visite et interview du studio oru kayak

DESIGNBOOM SE DÉPLACE AU STUDIO D’ORU KAYAK

Oru Kayak, réputé pour ses créations inspirées de l’origami, a reçu la plus haute distinction du PRIX iF DESIGN 2024 pour son modèle Lake, le modèle rigide le plus léger, le plus compact et le plus facile à assembler au monde kayak. Gagner un prix iF Gold, mondialement reconnu pour célébrer le meilleur de l’excellence en matière de conception, marque une réussite importante pour l’entreprise, qui a continuellement remodelé le monde des motomarines avec ses modèles pliables. Dans le cadre de la visite du studio designboom entretien série avec iF DESIGN, le voyage au studio d’Oru Kayak à ÉmeryvilleCalifornie, a offert un aperçu de leur design primé et l’occasion d’interviewer Forrest Harvey, directeur de la conception de produits, sur leur philosophie et leurs principes de conception.

« La déclaration fondatrice d’Oru Kayak est de transformer la façon dont les gens se connectent au plein air. Cette mission est à la base de tout notre travail et de nos produits », commence Forrest Harvey, directeur de la conception de produits chez Oru Kayak. « L’idée de l’entreprise est née lorsque notre fondateur, vivant dans un petit appartement sans espace pour un kayak, a été inspiré par un article sur l’origami.—et le reste appartient à l’histoire.

designboom a visité l’espace de travail d’Oru Kayak à Emeryville, en Californie, dans le cadre d’une série de visites de studio avec les lauréats du iF DESIGN AWARD 2024 | images © designboom

HISTOIRE DERRIÈRE LES KAYAKS INSPIRÉS DE L’ORIGAMI

La philosophie de conception d’Oru Kayak met l’accent sur la simplicité, la portabilité et la joie de l’exploration. Depuis sa création en 2012, la marque n’a cessé de réinventer ce que peut être un kayak, en s’inspirant de l’origami, une pratique de pliage de papier qui allie parfaitement art et fonctionnalité. Leur studio est un centre d’énergie créative, où les ingénieurs et les designers collaborent pour affiner et réinventer chaque produit. Les prototypes sont réalisés, testés et ajustés dans une recherche inlassable de la perfection. Cet engagement envers l’amélioration continue a propulsé Oru Kayak à l’avant-garde de l’industrie, conduisant à des créations comme le Modèle de lac—actuellement le kayak rigide le plus léger et le plus compact au monde—ainsi que de nouveaux projets comme le mobilier de camping.

‘Nous fabriquons des kayaks depuis 2012, proposant des modèles allant des kayaks ultra-récréatifs aux kayaks océaniques à cockpit fermé. En 2023, nous avons commencé à nous développer dans des catégories adjacentes, comme le mobilier de camping avec notre gamme de camping Oru, qui comprend des chaises longues, des tables d’appoint et des tables de pique-nique convertibles avec rangement intégré. Nous avons appliqué les mêmes principes de conception et les mêmes matériaux que ceux de nos kayaks à ces nouvelles gammes de produits. dit Harvey.



fondée en 2012, l’histoire de la marque a commencé en réimaginant un kayak en utilisant l’origami – une pratique de pliage de papier

« LA CARACTÉRISTIQUE EXCEPTIONNELLE DU LAC EST QU’IL N’A QU’UN SEUL COMPOSANT LÂCHE »

Le modèle Lake, lauréat du iF DESIGN AWARD 2024, incarne la philosophie de design d’Oru Kayak dans sa forme la plus pure. Son approche minimaliste élimine les composants inutiles, ne laissant que ce qui est essentiel pour une expérience de kayak fluide. En tant que kayak rigide le plus léger et le plus portable du marché, il ne comporte qu’un seul composant amovible, ce qui le rend plus simple à utiliser que leurs autres modèles comme le Bay, le Coast ou le Haven. Cette conception s’adresse aussi bien aux pagayeurs expérimentés qu’aux débutants, transformant le kayak en une aventure accessible.



« La particularité du lac est qu’il ne comporte qu’un seul élément meuble. Nos autres kayaks sont dotés de cloisons, de planchers, de sièges amovibles et de nombreuses sangles, conçus pour des environnements plus rigoureux comme l’utilisation en mer. commente le directeur du design produit. « Avec le Lake, nous avons intégré tout ce qui était possible pour que les utilisateurs n’aient pas à assembler plusieurs pièces. Il ne s’agit essentiellement que de la coque du kayak et du plancher avec le siège, et vous êtes prêt à partir.



la société a continuellement transformé la forme des embarcations pliables, produisant de nombreux types de kayaks différents, y compris le Lake, lauréat du iF DESIGN AWARD.

L’engagement d’Oru Kayak en faveur de l’innovation a été reconnu internationalement lorsque le lac a remporté l’or au iF DESIGN AWARD 2024 – la plus haute distinction décernée dans l’un des concours de design les plus respectés au monde. Cette réussite renforce la position de l’entreprise dans la communauté du design, en particulier pour la création de produits accessibles et performants qui s’attaquent aux obstacles courants à la possession d’un kayak, tels que le poids, le stockage et le transport.

« Lorsque vous passez autant de temps à peaufiner et à peaufiner un produit, il est toujours intéressant de voir comment il est accueilli par un jury composé de vos pairs. Gagner le iF Gold Award valide le temps et les efforts que nous y consacrons et montre que notre produit trouve un écho auprès des gens.—même ceux qui ne connaissent pas notre marque, explique Forrest. ‘Participer à des concours nous met au défi d’une manière que nous n’aurions peut-être pas envisagée lors du développement de produits et fournit des commentaires précieux sous de nouvelles perspectives.



le Lake incarne la philosophie minimaliste du studio dans sa forme la plus pure

Grâce à ses installations de fabrication, Oru Kayak a la capacité d’adapter et d’affiner rapidement ses produits, permettant à l’entreprise de répondre aux besoins changeants des clients. En s’adressant au marché d’entrée de gamme avec le Lake, Oru Kayak a rendu le kayak plus accessible aux nouveaux utilisateurs auparavant découragés par les prix élevés des modèles précédents. Cette approche permet à la marque de rester pertinente à la fois pour les passionnés et les nouveaux arrivants, et suffisamment agile pour se diversifier dans d’autres gammes de produits d’extérieur comme le mobilier de camping.

« Le kayak Lake était pour nous une grande opportunité d’atteindre le marché d’entrée de gamme. En tant que marque premium, nous avons réalisé que les nouveaux pagayeurs qui ne voulaient pas dépenser beaucoup avaient du mal à se connecter avec nous. Le lac a contribué à combler cet écart. Le fait de disposer de notre propre usine de fabrication nous permet également d’innover rapidement, en ajustant les conceptions en fonction des commentaires des clients et des tests continus. conclut Forrest Harvey, Oru Kayak Directeur de la conception de produits.

les ingénieurs et les designers travaillent en étroite collaboration en studio pour affiner et réimaginer chaque produit



la construction de style origami des kayaks permet aux utilisateurs de transporter, d’assembler, de réassembler et de ranger facilement