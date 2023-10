Visitez la Maison Blanche avec le président Devon Sawa

Quand Chucky Retour plus tard cette semaine, la série de comédie d’horreur aura une toute nouvelle scène de crime pour la poupée tueuse rôder : la maison Blanche. Devon Sawa, qui a joué un personnage différent chaque saison (dans la première saison, il a joué des pères jumeaux ; dans la deuxième saison, un prêtre catholique), est le choix parfait pour incarner POTUS, comme en témoigne cette délicieuse « vidéo de tournée » avant la saison. trois.

À l’intérieur de Chucky : Devon Sawa fait visiter la Maison Blanche | Chucky Saison 3 | SYFY et le réseau américain

Il a mon vote ! Les décors sont également superbes, jusqu’au bouton « Diet Coke ».

« Dans la soif de pouvoir incessante de Chucky, la troisième saison voit désormais Chucky s’installer au sein de la famille la plus puissante du monde : la première famille américaine, à l’intérieur des murs infâmes de la Maison Blanche. Comment Chucky s’est-il retrouvé ici ? Que veut-il, au nom de Dieu ? Et comment Jake, Devon et Lexy peuvent-ils rejoindre Chucky dans le bâtiment le plus sécurisé du monde, tout en équilibrant les pressions des relations amoureuses et en grandissant ? Pendant ce temps, Tiffany fait face à une crise imminente alors que la police se rapproche d’elle pour le déchaînement meurtrier de « Jennifer Tilly » la saison dernière.

Chucky revient sur Syfy et aux États-Unis le 4 octobre avec les quatre premiers épisodes de la troisième saison ; les épisodes seront également diffusés le lendemain sur Peacock. Le reste de la saison trois arrive en 2024.

