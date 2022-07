Visite papale : les Autochtones cherchent la guérison et l’action

TORONTO-

Lorsque le pape François se rend au Canada, les dirigeants autochtones et les survivants des pensionnats disent qu’ils espèrent plus que des excuses : ils veulent de l’action.

François, qui sera le premier pape en près de 20 ans à visiter le Canada, a déclaré dimanche qu’il effectuait un “pèlerinage de pénitence” pour aider à réparer les torts causés aux peuples autochtones par des prêtres et des religieuses catholiques qui dirigeaient des pensionnats abusifs liés à la mort de milliers d’enfants.

Plus de 150 000 enfants ont été enlevés à leur foyer et beaucoup ont été victimes d’abus, de viol et de malnutrition dans ce que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a qualifié en 2015 de « génocide culturel ».

La découverte des restes de 215 enfants dans un ancien pensionnat en Colombie-Britannique l’année dernière a remis la question au premier plan au milieu des appels à des excuses officielles du pape. Depuis lors, les restes présumés de centaines d’autres enfants ont été découverts dans d’autres anciens pensionnats à travers le pays.

François, 85 ans, est personnellement populaire au Canada, notamment chez les catholiques, qui représentent 32 % de la population, selon le dernier recensement. Les billets pour ses événements gratuits ont été achetés en quelques minutes et les groupes autochtones ont déclaré avoir été submergés par les demandes des survivants des pensionnats intéressés à y assister.

Dans le territoire nord du Nunavut, près de 200 résidents ont demandé une aide au voyage pour voir le pape lors de son escale dans la capitale, Iqaluit, a déclaré David Aglukark, gestionnaire de projet chez Nunavut Tunngavik Inc., une organisation inuite qui organise des voyages.

“Il y a beaucoup d’intérêt à cause du traumatisme”, a déclaré Aglukark. “Ce que nous avons entendu, c’est que cette (visite) va les aider dans le processus de guérison. Ils ont l’air soulagés. Ils ont l’air heureux.”

Au cours de son voyage du 24 au 30 juillet, Francis visitera d’abord Edmonton et Maskwacis dans la province ouest de l’Alberta, puis Lac Ste. Anne, suivie de Québec avant de se terminer à Iqaluit, dans le territoire canadien du Nunavut. Il doit prononcer neuf homélies et allocutions et dire deux messes.

La dernière visite papale au Canada a été celle du pape Jean-Paul II en 2002.

‘QU’EST-CE QU’UNE APOLOGIE?’

Le pontife a présenté des excuses historiques en avril après une semaine de réunions avec des délégués de nations autochtones à Rome et, bien que sa visite fasse « partie du parcours de guérison » de certains survivants, les mots seuls ne suffiront pas, a déclaré la Fédération des peuples autochtones souverains. Chef des nations Bobby Cameron.

“Il y a ceux qui disent:” Qu’est-ce que des excuses? Nous n’avons pas besoin d’excuses. Nous avons besoin d’action “”, a déclaré Cameron.

Les survivants et les dirigeants des communautés autochtones disent qu’ils veulent une compensation financière, la récupération d’artefacts, un soutien pour traduire en justice les agresseurs présumés et la publication des dossiers relatifs aux écoles, qui ont fonctionné entre 1831 et 1996.

Certains dirigeants autochtones souhaitent également que l’Église catholique renonce à une doctrine coloniale du XVe siècle qui justifiait la dépossession des peuples autochtones, publiée sous forme de bulles papales ou d’édits.

“Annuler les bulles papales… ouvrir les archives aux survivants pour retrouver leur famille et reconstituer ce qui s’est passé dans les écoles”, a déclaré l’avocate autochtone Eleanore Sunchild, qui faisait partie des délégués à Rome ce printemps.

“Il y a tellement de guérison à faire à partir de ce que l’église a laissé dans nos communautés. Guérir réellement les survivants … c’est une indemnisation que nous n’avons jamais eue.”

Ce printemps, la Conférence des évêques catholiques du Canada a promis de recueillir 30 millions de dollars pour la guérison, la revitalisation de la culture et de la langue et d’autres initiatives. Le Fonds de réconciliation autochtone est un organisme de bienfaisance enregistré qui accepte les contributions des diocèses, a déclaré Neil MacCarthy, porte-parole de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Il a déjà levé 4,6 millions de dollars.

“D’autres estiment qu’il faut faire plus et certainement, en tant qu’église, nous reconnaissons que la visite papale n’est (seulement) qu’un moment important dans le cheminement de vérité et de réconciliation.”



