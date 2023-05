Visite du ministre chinois du Commerce aux États-Unis pour promouvoir les investissements

Commentez cette histoire Commentaire

Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, arrivera à Washington cette semaine avec un message pour les entreprises américaines : la Chine est ouverte aux affaires et accueille chaleureusement les investissements américains. C’est un message qu’il a livré aux chefs d’entreprise américains à Shanghai – y compris des dirigeants de 3M, Johnson & Johnson, Merck, Dow et Honeywell – lundi, avant son départ pour Washington, où il doit rencontrer la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et le commerce américain. La représentante Katherine Tai, selon l’ambassade de Chine à Washington.

Mais son voyage – et son message – pourraient difficilement intervenir à un moment plus difficile : même si les deux parties manifestent leur intérêt à raviver les relations diplomatiques, les relations restent au plus bas et un Washington partisan est uni par l’animosité envers le Parti communiste chinois.

Et les entreprises américaines sont de plus en plus alarmées par une nouvelle loi chinoise sur l’espionnage qui, selon les termes de la Chambre de commerce américaine, risque de « saper la politique d’ouverture déclarée de la Chine et son désir d’attirer de nouveaux investissements étrangers et exportations » des États-Unis.

« Il ne se passe pas une journée sans que l’on sache que les États-Unis et la Chine sont constamment en train de se harceler sur la question du jour », a déclaré James Zimmerman, associé au bureau de Pékin de Perkins Coie LLP et ancien président de la Chambre de commerce américaine en Chine. « Dans l’environnement actuel en constante évolution, les entreprises sur le terrain en Chine révisent constamment leurs plans stratégiques, les déchirent et recommencent à zéro. »

Les entreprises étrangères en Chine ont observé avec inquiétude ces dernières semaines que les autorités ont intensifié la surveillance des entreprises étrangères, mené des raids sur les sociétés de diligence raisonnable Mintz Group et Bain & Co., et enquêté sur le cabinet de conseil international Capvision pour des raisons de sécurité nationale.

Les raids ont coïncidé avec une refonte radicale de la loi sur l’espionnage du pays, suscitant des inquiétudes parmi les dirigeants étrangers sur le fait que même les activités commerciales ordinaires pourraient désormais enfreindre la loi.

Les autorités ont également coupé l’accès à l’étranger aux informations clés sur les entreprises et les investissements, y compris les bases de données des documents d’approvisionnement, les enregistrements d’entreprises et les informations sur les brevets.

La Chine fait une descente dans un autre cabinet de conseil en affaires mondiales et cite des problèmes d’espionnage

Au cours du week-end, le régulateur chinois de la cybersécurité a déclaré que le fabricant de puces américain Micron n’avait pas réussi un examen de sécurité et a interdit aux entreprises chinoises d’utiliser la technologie Micron dans des « infrastructures sensibles » en raison de « risques de sécurité » non spécifiés.

Suite à ces actions, l’insistance de Wang pour que la Chine accueille les entreprises étrangères suggère une déconnexion à Pékin, selon les analystes, alors que le gouvernement donne la priorité à la sécurité nationale tout en essayant de stimuler les investissements étrangers et la croissance économique après trois années étouffantes sous des restrictions « zéro-covid ».

Le commerce entre les États-Unis et la Chine a chuté de plus de 13% au premier trimestre de cette année par rapport à la même période l’an dernier, à 161,5 milliards de dollars, selon les données des douanes chinoises publiées ce mois-ci.

Alors que les rencontres de Wang avec Raimondo et Tai seront utiles pour rétablir un niveau de communication de base entre les deux pays, les experts disent que ce que la communauté des affaires étrangères chinoise et les investisseurs potentiels rechercheront, c’est la clarté.

Une déclaration claire de Wang après la réunion selon laquelle le tapis rouge est vraiment déroulé pour les investisseurs étrangers fournirait la preuve qu’au plus haut niveau, Pékin est du côté des entreprises et de la croissance économique, a déclaré Lester Ross, un avocat basé à Pékin. et président du comité politique de la Chambre de commerce américaine en Chine.

« S’il y a un concours entre les autorités de sécurité et les milieux du commerce ou des affaires, la communication d’un tel message après cette réunion enverrait un signal puissant dans toute la Chine que les hauts dirigeants le pensent vraiment quand ils disent qu’ils accueillent les investissements étrangers », a déclaré Ross. .

Ces derniers mois, Wang a assuré aux directeurs généraux d’entreprises technologiques américaines telles que Qualcomm et Intel que le développement de la Chine serait bénéfique pour leurs activités.

L’utilisation par la Chine des interdictions de sortie en hausse, inquiète les entreprises internationales

Les responsables de l’administration Biden voient une série de discussions récentes comme un signe que des forces plus libérales au sommet du Parti communiste chinois pourraient modérer la récente ligne dure. Plus tôt ce mois-ci, le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a rencontré le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, à Vienne, et l’ambassadeur américain en Chine Nicholas Burns a rencontré le ministre du Commerce Wang et le ministre des Affaires étrangères Qin Gang.

Les pourparlers pourraient être une étape vers la visite d’un haut responsable américain en Chine. Raimondo et la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen ont tous deux exprimé leur intérêt à visiter la Chine, et l’envoyé pour le climat John F. Kerry a déclaré ce mois-ci qu’il avait été invité à se rendre en Chine à « court terme ».

Il y a encore de la place pour la coopération avec les États-Unis malgré leur « mentalité de guerre froide », a déclaré He Weiwen, un ancien diplomate chinois aux États-Unis qui est maintenant chercheur principal à l’Université Renmin de Chine.

« La coopération économique et commerciale est toujours le lest des relations sino-américaines », a-t-il déclaré au Global Times. « Les gouvernements et les milieux d’affaires chinois et américains doivent se rencontrer à mi-chemin, stabiliser activement et promouvoir la reprise de la croissance économique et commerciale bilatérale. »

La Chine, très timidement, signale sa volonté de reparler aux États-Unis

Mais ce ne sont pas seulement les entreprises américaines qui ressentent la pression. Une enquête récente de la Chambre de commerce britannique a révélé que 70 % des entreprises ayant répondu, un record, préféraient adopter une approche attentiste pour les investissements potentiels en Chine et estimaient qu’il était trop tôt pour prendre des engagements à long terme.

Après la récente détention d’un employé du fabricant de médicaments japonais Astellas Pharma, le gouvernement japonais a averti ses ressortissants d’être vigilants et de ne pas violer la loi élargie sur l’espionnage. Lundi, le vice-ministre sud-coréen du Commerce, Jang Young-jin, a déclaré aux journalistes que le gouvernement s’en remettrait aux fabricants de puces sud-coréens pour augmenter leurs ventes en Chine après les restrictions imposées à Micron.

Les autorités municipales et locales chinoises ont également exprimé leur vif intérêt à attirer des investissements étrangers après que leur niveau d’endettement a explosé pendant la politique zéro-covid.

« Les entrepreneurs privés chinois sont également irrités par les campagnes qui limitent les activités commerciales étrangères ici », a déclaré Joerg Wuttke, président de la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine. Les récents raids, couplés à la loi sur l’espionnage, avaient rendu les chefs d’entreprise européens méfiants.

« La dernière chose dont nous avons besoin maintenant, avec l’environnement économique incertain, est d’avoir des circonstances réglementaires incertaines ici », a déclaré Wuttke.