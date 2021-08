Visite de Trinity, le berceau de la peur nucléaire

SITE TRINITY, NM — Une fois, dans une autre vie, j’ai été témoin d’une explosion atomique. C’était dans les années 1960 au Nevada Test Site, une vaste zone à environ une heure au nord-ouest de Las Vegas où l’armée américaine testait des bombes. Je travaillais pour EG&G, une entreprise de sous-traitance militaire qui, entre autres tâches atomiques, fournissait toute l’instrumentation du site d’essai ; il fait maintenant partie d’une société appelée Amentum. Mon travail, étudier les effets des explosions nucléaires sur l’atmosphère, était suffisant pour me tenir à l’écart du projet de guerre du Vietnam. Le cabriolet, comme s’appelait le test, contenait la force de 2 300 tonnes de TNT. A explosé à des centaines de pieds sous terre, c’était plus fort que je ne le pensais. Le sol s’est bombé et une ligne de torches marquant le point zéro s’est envolée dans les airs. Depuis une caravane tremblante à six kilomètres de là, mon patron et moi avons filmé des langues de feu jaillissant de la terre et se congelant en un nuage de poussière en forme d’éléphant qui a dérivé en direction générale du Montana. Image Le laissez-passer de l’auteur au site d’essai du Nevada, vers 1968. Crédit… via Dennis Overbye C’étaient des jours grisants dans le domaine atomique, lorsque les gens pensaient pouvoir construire des ports en quelques microsecondes de fureur, ou creuser un nouveau canal de Panama du jour au lendemain dans un domino d’explosions, ou même propulser des vaisseaux spatiaux. Cabriolet faisait partie du programme Ploughshare, qui recherchait des utilisations civiles pacifiques des explosions nucléaires. Il s’avère qu’ils ne sont bons qu’à la terreur.

Où tout a commencé Deux fois par an, les premiers samedis d’avril et d’octobre, l’armée américaine ouvre la porte du White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique, permettant aux civils de visiter une zone de sable connue sous le nom de Trinity Site, où la toute première explosion atomique a été déclenché et l’histoire de la terreur nucléaire a commencé. Il a été ainsi nommé par J. Robert Oppenheimer, le physicien qui a dirigé le projet Manhattan pour construire la bombe, inspiré par des lignes comme celles-ci dans les poèmes de John Donne. Bats mon cœur, Dieu à trois personnes, pour toi Pour l’instant, frappez, respirez, brillez et cherchez à réparer ; Que je puisse me lever et me tenir debout, me jeter et me pencher Ta force pour casser, souffler, brûler et me renouveler. Selon le Site internet de la Trinité, la porte des étalons s’ouvrirait rapidement à 8 heures du matin ; quand nous sommes arrivés peu de temps après l’aube, une caravane de voitures de quatre milles de long était devant nous. L’idée de visiter est venue de Michael Turner, un vieil ami et cosmologue récemment retraité de l’Université de Chicago et maintenant avec la Fondation Kavli à Los Angeles. Le Dr Turner avait grandi sous la promesse prométhéenne de ce champignon atomique et de la science du 20e siècle. Tous ceux qui étaient dans la physique avaient travaillé sur le projet Manhattan. En tant que jeune physicien dans les années 1960 et 1970, le Dr Turner faisait partie d’un jeune groupe de physiciens qui ont envahi l’astronomie et transformé la cosmologie en physique des particules ou peut-être vice versa. Il n’avait jamais visité le site Trinity – il ne savait pas que vous pouviez y aller jusqu’à récemment, a-t-il dit. Et n’être ouvert que deux jours par an représentait un défi logistique. Il a amené un vieux copain de ses années de premier cycle à l’Institut de technologie de Californie, Robert J. Miller, qui avait aidé à inventer le pavé tactile de l’ordinateur. Parce que le jour de la visite coïncidait avec la fête annuelle des montgolfières d’Albuquerque, les hôtels étaient pleins et nous devions partager une seule chambre tous les trois. Je ne me souviens pas qui a payé la chambre ; J’ai payé la voiture de location. Personne ne ronflait. Une fois à l’intérieur de la porte, nous avons conduit pendant une demi-heure, le long de collines désertiques parsemées de dômes de radars et de télescopes, jusqu’à un parking poussiéreux tenu par de jeunes hommes au visage frais en tenue de camouflage de l’armée. Une rangée de port-a-pots occupait un coin du terrain, disposés comme pour un concert de rock en plein air.

La première chose exposée était le géant, un baril d’acier d’environ 12 pieds de large avec des murs jusqu’à 16 pouces d’épaisseur; il reposait sur le côté comme un ponceau, permettant aux visiteurs de le traverser. Le plan initial était de faire exploser le gadget – le terme des physiciens du projet Manhattan pour la bombe – à l’intérieur du Jumbo. Si la bombe faisait long feu, le Jumbo enfermer les 250 millions de dollars de plutonium c’était le noyau explosif de l’appareil.

Image L’auteur à Ground Zero Crédit… Dennis Overbye

Nous avons continué à travers une porte et sur un chemin bordé de fil de fer barbelé, de panneaux d’interdiction et d’avertissements concernant les serpents à sonnette, jusqu’à une zone clôturée jonchée de gravier vitreux, de sable et de touffes d’armoise et d’herbe clairsemée. C’est ici, à 5 h 29 min 45 s, le 16 juillet 1945, que l’expérience de physique la plus importante du 20e siècle a sans doute eu lieu. La bombe utiliserait des explosifs pour presser un morceau de plutonium de la taille d’une balle molle à une densité critique, ce qui entraînerait idéalement une explosion bouleversante. Cela a fonctionné, illuminant le paysage du Nouveau-Mexique quelques minutes avant l’aube et obligeant le Dr Oppenheimer à se murmurer un verset de la Bhagavad Gita : « Maintenant, je suis devenu la mort, destructeur de mondes. » Trois semaines plus tard, le 6 août 1945, une bombe de conception légèrement différente a été larguée sur Hiroshima, tuant environ 140 000 personnes. Il a tiré ensemble deux morceaux d’uranium, créant la masse critique nécessaire pour qu’une réaction en chaîne se produise ; les scientifiques étaient tellement certains que la conception fonctionnerait qu’ils n’ont même pas pris la peine de la tester avant qu’elle ne soit déployée. Fat Man, une bombe au plutonium du type testé à Trinity, a été utilisée sur Nagasaki le 9 août, et la fin de la Seconde Guerre mondiale a rapidement suivi. Bibelots de l’Apocalypse Au rez-de-chaussée de Trinity, des centaines de personnes se pressaient comme à une foire du comté, mais il n’y avait pas grand-chose à voir. La détonation a créé un cratère de huit pieds de profondeur, un demi-mile de large et bordé de cailloux vitreux appelés trinitite : du sable qui avait été balayé dans la boule de feu, s’est vaporisé puis est retombé en gouttelettes radioactives en fusion. Mais peu à peu, les cailloux ont été pelletés et le trou rempli de sable broussailleux, de mauvaises herbes et de roches. Maintenant, les présentoirs vendaient des collations et des souvenirs ; à une table, des docents utilisaient un compteur Geiger pour montrer des roches légèrement radioactives. Le gadget a explosé au sommet d’une tour de 100 pieds. Tout ce qui restait était un bout de métal d’un pouce de long qui dépassait du sol. Un obélisque de roches noires, avec une plaque commémorative de l’événement, marquait le point exact du point zéro ; nous avons posé à tour de rôle devant lui et un modèle grandeur nature de Fat Man, qui ressemblait à un sous-marin court et bulbeux avec d’énormes nageoires caudales.