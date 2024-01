Visiter Paris : j’ai économisé de l’argent en restant à Chantilly et en prenant le train | Les séjours en ville

WNous voulions apporter beaucoup de choses dans nos quelques jours à Paris : Inventer l’impressionnisme au Musée d’Orsay (jusqu’au 14 juillet), et, pour mon mari technophile, le nouveau Maison Poincaré musée des mathématiques près de la Sorbonne (les polymathes monoglottes peuvent se détendre : c’est bilingue). Nous étions arrivés trop tard pour réserver La maison de Serge Gainsbourg sur la Rive Gauche (déjà complet pour 2024 !) mais le nouveau Quai de la Photo Le musée flottant de photographie contemporaine présentait le travail de la fille de feu Jane Birkin, Kate Barry. Nous voulions aussi flâner dans les galeries de la nouvelle rue arty Béranger dans le Marais et peut-être croiser l’artiste franco-gabonaise Myriam Mihindou à Musée du Quai Branly.

Cependant, nous avons eu un choc lorsque nous avons cherché un endroit où séjourner. Les hôtels parisiens sont désormais si chers : 300 € la nuit, ce n’est pas rare. Nous avons alors trouvé une solution sympa : rester en dehors de la capitale, mais sur une ligne de train rapide. La petite ville de Chantilly est connue pour sa crème fouettée, ses courses de chevaux et sa fine dentelle faite à la main, et se trouve à moins d’une demi-heure (environ 5 € par trajet) de la Gare du Nord.

Nous nous sommes basés à Hôtel Le Chantilly (double à partir de 130 € B&B), relais de poste du XVIIIe siècle à 10 minutes à pied de la gare de Chantilly, avec poutres d’origine, parquet et pierres apparentes. Les petits déjeuners étaient excellents et notre chambre donnait sur la pierre crémeuse de la place Omer Vallon. Il existe des endroits moins chers dans la ville, mais ceux-ci offrent un style et un luxe que nous ne pourrions jamais nous permettre dans la capitale.

Valentino a choisi le Château de Chantilly comme décor de son défilé 2023. Photographie : Sarah Meyssonnier/Reuters

La joie supplémentaire de ce plan était qu’en plus de retrouver notre culture, nous pouvions explorer une zone différente, moins frénétique. À quel point le Château de Chantilly Cela se voit dans le fait que Valentino l’a choisi comme décor pour son Spectacle 2023. (C’était aussi la maison du méchant de Bond, Max Zorin, dans A View to a Kill.) Les jardins ont été conçus par André Le Nôtre, qui a également aménagé les jardins de Versailles. Le château a été détruit pendant la Révolution française et son propriétaire, le duc d’Aumale, a ensuite été exilé en Angleterre, mais à son retour, il disposait encore de suffisamment de richesse et d’influence pour reconstruire et remplir les pièces d’œuvres d’art qu’il avait collectionnées pendant son absence. . Il est désormais le deuxième derrière le Louvre en France pour tableaux de maîtres anciens. Nous avons particulièrement apprécié trois Raphaël lumineux et un paysage Poussin luxuriant.

Le Château de Chantilly est désormais le deuxième derrière le Louvre en France pour les peintures de maîtres anciens

Je n’ai jamais vu de chevaux plus magnifiquement logés que dans la cour du château. Grandes écuries, avec des plafonds hauts en cathédrale et un espace de théâtre intérieur pour les démonstrations équestres quotidiennes. Le parterre formel de Le Nôtre est impressionnant, mais les terrains plus larges, avec des bois, des sentiers ombragés et un lac, sont plus agréables, nulle part ailleurs qu’au bord de l’eau. Restaurant du Hameaudans le « jardin anglo-chinois », où nous avons mangé un déjeuner simple mais délicieux composé de charcuteries et de crudités cultivées dans le parc.

Portraits royaux au Château de Chantilly. Photographie : Renaud Visage/Alay

Après des jours passés à Paris, nous avons testé les restaurants de Chantilly. Le Jardin d’Hiverdans le chic Auberge du Jeu de Paume, non loin du château, fait de la bonne cuisine française (trois plats à partir de 59 €) : endives confites, coquilles Saint-Jacques et un délicieux plat végétarien de fondant de poireaux aux noisettes, gnocchis et orange confite. Plus détendu était Le Vertugadin, en face de notre hôtel, où le patron potelé propose des plats « bourgeois et vertueux » (trois plats 39 €, délicieux mais sans doute avec trop de beurre et de crème pour une vraie vertu). Et quand les fonds commençaient à manquer, nous mangions de délicieuses crêpes (à partir de 11 €) au La Cour Pavée.

Nous n’avons pas eu le temps d’aller à pied ou à cheval dans la forêt de Chantilly, ni de visiter les Potager des Princes, un jardin paisible avec un labyrinthe de bambous et des paons et des lapins en liberté. Et à quelques kilomètres de là, la ville de Senlis possède des maisons à colombages, un château, une cathédrale et un amphithéâtre romain.

Nous aurons toujours Paris, mais il s’agit également d’envisager une toute nouvelle zone.

