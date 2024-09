Avant le début du WTA 1000 China Open cette semaine, les étoiles du Hologic WTA Tour Coco Gauff, Marta Kostyuk et Naomi Osaka se préparent à un temps de préparation pour le tournoi pour voir deux des lieux les plus célèbres de Pékin : la ville interdite et la Gran Muralla.

Gauff s’est uni à la superestrella de l’ATP Carlos Alcaraz pour visiter la ville interdite au centre de Pékin, un palais historique qui a déjà été à la maison des emperadores de Chine pendant cinq siècles.

Les deux campeones du Grand Chelem seront visités avec des vêtements de porcelaine traditionnels pour la séance de photos et joueront au tennis sur le patio. Gauff a également visité le musée de la ville interdite et a appris davantage sur les objets qu’ils ont découverts.

« C’est vraiment génial de voir l’architecture et comment vivre les gens dans cette époque », a déclaré Gauff à WTA Insider, « et il a le sentiment de la grande qui était le lieu pour que seul l’empereur vive. Il va y arriver. Il est probable que l’année soit passée que viene ».

« Je reçois beaucoup de choses quand Carlos a voulu son fils parce qu’il avait une énorme voix et qu’il était là pendant que les gens se trouvaient dans sa robe », a déclaré Gauff, rien. « El mío era rojo y blanco, así que me gustó más mi atuendo. No estaba celosa ».

Gauff a fait ses débuts à l’Open de Chine il y a un an, où il est arrivé aux demi-finales, et a également été inclus dans la culture chinoise à son arrivée en proposant un peu de thé, en écrivant de la caligraphie et en jouant le guzheng, un instrument de guerre pulsé.

« Seulement, il a vu des scénarios comme ceux-ci à la télévision et dans les films », a déclaré Gauff, exprimant sa satisfaction pour les lieux qui montrent les lieux d’intérêt.

Pendant ce temps, Kostyuk et Osaka se dirigent vers le large de la Gran Muralla de plus de 13 000 milles de large, qui s’étend sur le large des frontières historiques du nord du pays.

L’ancien numéro un du monde Osaka, champion de l’Open de Chine 2019, est de retour à Pékin pour la première fois depuis cette époque et n’a pas perdu son temps en partageant des clips de la scène de sa visite avec ses guides sur les réseaux sociaux, y compris une vidéo de TikTok de votre passage dans les trigones de l’attraction qui offrent aux visiteurs une forme de voyage relaxante depuis l’une des tours de vigilance jusqu’à la base.

Pendant ce temps, Kostyuk et son actrice Sandra Zaniewska, qui est élégante avec sa tenue de sport, choisissent de profiter pleinement des vues panoramiques.

« Simplement passer le rat avec quelques ladrillos », a titré Kostyuk avec picardía ses photos sur Instagram.

Osaka, qui occupe actuellement le poste 73 du classement et ne figure pas comme tête de série, a ouvert le tournoi avec une victoire par 6-3 et 6-2 sur l’italienne Lucia Bronzetti lors de la première ronde des étoiles, son premier parti sous la tutelle du nouvel entrepreneur Patrick Mouratoglou. Pendant ce temps, Gauff, tête de série numéro 4, et Kostyuk, tête de série numéro 14, jouent leurs parties de deuxième ronde contre la française Clara Burel et l’estadounidense Katie Volynets, respectivement.