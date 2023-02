Visitez ces 9 lieux hantés en Inde uniquement si vous possédez des nerfs d’acier

Si vous êtes quelqu’un qui a des nerfs d’acier et qui n’a pas peur très facilement, certains des endroits les plus hantés de l’Inde valent la peine d’être visités pour vous. Ces endroits ont des vibrations étranges qui promettent d’apporter une combinaison de frissons, de peur et d’excitation. Alors, faites vos valises et préparez-vous à explorer des endroits que seuls les casse-cou peuvent trouver le courage d’explorer.

Mais attention, explorer ces lieux n’est pas pour les timides. Jetez un œil à neuf des endroits les plus hantés de l’Inde :

Lumières fantômes d’Aleya, Bengale occidental

Le Bengale occidental a sa juste part de lieux hantés comme Aleya Ghost Lights. Selon les rapports, ces lumières émergent principalement dans les régions marécageuses du Bengale occidental et du Bangladesh et ont causé de nombreux décès dans les communautés de pêcheurs.

L’un des célèbres lieux hantés de l’Inde, le Fern Hill Hotel, a été construit en 1844 et a servi de résidence d’été au maharaja de Mysore. Il a été fermé pendant un certain temps en raison de rapports d’activités paranormales. Un incident bizarre lié à cet hôtel s’est produit lors du tournage du film Raaz et l’équipe a vu une fille chanter dans la séquence finale, selon les rapports. Le hic, c’est qu’elle n’était pas présente lors du tournage.

Bibliothèque nationale, Calcutta

Ce magnifique bâtiment de Kolkata est connu pour être hanté depuis de nombreux siècles. Une chambre mystérieuse a été découverte dans ce bâtiment en 2010, ce qui a accru les spéculations selon lesquelles ce bâtiment est infesté d’activités fantomatiques.

Église des Trois Rois, Goa

On dit que cette église est hantée à cause du roi Holger Avlunger et des esprits de deux autres rois qui voulaient gouverner Cansaulim. Le roi Holger a élaboré un plan et a tué les deux autres rois en leur donnant de la nourriture empoisonnée. Il est également mort en mangeant la même nourriture dans le but d’échapper au meurtre douloureux des habitants.

Agrasen Ki Baoli

Cet endroit a la réputation d’être l’un des endroits hantés de New Delhi. Apparemment, l’eau du baoli (puits à degrés) était de couleur noire et incitait les gens à sauter dedans.

Bloc GP, Meerut

Des cas de femmes portant des vêtements rouges apparaissant sous leur forme fantomatique ont été signalés dans et autour de GP Block, Meerut. D’autres ont rapporté avoir vu quatre hommes boire à l’intérieur de la propriété ou sur son toit.

Mukesh Mills, Bombay

On pense que c’est l’un des sites les plus effrayants de Mumbai et selon les légendes, la voix d’une actrice d’antan a soudainement changé lors du tournage d’un film à cet endroit. Elle a ensuite averti les membres d’équipage de rester à l’écart du moulin.

Fort de Bhangarh, Rajasthan

Il y a pas mal d’histoires liées à ce fort situé dans le district d’Alwar, au Rajasthan. Selon la première légende, le roi Madho Singh avait construit ce fort et son ombre est tombée sur un ascète nommé Bala Nath en raison de quoi il était condamné. Un autre raconte que ce fort a été maudit par un magicien tombé amoureux d’une princesse.

