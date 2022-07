Visiter l’Ouganda 50 ans après l’exil de la communauté asiatique

En août 1972, des dizaines de milliers d’Ougandais asiatiques se sont fait brusquement dire qu’ils devaient quitter le pays.

Ils avaient 90 jours pour faire leurs valises et trouver un autre endroit où aller, un déplacement forcé ordonné par le président Idi Amin l’année suivant son arrivée au pouvoir par un coup d’État militaire.

Parmi ceux qui se précipitaient pour quitter le pays se trouvaient les parents du correspondant aux affaires nationales de CTV News, Omar Sachedina.

Ce mois-ci, avant le 50e anniversaire de cet exode, il s’est rendu en Ouganda avec sa mère dans le but de voir où sa famille vivait autrefois.

“Ils ont parlé assez souvent de l’Ouganda, et ils s’en sont toujours souvenus comme d’un pays très idyllique, où il y a une douce et douce brise en été, où il y a des manguiers”, a-t-il déclaré, s’adressant à Your Morning de CTV lundi depuis Jinja. , Ouganda.

“Et ils en ont vraiment parlé avec tant d’amour, sauf pour ce moment en août 1972, où les Asiatiques – donc des gens de l’Inde, du Pakistan, qui, soit dit en passant, étaient dans ce pays depuis plusieurs générations – ont été forcés de partir.”

Amin a ordonné l’expulsion de tous les Ougandais d’origine sud-asiatique en 1972 au milieu d’un nuage de sentiment anti-indien, accusant la communauté asiatique du pays de déloyauté et de sabotage de l’économie en contrôlant la richesse du pays.

Ces tensions découlaient de la domination coloniale de l’Empire britannique sur l’Ouganda, au cours de laquelle les Britanniques ont fréquemment promu les Ougandais asiatiques à des postes plus élevés par rapport aux Ougandais noirs, ce qui a entraîné une stratification difficile de la société. Au moment où l’Ouganda a obtenu son indépendance en 1962, la communauté asiatique constituait l’épine dorsale de l’économie du pays, mais ce succès économique en a fait une cible de diffamation. Idi Amin voulait donner plus de pouvoir, de richesse et d’opportunités aux Ougandais noirs.

Au début, seuls ceux qui n’avaient pas obtenu la citoyenneté après l’indépendance de l’Ouganda étaient inclus dans l’ordre de départ, mais il est rapidement devenu clair que presque tous les Ougandais asiatiques étaient chassés de chez eux et du pays. Ils étaient 80 000 touchés en 1972.

“Vous ne pouvez qu’imaginer ce que c’était après s’être installés et être dans ce pays pendant des générations, ils n’ont eu que trois mois pour emballer leurs affaires”, a déclaré Sachedina. “Il y a juste des histoires horribles de personnes passant par des points de contrôle de la capitale, Kampala, à l’aéroport […] dans certains cas, avoir des bijoux complètement arrachés de leurs mains, ne pas pouvoir emporter beaucoup de leurs affaires et [having to] commencer à partir de zéro.”

La communauté mondiale a réagi avec choc, mais lorsqu’elle a réalisé que l’ordre était sérieux et serait appliqué, de nombreux pays ont ouvert leurs portes à ceux qui ont été expulsés.

L’un des premiers pays à agir a été le Canada, qui a accepté au moins 6 000 réfugiés asiatiques ougandais entre 1972 et 1974. C’était le premier grand groupe de réfugiés que le Canada avait accepté depuis l’élargissement de son programme de réfugiés au-delà de l’Europe en 1970, et cette décision a été largement perçue. comme un succès. Bon nombre des arrivants au Canada parlaient anglais et ont été jumelés à des emplois qui correspondaient à leurs compétences, ce qui a facilité leur transition

Le père de Sachedina est venu au Canada lors de la première vague de réfugiés, sa mère ayant vécu brièvement en Grande-Bretagne avant le Canada.

Il a décrit leur voyage au Canada comme un «moment très doux-amer».

“Mes parents n’avaient même pas vu la neige avant d’arriver à [Canada],” il ajouta.

Malgré le rôle important du Canada dans l’aide aux Ougandais d’origine asiatique qui ont été expulsés, pour de nombreux Canadiens, c’est une histoire inédite. Sachedina a ajouté qu’il n’en avait jamais entendu parler à l’école en grandissant – il savait que cela s’était produit uniquement à cause des histoires que ses parents lui avaient racontées.

Pouvoir retourner en Ouganda avec sa mère – son père est décédé il y a quelques années – a été “si précieux”, a-t-il déclaré, notant que bien que ce soit une histoire très personnelle sur laquelle il travaille depuis une décennie, ” c’est une histoire qui, à certains égards, appartient à chaque Canadien.

Le voyage de Sachedina pour en savoir plus non seulement sur l’histoire de sa famille, mais sur d’autres immigrants canadiens expulsés d’Ouganda, sera diffusé dans un documentaire exclusif de W5 en octobre.