de Faith Hill et Tim McGraw

L’île des Bahamas Faith Hill et Tim McGraw ont passé des années et plusieurs millions à se développer sont sur le marché pour 35 millions de dollars. Le couple de puissance de la musique country a acheté l’île connue sous le nom de Goat Cay en 2003. Elle est située dans les Exumas, un district des Bahamas composé d’une chaîne de plus de 365 îles, à environ 280 miles à l’est de Miami.

Hill et McGraw ont rebaptisé le paradis qu’ils avaient imaginé ensemble, L’ile d’Anges, qui signifie en français l’île des anges. Le couple a transformé ce qui était une île non développée de 19,77 acres en un complexe de villégiature qui comprend une résidence principale de 6517 pieds carrés, deux plages et des centaines de palmiers importés. « C’était un exercice de plus de 10 ans », a déclaré Edward de Mallet Morgan, le courtier immobilier de luxe basé à Londres et associé chez Knight Frank qui représente la liste. De Mallet Morgan a refusé de commenter ses clients ou même de confirmer leur identité. Cependant, la propriété et ses célèbres propriétaires ont été présentés dans un article de couverture pour Architectural Digest en 2017. L’île apparaît également périodiquement dans le fil Instagram de McGraw. Dans l’interview de 2017, Hill a déclaré au magazine: « Nous sommes allés partout dans le monde et nous voulions vraiment créer un endroit spécial que nous ne pourrions trouver nulle part ailleurs. » Elle a poursuivi en expliquant le défi de développer une île isolée. «Nous avons décidé de construire une maison», a-t-elle déclaré. « Nous n’avions aucune idée que nous devions construire tout le reste. Nous devions en gros construire une petite ville. » McGraw a ajouté: « Chaque fois que nous faisons atterrir l’avion, que nous marchons sur la plage et que nous nous dirigeons vers la maison, nous nous tournons l’un vers l’autre et nous nous disons: » C’est le meilleur endroit au monde « . « Voici un aperçu du paradis sur mesure:

La résidence principale est composée de huit structures que Mallet Morgan qualifie de «pods». Les cosses sont interconnectées par 5000 pieds carrés de vérandas couvertes de chaume et de passages de brise.

Chacune des quatre suites de la maison se tient seule dans une capsule. Il y a aussi une suite du propriétaire avec des poutres apparentes complexes, des portes accordéon en verre et une vue verdoyante.

À quelques pas du lit king-size de la chambre se trouve une immense terrasse avec une grande baignoire extérieure d’un côté.

De l’autre côté se trouve un grand lit de bronzage blanc.

Le salon dispose d’un mur de fenêtres qui disparaissent dans le plafond d’une simple pression sur un bouton.

La chambre s’ouvre sur une terrasse dotée d’une piscine creusée, entourée d’un ensemble de chaises inclinables de couleur ivoire, de canapés extérieurs assortis et d’une véranda avec un coin repas en plein air.

La cuisine du chef à aire ouverte comporte un mur de fenêtres et une autre des salles à manger de la maison.

La cuisine digne d’une salle d’exposition expose un four double et une cuisinière de taille industrielle de Wolf, un plafond lambrissé et des armoires élégantes.

L’île comprend deux plages couvertes de sable blanc poudreux.

Au bout d’une bande de plage se trouvent deux grandes yourtes blanches avec salles de bain attenantes.

Les structures robustes en forme de tente sont climatisées et comprennent des terrasses en bois.

L’un est meublé comme une chambre, tandis que l’autre est une salle de sport en bord de mer.

Les 568 palmiers parfaitement éparpillés sur le rivage ont été expédiés du sud de la Floride.

En fait, la plupart des aménagements paysagers bien entretenus ont dû être importés.

La structure la plus haute de l’île est une tour d’observation reliée à la résidence principale.

Au sommet, une grande cloche et une vue panoramique spectaculaire sur les eaux turquoises qui entourent L’ile d’Anges.

L’île comprend un quai et une rampe de chargement adjacente avec un lecteur qui balaie jusqu’à la résidence principale.

L’ile d’Anges est également accessible en hydravion.

Il y a 6000 pieds carrés de structures supplémentaires sur l’île, y compris trois villas au bord de l’eau, chacune avec des suites à deux chambres pour le personnel ou les invités.

Certaines des fonctionnalités de L’ile d’Anges qui ne sont visibles sur aucune photo marketing méritent d’être notées. «Toutes les commodités et services modernes dont vous pourriez avoir besoin sont fournis, du traitement et de l’élimination des déchets à un système d’osmose inverse pour fournir de l’eau fraîche», a déclaré de Mallet Morgan. Parmi ces commodités modernes: huit réservoirs géants pouvant stocker 64000 gallons d’eau potable filtrée, deux générateurs de la taille d’une maison mobile qui alimentent toute l’île, deux antennes paraboliques pour le service de télévision, deux autres paraboles offrant un accès Internet haut débit. De Mallet Morgan a déclaré que les systèmes redondants sont nécessaires pour fournir une sauvegarde transparente en cas de défaillance d’un système. Il y a un incinérateur sans fumée pour les ordures ménagères et une petite zone médicale remplie de médicaments, de bandages et d’un défibrillateur. La salle est équipée pour permettre un accès à distance aux médecins concierges par visioconférence en cas d’urgence. Et plusieurs grandes installations de stockage sont utilisées pour héberger une petite flotte de Waverunner, des installations de blanchisserie de qualité industrielle, du matériel de secours, des garde-manger et des salles de stockage réfrigérées.

Lorsque vous additionnez les coûts des travailleurs, des infrastructures, de l’aménagement paysager et de l’entretien général, l’entretien d’une île privée n’est pas bon marché. «Pour les îles de ce type de taille, vous parlez probablement de 1,5 million de dollars à 2 millions de dollars par an, en fonction de votre maintenance, de votre personnel et de vos niveaux d’utilisation», a déclaré de Mallet Morgan.

«Aujourd’hui, la demande d’îles privées« clé en main »est probablement l’une des plus élevées que nous ayons jamais connues.» Edward de Mallet Morgan Associé, Knight Frank

En règle générale, les courtiers examinent les ventes de maisons comparables dans la région pour aider à calculer la valeur et à déterminer le prix demandé pour une annonce, mais la tarification d’une île privée comme celle-ci est un peu plus compliquée, selon de Mallet Morgan. « Ce n’est pas une science exacte, pour calculer la valeur, mais une combinaison de facteurs », a-t-il déclaré. « Habituellement, vous commencez par comprendre le coût d’acquisition initial de l’île elle-même, puis ajoutez tous les coûts de développement et considérez le coût de remplacement équivalent aujourd’hui pour créer la même chose. Vous considérez ensuite le temps et le coût d’opportunité à ajouter. »

