Visite du Premier ministre japonais à Séoul, reprise de la « diplomatie de la navette »

SÉOUL – Pour la première fois en 12 ans, les dirigeants des deux plus grands alliés de l’Amérique en Asie se sont mutuellement tendus un rameau d’olivier en se rendant dans les pays de l’autre pour des pourparlers bilatéraux – brisant une impasse diplomatique alors que le Japon et la Corée du Sud tentent de continuer à décongeler leurs lambeaux relation.

Après des années de frictions, Séoul et Tokyo tentent de collaborer plus étroitement entre elles et avec Washington pour contrer les menaces géopolitiques imminentes de la montée économique et militaire de la Chine et les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. L’administration Biden a salué leurs efforts.