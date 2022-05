Visite royale : Prince Charles et Camilla prêts pour une visite de 3 jours

Le prince Charles et son épouse, Camilla, devraient entamer cette semaine une tournée de trois jours au Canada qui se concentrera sur la réconciliation autochtone et le changement climatique – et sur la connexion avec un public canadien de plus en plus sceptique à l’égard de la monarchie.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles s’arrêteront à St. John’s, à Terre-Neuve, à Ottawa et dans la région de Yellowknife lors d’une visite qui « mettra l’accent sur l’apprentissage des peuples autochtones au Canada ainsi que sur la collaboration avec les entreprises pour trouver une façon plus durable de vivre avec le réchauffement climatique », selon Clarence House, la résidence officielle du couple à Londres.

Conformément à ces priorités, ils assisteront à un événement de réconciliation à St. John’s et visiteront la communauté des Premières Nations de Dettah à Yellowknife. Il y aura également une visite de la route de glace de Dettah ainsi que des discussions sur l’importance de la finance durable dans la construction d’une économie à zéro émission nette de carbone.

La visite, qui commence mardi, sera le 19e voyage au Canada pour le prince Charles et le cinquième pour Camilla.

C’est une occasion joyeuse pour les fans royaux, qui attendent avec impatience la première visite du couple au Canada depuis 2017. Robert Finch, le chef de la Ligue monarchiste du Canada, croit que la tournée en l’honneur du jubilé de platine de la reine — ses 70 ans sur le trône – ne pouvait pas arriver à un meilleur moment.

“Nous sortons tout juste d’une pandémie qui a fait des ravages sur nous tous, et nous sommes au milieu de plus d’incertitude économique, géopolitique, qu’avez-vous”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. “C’est donc bien d’avoir ces choses qui sont plutôt positives et les choses qui célèbrent et rassemblent les gens.”

Outre les réunions plus sérieuses, le voyage implique beaucoup de faste et de séances de photos, y compris des visites d’entreprises locales, des cérémonies pour célébrer le Jubilé et une visite du Carrousel de la GRC — un spectacle à cheval.

Les partisans et les détracteurs de la monarchie affirment que la visite sera un test de la capacité de Charles à convaincre le public canadien à une époque où la monarchie est de plus en plus surveillée.

Les sondages d’opinion suggèrent que le soutien à la monarchie au Canada a diminué régulièrement au cours des dernières années.

Un sondage en ligne d’Angus Reid publié fin avril auprès d’un échantillon représentatif de 1 607 adultes canadiens a révélé qu’un peu plus de la moitié – 51 % – estimaient que le pays ne devrait pas rester une monarchie dans les générations à venir, contre 26 % qui pensaient cela devrait.

Alors que la reine était toujours considérée favorablement par une majorité de répondants, seulement 29% considéraient Charles de cette façon et seulement 34% étaient favorables au maintien d’une monarchie constitutionnelle sous son règne.

Il n’y a pas de marge d’erreur pour les sondages en ligne, mais Angus Reid a déclaré qu’à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille serait précis à 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

Finch n’accorde pas beaucoup d’importance aux résultats des sondages qui suggèrent que les Canadiens sont prêts à abandonner la monarchie, en partie à cause de la façon dont les questions sont formulées. “Le républicanisme n’est tout simplement pas, à mon avis, une proposition gagnante, et si c’était le cas, l’un des principaux partis politiques du pays l’aurait adopté”, a-t-il déclaré.

Mais il a dit que cette tournée pourrait être l’une des visites royales les plus importantes de tous les temps – en partie à cause de l’accent mis sur la réconciliation autochtone, mais aussi à cause de la chance pour Charles de consolider son rôle de futur roi à un moment où sa mère vieillissante fait un pas. arrière.

Il a admis que Charles « a du travail à faire » pour plaire au public canadien, en grande partie parce que sa mère est tellement aimée. “Elle va être difficile à suivre”, a-t-il déclaré.

Patrick Taillon, professeur de droit à l’Université Laval à Québec, qui a déjà contesté les lois de la succession britannique devant les tribunaux, a déclaré que la visite intervient alors que le Canada et le Royaume-Uni se préparent à une éventuelle transition vers Charles comme roi.

Ce moment, a-t-il dit, “mettra probablement la conversation sur la nature de nos institutions et le choix d’être une monarchie au premier plan” au Canada.

Taillon a déclaré que si les Canadiens considéraient autrefois la monarchie comme faisant partie de leur identité – une identité qui les différenciait des Américains – ce n’est de plus en plus le cas.

Il a déclaré que la récente tournée royale dans les Caraïbes du prince William et de sa femme, Kate, qui avait suscité des critiques pour avoir perpétué des images de la domination coloniale britannique, ainsi que les allégations de mauvais traitements décrites par Meghan Markle, qui, avec son mari, le prince Harry, s’est retiré de ses fonctions royales en 2020, montre que l’institution n’a pas évolué avec le temps.

Bien qu’il reconnaisse que la Constitution du Canada est notoirement difficile à modifier, il a déclaré que le changement est inévitable, tôt ou tard. Le Québec, où le sentiment anti-Couronne est le plus féroce, est prêt depuis longtemps à passer à autre chose, a-t-il ajouté.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 mai 2022.