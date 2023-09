Visite du nouveau club réservé aux membres de Manhattan

Une bataille entre clubs d’élite est sur le point d’atteindre un tout nouveau niveau, alors que le nouveau mégaclub de 60 000 pieds carrés du Core Club se prépare à ouvrir ses portes à Manhattan le mois prochain.

Le nouvel espace Core, réparti sur quatre étages au-dessus de Midtown, est le dernier d’une vague de clubs de membres d’élite qui ont ouvert dans les grandes villes depuis la pandémie. De la Casa Cipriani et Zero Bond à New York à l’Aster et Heimat à Los Angeles et au ZZ’s Club à Miami, les clubs ont redéfini les clubs d’adhésion d’antan et créé des espaces sûrs pour les riches d’aujourd’hui soucieux de leur vie privée et très mobiles.

Plus d’une douzaine de nouveaux clubs ont ouvert ou ont annoncé leur intention d’ouvrir à Manhattan depuis 2020. Certains, comme Aman, sont des émanations de marques hôtelières. D’autres, comme ZZ’s et Casa Cipriani, tirent parti de la base de fans cultes de leurs restaurants. Beaucoup sont des extensions géographiques de hotspots existants, comme l’ouverture des célèbres San Vicente Bungalows de Los Angeles à New York.