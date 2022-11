Visitez les musées le long de la route 66 en cette période des Fêtes – Shaw Local

En cette saison de vacances, emmenez la famille découvrir quelques-uns des musées à couper le souffle et des attractions historiques le long des cent premiers kilomètres de la route 66. Allant des galeries d’art de renommée mondiale aux vastes collections d’automobiles anciennes, ces expositions offrent plus qu’un simple activité intérieure cet hiver – ces institutions offrent également un regard crucial sur l’héritage durable de la Mother Road. Rejoignez-nous alors que nous explorons six musées incontournables le long du parcours.

L’Institut d’art de Chicago

111, avenue S. Michigan, Chicago

www.artic.edu

Avant de commencer votre voyage sur la Mother Road, rendez visite à la mère de tous les musées d’art : l’Art Institute of Chicago. Idéalement situé à proximité du point de départ historique de la Route 66, ce musée digne d’une liste de seaux propose des expositions spéciales passionnantes et une collection permanente d’une taille fantastique, comprenant des œuvres aussi importantes que “Nighthawks” d’Edward Hopper, “American Gothic” de Grant Wood et le chef-d’œuvre de Georges Seurat ” Un dimanche après-midi sur l’île de la Grande Jatte.

Musée du Champ

1400 S. DuSable Lake Shore Drive, Chicago

FieldMuseum.org

Envie de vous retrouver nez à nez avec le plus grand Tyrannosaurus rex du monde ? Planifiez une visite au Field Museum de Chicago, où vous pourrez voir le légendaire dinosaure connu sous le nom de « Sue ». Les enfants de tous âges chériront l’occasion de découvrir les superbes expositions d’histoire naturelle grandeur nature du musée et d’explorer une sélection tournante d’expositions spéciales. Idéalement situé sur le campus du musée de Chicago, il est facile d’ajouter un voyage dans ce musée de renommée mondiale à l’itinéraire de la Route 66 de votre famille.

Musée historique de la région de Joliet et centre d’accueil Route 66

204, rue N. Ottawa, Joliet

JolietMuseum.org

Rapprochez-vous des artefacts de la route mère au musée historique de la région de Joliet et au centre d’accueil de la route 66. Situé dans une structure historique qui abritait autrefois l’église méthodiste épiscopale de la rue Ottawa, un grand exemple d’architecture néoclassique, le bâtiment accueille désormais une pléthore de lieux de selfie thématiques et d’expositions consacrées à l’importance de la route 66 et de l’autoroute Lincoln. Explorez la toute nouvelle exposition du musée consacrée aux « The Blues Brothers », la comédie phare qui a été tournée à Joliet. Vous trouverez également d’autres expositions dignes d’être photographiées, comme une réplique de l’écluse du canal I&M, un paysage de rue du début du siècle dernier, une tour de garde de la vieille prison de Joliet et un panneau selfie 3D Route 66 récemment ajouté, situé près de l’entrée du musée.

Musée minier de la route 66 de l’Illinois

150, chemin Kankakee, Godley

L’Illinois Route 66 Mining Museum est un joyau caché de pure Americana, situé dans le petit village de Godley. Avec seulement 600 habitants, Godley a été mis sur la carte en 1864 par la découverte de « diamants noirs », qui a déclenché la ruée vers le charbon dans le centre de l’Illinois. Une tragédie en 1883 a entraîné la mort de 74 hommes et garçons, un événement qui a joué un rôle majeur dans la formation du syndicat United Mine Workers en 1890. Le petit mais fascinant micro-musée est ouvert au public à partir de 9 heures du matin. à midi lundi, mercredi et vendredi.

Musée de l’automobile de Pontiac-Oakland

201, rue N. Mill, Pontiac

PontiacOaklandMuseum.org

Les visiteurs sont étonnés de la qualité des voitures exposées et de l’étendue de la collection du Pontiac-Oakland Museum. Vous aurez besoin d’environ une heure pour visiter la vaste gamme de voitures anciennes et de souvenirs, ainsi que la bibliothèque de recherche de Pontiac, hébergée dans un vaste musée du centre-ville à quelques pas du musée Route 66 Association of Illinois. L’entrée est gratuite, cependant, vous pouvez opter pour une visite des coulisses pour seulement 5 $ par personne. Cette visite spéciale vous donnera un aperçu de l’histoire de ces automobiles étonnantes et des histoires de guides expérimentés. Le site est ouvert tous les jours et les passionnés d’automobile ne voudront pas manquer une occasion de voir la belle collection.

Association Route 66 du musée de l’Illinois

110, rue Howard Ouest, Pontiac

Il66assoc.org

À la fin de votre randonnée des premiers cent milles, vous vous retrouverez dans la petite mais animée communauté de Pontiac. Abritant l’un des meilleurs musées de la Route 66 le long de toute la Mother Road, cette vaste archive d’artefacts et d’éphémères de la Route 66 est largement considérée pour sa vaste collection de photos historiques. Dans ce musée préféré des fans, vous trouverez des reliques nostalgiques d’antan, des plaques d’immatriculation vintage, un bus VW avec une connexion au film à succès de Disney “Cars” et une spectaculaire fresque de deux étages représentant un bouclier de la Route 66, parfait pour les séances photo. C’est un endroit incontournable pour les voyageurs qui passent tout leur temps le long des cent premiers milles.