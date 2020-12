Gareth Southgate a fait une visite virtuelle pour promouvoir son nouveau livre.

Southgate a délibérément évité les médias traditionnels du football tout en parlant de Anything Is Possible, qui concerne plus les techniques de gestion que les secrets des vestiaires.

Le patron de l’Angleterre, Southgate, a été à la télévision, BBC 5Live et le podcast Happy Place de Fearne Cotton pour promouvoir le livre qui fait très admirablement don de tous les bénéfices à l’association caritative Princes Trust.

Il a déjà dépassé les palmarès des livres d’Amazon et a été fait avec la pleine bénédiction de l’Association de football et évite une autobiographie traditionnelle qu’il a déjà en quelque sorte faite et a admis qu’il regrette en partie.

Mais les commentaires de Southgate sur le podcast étaient particulièrement intéressants – en particulier sur la santé mentale, le bien-être et les médias sociaux. Il a également déclaré avoir vu un psychologue «ce qui était inhabituel à l’époque» à la suite de son penalty raté après 96 euros.

Southgate a déclaré: «J’en suis pleinement conscient (médias sociaux), mais je n’y vais pas à chaque fois que nous avons des matchs à venir, car cela me remplirait la tête de négativité.

«Je m’inquiète pour les jeunes joueurs qui font défiler les commentaires, en particulier après les matchs.

«Je ne trouve pas le bon équilibre, même maintenant. Le cerveau est chargé de commentaires plus négatifs qu’autre chose. Si j’ai bien dormi, je peux faire à peu près n’importe quoi. Je ne suis pas quelqu’un qui médite mais je peux tout à fait voir la valeur de cela.