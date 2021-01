Imaginez-vous vous promener dans un labyrinthe de ruelles datant de l’époque victorienne de Calcutta avec son mélange éclectique d’art au milieu de ruines délabrées de bâtiments qui occupaient autrefois une place de choix lors d’un dimanche soir paresseux. Dans l’heure suivante, traversez les nombreux sentiers intérieurs de l’histoire de Madras imprégnés de Georgetown, explorant les jours d’autrefois. Cela semble difficile à faire en une journée?

Pas vraiment. Coupure en 2020 et à l’ère des visites virtuelles du patrimoine.

La pandémie a considérablement modifié les voyages à travers les pays et même dans un seul pour tout le monde cette année. Alors que le verrouillage poussait tout le monde à l’intérieur de leur maison, les gens ont eu recours au confort de la réalité virtuelle pour admirer le paysage tout en choisissant la sécurité plutôt que tout.

Bien que les visites virtuelles aient existé bien avant la pandémie, les conditions désastreuses de 2020 ont obligé de nombreux autres à envisager de faire de même. Et un type particulier de visite virtuelle, celle qui offre un bon aperçu du patrimoine, de l’art et de la culture d’une ville ou de ses habitants, gagne à nouveau en popularité au milieu de la pandémie.

Alors, qu’est-ce qui motive exactement ces visites du patrimoine? Ashmitha Athreya, responsable des opérations à Madras Inherited, estime que c’est en raison d’un intérêt renouvelé que les habitants de la ville manifestent pour leur culture et leur patrimoine perdu. Madras Inherited est une équipe de chercheurs, d’académiciens voués à faire revivre l’histoire de la ville et les subtilités de sa culture, de ses habitants et même d’un lieu particulier.

«Beaucoup de ces personnes qui participent à ces visites vivent dans la ville depuis des décennies, mais n’ont jamais connu la riche tranche d’histoire qu’elles passaient probablement chaque jour. Mais maintenant, beaucoup découvrent un amour pour l’histoire de leur propre ville, peut-être en raison de tout le temps qu’ils ont passé pendant le verrouillage. Nous avons reçu une énorme réponse non seulement des personnes vivant à Chennai, mais aussi de celles de l’extérieur de la ville ou même de la campagne, souhaitant explorer notre ville. «

Les visites sont généralement chronométrées pendant environ une heure ou deux, selon les sujets et le temps requis pour plonger suffisamment bien dans la promenade virtuelle.

Une recherche rapide sur Internet permet d’accéder à de nombreux sites Web d’organisations de visites virtuelles de villes de l’Inde. Delhi, Kolkata, Mumbai, Bhopal, tous répondent désormais au nouveau virage du tourisme.

Les sentiers immersifs de Kolkata, anciennement appelés Heritage Walk Calcutta, sont une autre entreprise de promenade du patrimoine qui emmène les gens dans de vastes explorations à travers les artères et les ruelles de la ville. Une visite virtuelle de ces détails peut être difficile à réaliser en ligne, mais Anmol Grover d’Immersive Trail, qui est un architecte-conseil de la société, estime que le voyage virtuel fournit également aux touristes certains plats à emporter. La mise en place de visites virtuelles était déjà envisagée et la pandémie vient peut-être de la relancer, dit Anmol.

«Nous avons commencé les visites virtuelles en juillet et nous avons eu jusqu’à présent plus de 1100 participants. Oui, cela ne semble pas aussi personnalisé qu’avec une marche physique, mais nous avons essayé de reproduire l’expérience autant que possible. Notre accompagnateur est présent physiquement, il tire à l’avance et pendant l’appel de zoom, nous expliquons chaque aspect du sentier que nous parcourons et répondons également aux questions à la fin de chaque arrêt », ajoute-t-elle.

Alors, quel est le type de démographique qui s’inscrit habituellement à ces visites patrimoniales? Les Madras Inherited et Immersive Trails ont vu un bon mélange de personnes de plus de 25 ans et de plus de 40-50 ans.

Divya Sinha, qui a fait une visite de la promenade victorienne de Calcutta, dit qu’elle a été très impressionnée par les détails offerts par la promenade virtuelle. «Bien que ce ne soit pas exactement la manière la plus préférée d’explorer ces sujets et d’autant plus que Kolkata en tant que ville a tant à offrir en termes de patrimoine, je continuerai de le prendre car je ne suis pas prêt à faire des compromis sur la sécurité tant qu’il y a un risque de virus. »

Anmol est d’accord. «De nombreux jeunes qui ont déjà apprécié nos promenades physiques reviennent maintenant sur les promenades virtuelles avec leurs parents car auparavant, ils ne pouvaient pas y assister probablement en raison de problèmes de mobilité et surtout depuis que le virus a commencé à se propager, les problèmes de santé sont la priorité absolue de tous. «

Ce n’est pas seulement pour les visites de villes patrimoniales liées à l’histoire. Les visites de réalité virtuelle sont devenues une caractéristique régulière de nombreux événements récents. Le 21e festival Hornbill récemment conclu de Nagaland a été déplacé vers une plate-forme virtuelle en raison de la coronavirus menace. Les organisateurs ont diffusé les événements du festival sur trois chaînes d’information audiovisuelles nationales et régionales.

Le festival Hornbill dépeint chaque année la diversité et la richesse de l’ethnie Naga à travers diverses formes de danses folkloriques, de musique, de cuisine locale, d’artisanat, d’art, d’ateliers d’artisanat et d’autres expériences des Nagas. Musées, sites patrimoniaux protégés par l’UNESCO et monuments se sont tous agencés pour donner un aperçu virtuel aux personnes assises dans leur salon.

Alors, quel est l’avenir des visites virtuelles? Avec un vaccin encore à quelques mois du grand public, la plupart de ces organisations envisagent de faire des visites virtuelles une fonctionnalité permanente. Immersive Trails prévoit également de lancer prochainement une application qui facilitera l’enregistrement des passionnés de patrimoine. Un fichier audio enregistré qui expliquera un parcours particulier dans les moindres détails pendant que l’on explore le lieu seul.

Ainsi, même si cela prend quelques mois de plus en 2021 pour que les choses se normalisent, les visites virtuelles ne s’arrêtent pas là à tout moment et seront là pour donner une expérience perspicace et complète aux amateurs de sensations fortes. Comme le dit Ashmitha de Madras Inherited, quand il s’agit de bâtiments anciens et de patrimoine, le temps presse!