Les traversées de la Manche étaient assurées par Ferries irlandaisqui renvoie Douvres-Calais à partir de £160 pour une voiture et deux passagers. Le séjour à Chantilly a été assuré par Tourisme Hauts de France



4 villes supplémentaires à proximité des capitales européennes



Potsdam pour Berlin

La rivière Havel. Photographie : Léonid Andronov/Getty Images

L’ancienne capitale des rois de Prusse et des empereurs du Saint-Empire possède autant de palais, de lacs et de jardins qu’une telle histoire le suggère, et est desservie par des trains régionaux et le S-Bahn, avec des départs toutes les quelques minutes vers les gares de Berlin (à partir de 2 € ). A voir également le pont Glienicke et les jolies maisons du quartier hollandais. Entre les deux se trouve Wannsee, qui propose des baignades au large des plages du lac et des ferries vers la réserve naturelle de Pfaueninsel, avec ses pics, cormorans et buffles en pâturage. Sur une note plus sombre, en 1942, Wannsee fut le théâtre de la conférence la plus infâme du régime nazi.

Hôtel am Grossen Waisenhaus (double à partir de 95 € B&B) se trouve dans un bâtiment baroque, ancien orphelinat puis hôpital pour enfants, datant des années 1770. Il se trouve à 20 minutes à pied de la gare et le petit-déjeuner est copieux et contient suffisamment de poisson, de viande, d’œufs et de fruits pour préparer les clients à de longues journées d’exploration de Berlin.

Frascati pour Rome

ignorer la promotion de la newsletter passée Obtenez des idées de voyage, des voyages en vedette et des conseils locaux pour votre prochain séjour, ainsi que les dernières offres de Guardian Holidays. Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Une vue depuis la terrasse de la Villa Aldobrandini. Photographie : Photo Beto/Getty Images

La plus grande ville des Castelli Romani se trouve à 30 minutes de Rome Termini (2,10 € par trajet) sur une ligne autrefois appelée le train de la Sbornia (train de la gueule de bois), car il était souvent rempli de Romains qui avaient passé la soirée dans les célèbres fraschette et tavernes de la région. Autour de la ville, il y a plusieurs belles maisons de la Renaissance à visiter, comme Villa Aldobrandiniavec de vastes jardins et un théâtre d’eau.

Villa Torlonia, que Mussolini louait pour une lire par an comme résidence d’État, a fermé ses portes en 1945 mais ses jardins et son musée ont rouvert en 1978. À juste titre, il a été choisi comme site pour le nouveau musée italien de l’Holocauste. Sa serre Limonaia, restaurée à la fin de l’année dernière, est aujourd’hui un bar à focaccia, avec des tables dans le jardin (entrée via Renzo Felice).

Autrefois, manger à Frascati était uniquement composé de porchetta et de cacio e pepe traditionnels, mais les ouvertures des deux dernières années ont mis à jour l’offre, avec des chefs innovants tels que Jacopo Ricci au DLR et Luca Ludovici à ConTatto revenant à leurs racines Castelli Romani. Hôtel Flore (double à partir de 105 € chambre seule) est une pièce montée d’une villa de style Liberty à cinq minutes à pied de la gare.

Haarlem pour Amsterdam

Lumières au crépuscule sur le moulin à vent De Adriaan, Haarlem. Photographie : Robertharding/Alay

La capitale historique de la province de Noord-Holland n’est peut-être qu’à 22 minutes en train d’Amsterdam Central (4,90 €), mais elle possède sa propre architecture et culture de premier ordre, une vieille ville piétonne entourée de canaux et de la sinueuse rivière Spaarne, et de superbes commerces indépendants. Depuis la place principale, Grote Markt, vous pourrez rejoindre à pied les musées, notamment Teylerle plus ancien du pays, et Dix Boom Houseoù de nombreux Juifs étaient cachés aux nazis.

A proximité se trouve Église Jopen, une ancienne église dotée de vitraux et d’un toit voûté en berceau qui est aujourd’hui une brasserie et un restaurant. A dix minutes en train dans l’autre sens, Zandvoort possède une immense plage de sable orientée à l’ouest, parfaite pour les longues soirées d’été.

Dans une rue pavée calme à proximité de la gare, Boutique-hôtel Staats (double à partir de 129 € en chambre seule) est une belle ancienne école en briques rouges avec des intérieurs élégants.

Ségovie pour Madrid

L’aqueduc romain de Ségovie. Photographie : Marcel Alexe/Alay

Avec un impressionnant aqueduc romain à l’entrée de sa vieille ville, cette ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO se trouve à 90 km au nord de Madrid, mais reliée par des trains rapides Renfe depuis la gare de Madrid Chamartín (27 minutes, à partir de 10,50 € l’aller). La gare de Ségovie Guiomar se trouve au sud de la ville, accessible par le bus 11 ou 12.

Une fois sur place, les sites touristiques incluent l’Alcázar, un château de conte de fées qui aurait inspiré les versions de Disneyland ; la dernière cathédrale gothique construite en Espagne, érigée entre 1525 et 1577 ; et l’atmosphère Judérie (quartier juif), avec des places ombragées et des arcades sur des ruelles pavées. A ne pas manquer, c’est le petite galerie d’art moderne (dans un édifice du XVe siècle) dédié à Esteban Vicente, décédé en 2001.

La cuisine traditionnelle de Ségovie est délicieuse mais riche en viande : elle est connue pour cordero asado (agneau rôti) et cochinillo asado (cochon de lait rôti). Essayez ce dernier au restaurant du cloître de Hôtel San Antonio el Real, un monastère reconverti à 15 minutes à pied de la gare. Il propose également des chambres doubles à partir de 80 € B&B.