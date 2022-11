Visite du vice-président Harris pour soutenir l’île des Philippines au milieu de la querelle maritime

MANILLE, Philippines (AP) – Le vice-président Kamala Harris soulignerait l’engagement de l’Amérique à défendre l’allié du traité les Philippines avec une visite qui commence dimanche et implique un vol vers une province insulaire face à la mer de Chine méridionale contestée, où Washington a accusé la Chine d’intimider un plus petit demandeur nations.

Après avoir assisté au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique en Thaïlande, Harris s’envolera dimanche soir pour Manille et rencontrera lundi le président Ferdinand Marcos Jr. pour des entretiens visant à renforcer la plus ancienne alliance de traités de Washington en Asie et à renforcer les liens économiques, a déclaré un haut responsable de l’administration américaine. , qui n’a pas été identifié selon la pratique, lors d’un briefing en ligne avant la visite.

Mardi, elle s’envolera pour la province de Palawan, située le long de la mer de Chine méridionale, pour rencontrer des pêcheurs locaux, des villageois, des responsables et les garde-côtes. Une fois là-bas, elle sera la plus haute dirigeante américaine à visiter l’île frontalière à l’avant-garde des différends territoriaux de longue date impliquant la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taïwan.

La garde côtière philippine devrait accueillir Harris à bord de l’un de ses plus grands navires de patrouille, le BRP Teresa Magbanua, à Palawan, où elle prononcerait un discours devant la garde côtière, la police, l’armée et des responsables gouvernementaux, selon le porte-parole de la garde côtière, le commodore Armand Balilo. .

Harris soulignera l’importance du droit international, du commerce sans entrave et de la liberté de navigation en mer de Chine méridionale, a déclaré le responsable américain.

En réponse à une question, le responsable a ajouté que la Chine peut voir la visite comme elle le souhaite, mais le message de Washington est que les États-Unis, en tant que membre de l’Indo-Pacifique, sont engagés et engagés dans la sécurité de leurs alliés dans la région.

L’ambassadeur des Philippines à Washington, Jose Manuel Romualdez, a déclaré que le voyage de Harris à Palawan montre le niveau de soutien de l’Amérique à un allié et l’inquiétude suscitée par les actions de la Chine dans la mer contestée.

“C’est aussi évident que possible, que le message qu’ils essaient de transmettre aux Chinois est que” nous soutenons nos alliés comme les Philippines sur ces îles contestées “”, a déclaré Romualdez à l’Associated Press. “Cette visite est une étape importante pour montrer à quel point les États-Unis considèrent cette situation au sérieux.”

Washington et Pékin sont depuis longtemps sur une trajectoire de collision dans les eaux contestées. Bien que les États-Unis ne revendiquent aucunement la voie navigable stratégique, où transitent chaque année environ 5 000 milliards de dollars de commerce mondial, ils ont déclaré que la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale est dans l’intérêt national des États-Unis.

La Chine s’oppose aux patrouilles de la marine et de l’armée de l’air américaines dans la voie navigable très fréquentée, que Pékin revendique pratiquement dans son intégralité. Il a averti Washington de ne pas se mêler de ce qu’il dit être un conflit territorial purement asiatique – qui est devenu une ligne de front délicate dans la rivalité américano-chinoise dans la région et a longtemps été redouté comme un point d’éclair asiatique potentiel.

En juillet, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé la Chine à se conformer à une décision d’arbitrage de 2016 qui invalidait les vastes revendications territoriales de Pékin dans la mer de Chine méridionale et a averti que Washington était obligé de défendre les Philippines alliées au traité si ses forces, ses navires ou ses avions tombaient sous le coup. attaque dans les eaux contestées.

La Chine a rejeté la décision de 2016 d’un tribunal arbitral mis en place à La Haye en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer après que le gouvernement philippin se soit plaint en 2013 des actions de plus en plus agressives de la Chine dans les eaux contestées. Pékin n’a pas participé à l’arbitrage, a rejeté sa décision comme une imposture et continue de la défier.

La visite de Harris est le dernier signe des relations croissantes entre Washington et Manille sous Marcos Jr., qui a pris ses fonctions en juin après une victoire électorale écrasante.

Les relations de l’Amérique avec les Philippines sont entrées dans une période difficile sous le prédécesseur de Marcos, Rodrigo Duterte, qui a menacé de rompre les liens avec Washington et d’expulser les forces américaines en visite, et a tenté une fois d’abroger un pacte de défense majeur avec les États-Unis tout en entretenant des liens confortables avec la Chine et la Russie. .

Lorsque le président Joe Biden a rencontré Marcos Jr. pour la première fois en septembre à New York en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, il a souligné la profondeur avec laquelle les États-Unis considèrent leurs relations avec les Philippines malgré certains vents contraires.

«Nous avons eu des moments difficiles, mais le fait est que c’est une relation critique, critique, de notre point de vue. J’espère que vous ressentez la même chose », a déclaré Biden.

“Nous continuons à nous tourner vers les États-Unis pour ce partenariat continu et le maintien de la paix dans notre région”, a déclaré Marcos Jr. à Biden. « Nous sommes vos partenaires. Nous sommes vos alliés. Nous sommes tes amis.”

Le rapprochement est intervenu à un moment crucial où les États-Unis devaient établir une présence dissuasive au milieu des menaces sécuritaires croissantes dans la région, a déclaré Romualdez.

Le chef d’état-major philippin, le lieutenant-général Bartolome Bacarro, a déclaré la semaine dernière que les États-Unis souhaitaient construire des installations militaires dans cinq autres zones du nord des Philippines dans le cadre d’un pacte de coopération en matière de défense de 2014, qui permet aux forces américaines de construire des entrepôts et des logements temporaires aux Philippines. camps militaires.

La Constitution des Philippines interdit les bases militaires étrangères, mais au moins deux pactes de défense autorisent les visites temporaires des forces américaines avec leurs avions et leurs navires de la marine pour des exercices militaires conjoints, des entraînements au combat et des préparatifs pour répondre aux catastrophes naturelles.

Le nord des Philippines est stratégiquement situé de l’autre côté d’un détroit de Taïwan et pourrait servir d’avant-poste crucial au cas où les tensions s’aggraveraient entre la Chine et l’île autonome.

Tout en visant à approfondir les liens, l’administration Biden doit faire face aux inquiétudes des groupes de défense des droits de l’homme concernant Marcos Jr. et piller.

Harris prévoit également de rencontrer la vice-présidente Sara Duterte, fille du prédécesseur de Marcos, qui a supervisé une répression meurtrière contre la drogue qui a fait des milliers de morts parmi des suspects pauvres et a déclenché une enquête de la Cour pénale internationale comme un possible crime contre l’humanité. La vice-présidente a défendu la présidence de son père.

Compte tenu du plaidoyer très médiatisé de l’administration Biden pour la démocratie et les droits de l’homme, ses responsables ont déclaré que les droits de l’homme figuraient en tête de l’ordre du jour dans chacun de leurs engagements avec Marcos Jr. et ses responsables.

Après sa rencontre lundi avec Marcos Jr., Harris prévoit de rencontrer des militants de la société civile pour démontrer l’engagement des États-Unis et leur soutien continu aux droits de l’homme et à la résilience démocratique, a déclaré le responsable américain.

Jim Gomez, Associated Press