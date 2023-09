Visite du ministre pour explorer la technologie numérique

Le ministre responsable de la politique numérique et technologique du Royaume-Uni s’est rendu à l’université, dans le cadre du programme du Leeds Digital Festival, pour voir comment la région de la ville développe une technologie numérique innovante.

Le député Paul Scully, sous-secrétaire d’État parlementaire (ministre de la technologie et de l’économie numérique) a visité le Centre Bragg pour la recherche sur les matériaux de l’Université de Leedsqui vise à découvrir, créer et concevoir de nouveaux matériaux.

Le centre rassemble des scientifiques et des ingénieurs d’un large éventail de disciplines pour travailler sur la science analytique, la bionanotechnologie, les matériaux électroniques et photoniques, les surfaces fonctionnelles, les matériaux multi-échelles et la matière molle.

Le Bragg Center travaille avec l’industrie et d’autres partenaires pour développer des informations et des solutions pour le développement de produits, d’appareils et d’applications innovants. Il met également l’accent sur la formation et le développement de la prochaine génération de leaders en recherche et d’innovateurs. L’Université est partenaire fondateur du Institut Henry Royce, le centre britannique de recherche et d’innovation sur les matériaux avancés. Le Centre bénéficie également d’un fort soutien de la part du Conseil de recherche en ingénierie et en sciences physiques (EPSRC).

Le ministre a rencontré la professeure Nora de Leeuw, doyenne exécutive de la Faculté d’ingénierie et des sciences physiques, et le professeur Giles Davies, doyen exécutif adjoint de la Faculté, pour discuter de la vision du Centre Bragg et entendre parler de ses activités de recherche et d’état de calibre mondial. – des installations à la pointe de la technologie.

Il a également rencontré des chercheurs du Royce Deposition Laboratory pour comprendre comment l’Université conçoit les matériaux des futurs appareils électroniques, en mettant un accent particulier sur l’efficacité énergétique à l’appui de l’atteinte des objectifs de carboneutralité.

Le ministre avec un technicien du laboratoire de dépôt Royce de l’université.

Le professeur Nick Plant, vice-chancelier adjoint chargé de la recherche et de l’innovation, qui a accueilli M. Scully, a déclaré : « Les technologies numériques sont essentielles à la mise en œuvre de la stratégie de l’université. Grâce à leur utilisation efficace, créative et innovante, nos chercheurs de renommée mondiale s’attaquent aux défis mondiaux. , tandis que l’éducation fondée sur la recherche améliore l’expérience d’apprentissage de nos étudiants et les prépare à devenir des citoyens et des leaders du monde.

« Ce fut un plaisir d’accueillir le député Paul Scully à l’Université pour présenter nos technologies numériques innovantes et le travail que nous effectuons sur les semi-conducteurs dans notre Centre Bragg à la pointe de la technologie. »

Le professeur Edmund Linfield, directeur du Bragg Centre for Materials Research, a ajouté : « J’ai apprécié de parler au ministre de la manière dont l’Université de Leeds peut contribuer à la stratégie britannique en matière de semi-conducteurs, en collaboration avec l’Institut Henry Royce, en soutenant l’industrie dans le prototypage de nouveaux concepts de dispositifs, en entreprenant des recherches de pointe sur l’électronique économe en énergie et durable, et en contribuant au développement des compétences en semi-conducteurs dont le Royaume-Uni a un besoin urgent, aujourd’hui et à l’avenir.

Stuart Clarke MBE, directeur du festival, Leeds Digital Festival, a déclaré : « Le Leeds Digital Festival ne cesse de se renforcer chaque année et c’est un plaisir d’avoir le ministre de la Technologie et de l’Économie numérique avec nous, pour contribuer à la conversation et voir toute l’innovation fantastique et l’entreprise numérique qui se produisent dans la région de Leeds City et au-delà.

Le ministre a également visité Nexus, la communauté d’innovation de l’Université, pour rencontrer le professeur Plant, le directeur de Nexus, Gareth Scargill, et les entreprises membres afin d’en apprendre davantage sur les atouts de la région en matière de technologie numérique.

Les entreprises visitées par le ministre comprenaient :

Robotique d’acuité – une spin-out du laboratoire Real Robotics de l’Université de Leeds, qui a construit les plus petits robots exclusifs au monde pour escalader des structures métalliques difficiles, coûteuses ou impossibles d’accès aux humains ou aux drones.

Yondar – un spécialiste STEM qui développe un outil de notation basé sur l’IA pour les enseignants afin de couvrir la notation quantitative de base, telle que les questions à choix multiples, donnant ainsi aux enseignants plus de temps pour se concentrer sur les évaluations qualitatives et le développement des cours. Yondar travaille également en étroite collaboration avec Centre spatial du Yorkshire.

Diversifiés et égaux – un membre de la communauté Nexus qui s’efforce d’améliorer l’innovation dans le domaine de la technologie numérique en augmentant le nombre de personnes talentueuses issues de milieux noirs et sous-représentés dans l’industrie.

Le ministre a également rencontré Simon Pollard, PDG, et John Wilkinson, responsable de la production, de COVVI, dont le siège est à Leeds et qui cumule plus de 75 ans d’expérience dans la conception de prothèses. Depuis 2017, l’objectif principal de COVVI est de concevoir et de fournir une main bionique multi-articulée de premier plan, à la fois hautement fonctionnelle et accessible.

Le COVVI Hand a été développé pour être à l’avant-garde de l’industrie mondiale de la bionique et vise à changer à jamais la vie des utilisateurs grâce à une technologie innovante. La main a été récemment présentée sur BBC News, dans Good Morning Britain d’ITV et a même fait une petite apparition dans le nouveau film Barbie.

Le Ministre à la main bionique multi-articulée COVVI.

Paul Scully, ministre de la Technologie, a déclaré : « La visite de Nexus a mis en valeur l’innovation brillante et la technologie ciblée dont le Royaume-Uni est le pionnier. Des développements révolutionnaires en robotique, des solutions d’IA révolutionnaires et des technologies pour les bonnes entreprises améliorant la diversité dans le secteur.

« Leeds n’est pas seulement une plaque tournante de l’innovation, mais un témoignage de l’engagement de notre pays à créer des solutions significatives et transformatrices pour notre société. Notre avenir technologique n’a jamais été aussi prometteur.

