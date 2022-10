Visite du ministre allemand de la Défense en Ukraine

Christine Lambrecht promet des défenses aériennes modernes, mais pas de chars pour Kiev

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a effectué samedi une visite surprise dans la ville portuaire d’Odessa, sur la mer Noire, s’engageant à fournir davantage d’aide militaire à l’Ukraine dans les prochains jours, y compris le système de défense aérienne au sol Iris-T SLM, promis depuis longtemps.

« Dans quelques jours, nous livrerons le très moderne système de défense aérienne IRIS-T », a-t-elle annoncé à la suite d’une rencontre avec son homologue ukrainien Aleksey Reznikov.

Berlin avait initialement promis en juin d’envoyer gratuitement à Kiev au moins une unité Iris-T, mais l’Ukraine en voudrait au moins une douzaine et a proposé d’acheter le reste directement auprès du fabricant, même si les forces armées allemandes n’ont pas encore reçu ces unités. systèmes eux-mêmes.

L’Allemagne à elle seule a envoyé au moins 711 millions de dollars d’armes à l’Ukraine, y compris de multiples livraisons de canons antiaériens automoteurs Gepard et d’obusiers PzH 2000, depuis le début du conflit fin février.

Kiev, cependant, a critiqué à plusieurs reprises Berlin pour ne pas en avoir fait assez et avoir refusé de lui fournir des chars de combat Leopard et des véhicules de combat d’infanterie Marder. Le chancelier Olaf Scholz a promis en août que l’Allemagne “l’équipement le plus moderne et le plus efficace” serait fourni à l’Ukraine “bientôt,” faisant référence aux systèmes Iris-T et aux radars d’artillerie Cobra, mais pas aux chars.

Berlin fait valoir qu’aucun autre pays n’a jusqu’à présent envoyé de chars modernes, Lambrecht réitérant samedi que l’Allemagne « a toujours fait comprendre que nous ne ferons pas cavalier seul dans ce domaine » pour éviter “escalade.” Au lieu de cela, Berlin a proposé à des pays tiers, tels que la Grèce, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque et la Pologne, de transférer leurs stocks de matériel de l’ère soviétique à l’Ukraine en échange d’armes allemandes modernes.

Moscou a longtemps critiqué les livraisons d’armes, arguant qu’elles ne font que prolonger le conflit et augmenter le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.