Visiter des êtres chers à l’hôpital devra attendre l’année prochaine, préviennent les médecins

Le professeur David Oliver, consultant dans le sud-est de l’Angleterre avec 31 ans d’expérience, a déclaré: «Le nombre total de personnes hospitalisées atteintes de Covid a chuté de façon spectaculaire et les services qui ont été convertis à tous les Covid sont maintenant réaffectés à des non-Covid. Mais il est impossible que le nombre de patients externes revienne aux volumes d’avant pendant un bon moment et nous devrons continuer avec des consultations à distance. Et les visites familiales générales ne seront rétablies que très progressivement. »

Le RCP dit que bien que les admissions de Covid diminuent et que les hôpitaux ne soient plus submergés comme ils l’étaient au plus fort de la deuxième vague du Royaume-Uni, ils continuent de ressentir la pression de la pandémie.

Les chiffres d’occupation des lits en Angleterre – y compris les patients Covid et non-Covid – sont actuellement aussi élevés qu’ils l’étaient en décembre et janvier, à environ 111000. C’est plus que les 71 000 lits Covid et non Covid occupés au sommet de la première vague, en avril dernier.

Entre avril et décembre derniers, les hôpitaux ont traité 18 millions de patients externes de moins que la normale et environ 2,7 millions d’opérations électives en moins.

«Nous sommes toujours dans une situation plutôt difficile, mais nous nous sentons beaucoup mieux qu’il y a un mois parce que la pandémie est en train de disparaître et que l’impact du vaccin se fait sentir parmi les groupes plus âgés», a déclaré le professeur Goddard.

Les consultants ont averti qu’il faudra plusieurs mois pour faire face à l’arriéré des chirurgies électives et planifiées reportées en raison de la pandémie. Le fait que de nombreux membres du personnel hospitalier ont été épuisés physiquement et émotionnellement en traitant avec Covid et que les unités de soins intensifs, nécessaires à une récupération post-chirurgicale, fonctionnent toujours, s’ajoute au problème du volume considérable de patients sur les listes d’attente pour une chirurgie de routine. à pleine capacité.

Le professeur Oliver a déclaré: «Il va falloir beaucoup de rattrapage dans le travail de chirurgie planifiée, mais vous avez beaucoup de personnel épuisé. Avec de nombreux jeunes médecins particulièrement traumatisés par ce qu’ils ont vécu, attraper Covid eux-mêmes ou voir des collègues mourir, et se sentir trahis par des choses comme le manque d’EPI approprié.

L’âge des patients admis à l’hôpital avec Covid a diminué, car le programme de vaccination des personnes âgées de 80 ans et plus, qui a débuté à la mi-janvier, commence à avoir un effet sur les taux d’infection.

Les taux de mortalité des plus de 80 ans ont chuté des deux tiers au cours des six dernières semaines, mais n’ont pas encore baissé pour les plus de 70 ans et moins, car le déploiement de la vaccination n’a pas encore couvert autant de personnes dans les groupes d’âge inférieurs ni atteint des niveaux de protection complète. .

En conséquence, ceux qui sont actuellement admis dans les unités de soins intensifs atteints de Covid sévère ont de plus en plus de 70 ans et moins.

«L’hospitalisation des plus de 80 ans diminue plus rapidement que celle des moins de 70 ans en raison de l’impact de la vaccination», a déclaré le professeur Goddard, ajoutant: «Les admissions aux soins intensifs sont des personnes de plus en plus jeunes qui n’ont pas encore été atteintes par le déploiement de la vaccination.