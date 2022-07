Visite du pape François au Canada : ce qu’il faut savoir

Le pape François doit entreprendre une visite au Canada dimanche, où il devrait s’excuser pour le rôle de l’Église catholique romaine dans le système des pensionnats.

Il s’agit de la première visite papale dans le pays en 20 ans. Voici ce que vous devez savoir sur la tournée de six jours du pape au Canada.

OÙ VA LE PAPE ?

Le pape François doit atterrir à l’aéroport international d’Edmonton le 24 juillet et assister à une cérémonie de bienvenue.

Le lendemain, il doit rencontrer des survivants des pensionnats de partout au Canada à Maskwacis, en Alberta, qui abrite l’ancien pensionnat d’Ermineskin. Il s’agit de la seule visite de pensionnat sur l’itinéraire du pape. Plus tard dans la journée, il rencontrera des paroissiens et des membres de la communauté autochtone à l’église Sacred Heart des Premiers Peuples à Edmonton, qui a récemment rouvert après un incendie en 2020.

Le 26 juillet, le pape François tiendra une messe au Commonwealth Stadium d’Edmonton avant de saluer les pèlerins autochtones au Lac Ste. Anne Groupes de pèlerinage.

Le pape partira pour Québec le 27 juillet, où il rencontrera la gouverneure générale Mary Simon, le premier ministre Justin Trudeau à la Citadelle de Québec, ainsi que des dirigeants autochtones et d’autres dignitaires.

Il célébrera également la messe au Sanctuaire national de Sainte-Anne de Beaupré le lendemain avant de rencontrer une délégation autochtone du Québec et de s’envoler pour Iqaluit le 29 juillet.

Dans une école primaire d’Iqaluit, le pape aura une autre rencontre privée avec des survivants des pensionnats autochtones avant d’assister à un événement communautaire public organisé par des dirigeants inuits. Le pape François devrait rentrer à Rome plus tard dans la soirée.

POURQUOI LE PAPE VIENT-IL AU CANADA?

La visite du pape François intervient après que des délégations des Premières Nations, des Métis et des Inuits ont rencontré le pontife à Rome en mars dernier pour discuter de la réconciliation avec les communautés autochtones du Canada.

A l’issue de cette série de réunions, le pape a lu des excuses devant les délégués, demandant le pardon de Dieu pour la “conduite déplorable” des membres de l’Eglise catholique.

La pression exercée sur le pape pour qu’il vienne au Canada et présente des excuses s’est intensifiée après la découverte de 215 tombes anonymes dans un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique, l’année dernière, qui a été suivie de découvertes similaires dans de nombreux autres sites d’anciens pensionnats à travers le pays.

La Commission de vérité et réconciliation a constaté qu’environ 150 000 enfants autochtones ont fréquenté le système des pensionnats, principalement de force, de la fin des années 1800 à 1996.

Sur les 139 écoles du système, plus de la moitié étaient gérées par l’Église catholique. La commission estime qu’environ 4 100 à 6 000 enfants sont morts de maltraitance et de négligence alors qu’ils étaient dans le système des pensionnats.

Le 58e appel à l’action de la commission demande au pape de présenter des excuses en sol canadien pour le rôle de l’Église catholique dans le système des pensionnats.

COMBIEN COÛTERA CETTE VISITE ?

Le gouvernement fédéral dépense plus de 35 millions de dollars pour la visite papale. Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones dépensent 30,5 millions de dollars pour des activités et des cérémonies dirigées par la communauté et pour aider aux frais de déplacement des survivants

3 millions de dollars supplémentaires sont dépensés pour soutenir les communautés autochtones dans les trois régions que le pape visite tandis que 2 millions de dollars sont dépensés pour

Le gouvernement de l’Alberta dépense également jusqu’à 20 millions de dollars pour la visite. Une grande partie de cet argent est consacrée à l’amélioration des routes et des infrastructures à Lac Ste. Anne et Maskwacis.



Avec des fichiers de CTV News Edmonton, Michael Lee de CTVNews.ca, Brooklyn Neustaeter et La Presse canadienne.