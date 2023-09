Visites guidées des navires vikings de Genève disponibles – Shaw Local

Des visites guidées du navire Genève Viking seront proposées le samedi 16 septembre, de 10h à 15h45.

Le public est invité et le stationnement est gratuit au Good Templar Park, 528 East Side Dr. à Genève. L’entrée est de 7 $ pour les personnes de 18 ans et plus et de 4 $ pour les adolescents de 13 à 17 ans. Les enfants de 12 ans et moins sont gratuits.

Les dates définitives des visites en 2023 sont les 21 et 22 octobre lors du festival Cottages in the Woods.

Des visites autoguidées et guidées par un guide sont disponibles toutes les 15 minutes, la dernière visite guidée de la journée étant à 15 h 45. Des visites de groupe sont également disponibles avec un préavis de deux semaines. Le coût est de 7 $ par personne, avec un minimum de 100 $. Envoyez un e-mail à [email protected] pour plus d’informations.

Construit à Sandeford, en Norvège, en 1892-1893, le Viking est une copie du Gokstad, un navire fouillé en Norvège en 1880. La réplique grandeur nature, surnommée le Viking, a navigué de Bergen, en Norvège, jusqu’à l’Exposition colombienne de Chicago. (Exposition universelle) en 1893.

Le navire est entretenu par Friends of the Viking Ship, une organisation à but non lucratif basée à Saint-Charles qui travaille à la préservation, à l’exposition publique et à l’accueil permanent du navire.