Visite du pape : les langues autochtones parmi les questions soulevées

Avant l’arrivée du pape François au Canada en juillet dernier, les responsables fédéraux ont fait part de leurs inquiétudes quant au niveau de consultation effectué avec une communauté des Premières Nations qui devait l’accueillir.

Des notes d’information préparées pour le sous-ministre du Département des relations Couronne-Autochtones un mois avant l’arrivée du pape montrent également que les responsables s’inquiétaient de l’aide que les évêques catholiques apporteraient à la traduction de son espagnol dans les langues autochtones.

Les notes d’information ont été obtenues par La Presse canadienne par le biais d’une demande d’accès à l’information.

Le pape François, 85 ans, s’est rendu au Canada en juillet pour s’excuser du rôle de l’Église catholique dans les pensionnats.

Les survivants avaient demandé de telles excuses pendant des années avant la visite, y compris lors de voyages au Vatican de dirigeants autochtones en 2009 et en avril dernier.

La Commission de vérité et réconciliation a également répertorié les excuses du pape comme l’un de ses appels à l’action dans son rapport qui a enquêté sur les dommages et l’héritage des pensionnats. Les enfants autochtones du Canada ont été forcés de fréquenter des institutions financées par le gouvernement et dirigées par des églises, où des milliers de personnes ont subi des mauvais traitements, de la négligence et sont même mortes.

Lorsque les excuses sont finalement arrivées en juillet, elles ont suscité un mélange de réactions. Certains survivants et anciens ont déclaré qu’ils estimaient qu’il s’agissait d’une étape importante vers la réconciliation, tandis que d’autres estimaient que les paroles du pape n’avaient pas été à la hauteur.

Mais la planification précédant la visite a soulevé certaines inquiétudes.

Un document d’information préparé avant une réunion prévue à la mi-juin avec le coordinateur de la visite papale, l’archevêque Richard Smith, montre que les responsables fédéraux ont exprimé le besoin d’améliorer la communication après une récente visite de planification en Alberta.

La province abrite les Maskwacis, un groupe de quatre Premières nations au sud d’Edmonton, qui devait être le site des excuses du pontife.

“En ce qui concerne la dernière visite préalable à Edmonton, il est devenu évident qu’il y a un décalage entre les comités d’organisation nationaux, régionaux et locaux”, selon le document.

“Il a été souligné en outre que les communautés de Maskwacis et du Lac Sainte-Anne devaient être plus engagées lors des visites dans leurs communautés.

“À cet égard, il a été recommandé qu’il y ait davantage de sensibilisation à Maskwacis étant donné l’importance de cet événement dans la visite papale globale.”

Dans une déclaration à La Presse canadienne, un porte-parole de la visite papale a déclaré que l’archevêque et d’autres personnes impliquées dans la planification travaillaient avec les dirigeants de la communauté et étaient conscients qu’ils le faisaient dans des circonstances difficiles.

“La fenêtre extrêmement courte de quelques mois seulement pour planifier la visite papale signifiait que les choses avançaient très rapidement, les décisions devaient être confirmées et le bénéfice d’un calendrier de planification traditionnel de 18 mois n’était tout simplement pas possible”, a écrit Neil MacCarthy.

“Les restrictions sur la santé du Saint-Père signifiaient que les événements étaient limités dans le temps et dans leur ampleur.”

Outre les dirigeants autochtones, l’église locale et les responsables fédéraux ont également dû travailler avec les instructions du Vatican, qui a décidé que les visites de François dans les communautés ne dureraient qu’une heure environ, malgré les espoirs initiaux qu’elles seraient plus longues.

Après ses excuses, le pape François s’est rendu au nord-ouest d’Edmonton jusqu’au lac Sainte-Anne, un important lieu de pèlerinage pour les peuples autochtones et les catholiques, et a été applaudi lorsqu’il a salué la foule en nakota, en cri et en pied-noir.

L’une des conséquences des pensionnats a été la destruction des langues autochtones, car il était interdit aux enfants de parler leur langue maternelle.

Avant sa visite, les responsables à Ottawa considéraient la traduction des paroles du pape François de l’espagnol vers les langues autochtones comme une nécessité et une tâche qui nécessitait beaucoup de planification.

« Un risque de ne pas interpréter certains des discours du pape dans les langues autochtones est qu’une adresse papale traduite uniquement en anglais et en français, mais pour un public de survivants des pensionnats ou de peuples autochtones pourrait être considérée comme un autre acte de colonisation », lit-on dans un document interne. daté de début juin.

“L’interprétation des discours dans les langues autochtones pourrait être considérée comme un acte significatif de décolonisation.”

Il a ajouté que ce faisant, Ottawa “serait en mesure de donner suite à ses divers engagements visant à promouvoir les langues autochtones, en particulier la Loi sur les langues autochtones”, faisant référence à la législation qu’elle a adoptée en 2019.

Le gouvernement fédéral a finalement dépensé 2 millions de dollars pour embaucher des locuteurs de langues autochtones pour traduire le pape pour les émissions. La Conférence des évêques catholiques du Canada a payé la facture des services sur place.

La Conférence des évêques catholiques du Canada, qui a organisé la visite papale, affirme que le voyage lui a coûté environ 18,6 millions de dollars.

Alors que le gouvernement fédéral n’a pas encore dévoilé le coût final de la visite, y compris pour la sécurité, certains ministères ont publié des détails sur le prix de certains composants.

En plus des services de traduction, Crown-Indigenous Relations a déclaré avoir dépensé environ 32 millions de dollars en frais de transport pour les survivants qui souhaitaient assister à des événements papaux en personne ou organiser des activités connexes dans leurs propres communautés.

3,6 millions de dollars supplémentaires, plus taxes, ont été versés à une société de production pour diffuser le voyage de cinq jours, a indiqué le département.

Affaires mondiales Canada, l’aile gouvernementale chargée de coordonner les visites des dirigeants mondiaux, s’apprêtait à dépenser environ 2 millions de dollars, selon un document distinct publié en vertu de la loi fédérale sur l’accès, également obtenu par La Presse canadienne.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 novembre 2022.