Visitez Hodgkins pour une destination de restauration familiale sur la route 66 – Shaw Local

Les explorateurs Marquette & Joliet savaient déjà en 1673 ce que vous pouvez vivre aujourd’hui, que le village de Hodgkins est un endroit idéal pour se retrouver. En accord avec les charmes du passé, le village d’aujourd’hui n’abrite encore qu’environ 2 100 habitants et évoque toujours une charmante ambiance du Midwest. L’ancienne US Rt 66 la traverse, alors sortez de la ville pour commencer à profiter de leur charme maison aujourd’hui. Tous les samedis à partir de 8h, vous pouvez profiter du marché français qui se tient à Prairie Walk Pond ou venir au Hodgkins Fest le 27 août pour des divertissements, des feux d’artifice, de la nourriture et du bingo. Et en parlant de gastronomie, vous pouvez profiter de ces beaux établissements à tout moment de l’année.

Arrêt au stand de Buck

6501, avenue Kane, Hodgkins, IL

708-588-0095

À partir du moment où vous mettez les pieds à l’intérieur de Buck’s Pit Stop, vous ramasserez ce qu’ils préparent, des repas sur le thème des voitures de course depuis le sol en damier (et le plafond), des entrées sur le thème de la course et un flux tournant de sympathiques habitants qui s’ajoutent à rendant cet endroit unique et amusant. Des spéciaux quotidiens et des événements avec une cause comme «Rescue Dog of The Week» où les chiots abandonnés ont une seconde chance. Avons-nous mentionné le poulet? Certains disent mieux autour. Bar ouvert plus longtemps que les heures de cuisine indiquées ci-dessus. Alors, foncez jusqu’à Buck’s Pit Stop et dégustez une boisson fraîche et de la bonne nourriture idéalement située le long de la Old US Rt 66.

Heures: Ma-Je 11h-21h Ve 11h-21h30 Sa Midi-21h30 Di Midi-20h Fermé le lundi

Pizzeria de Casciani

9200 Joliet Road, Hodgkins, Illinois

708-482-9200

Depuis ses modestes débuts à Cicero, dans l’Illinois, où Sergio Casciani a ouvert sa première pizzeria en 1967, favorisant les relations avec les Bears de Chicago ainsi qu’avec l’entraîneur Mike Ditka, le reste appartient à l’histoire. Aujourd’hui, vous pouvez goûter à certains des mêmes plats du Bears Super Bowl XX préparés par les… frères du fils de Sergio, Gino, Rocco et Carmen. Poursuivant la tradition de leur père ici à Hodgkins, dans l’Illinois, ils préparent toujours leurs «sandwichs au steak panés», tout comme leur père le faisait, y compris ce que les habitants considèrent comme l’une des meilleures pizzas du coin. Goûtez-y et savourez ce que deux (et bientôt trois !) générations vous concoctent depuis les années 1960.

Heures: Tous les jours 10h30-20h30 Fermé le dimanche

Pizza de Salerne

9301 W 63rd Street, Hodgkins, IL

708-354-0099

Présenté comme Hodgkins uniquement “Vegas-Style Sports Bar”, Salerno’s Pizza est prêt à vous divertir. Bénéficiant de “… beaucoup de téléviseurs pour le sport, y compris 2 projecteurs, une scène de divertissement en direct” et “2 grands bars (avec) beaucoup de tables et de chaises…” et cela ne s’arrête pas là. Les espaces pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes ainsi qu’un bar extérieur et un café en plein air vous permettent de profiter de tout ce que cet endroit a à offrir. De plus, ce ne sont pas que des pizzas. Découvrez leurs plats du jour, y compris les fruits de mer et les favoris mexicains. Chaque membre de la famille trouvera quelque chose qu’il aime ici au Salerno’s.

Heures: Lu-Je 11h-Minuit Ven-Sa 11h-1h Fermé le dimanche

Stefan Grill Café Bar

7101 Santa Fe Drive, Hodgkins, IL

708-579-0621

Vous cherchez des plats serbes faits maison le long de la Mother Road ? Alors ne cherchez pas plus loin que Stefan Grill à Hodgkins, dans l’Illinois, qui sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner dans une atmosphère sophistiquée et clubby. Des produits de boulangerie et des pâtisseries maison complètent les cafés européens proposés ici chez Stefan. Soucieux de leur nourriture et de sa provenance, chaque menu est aussi exquis que le suivant. Consultez-les en ligne pour les plats du jour serbes et autres. Plats bien présentés, bien pensés.

Heures: Lu & Me-Sa 10h-22h Di 10h-21h Fermé le mardi

