Visite de Modi à la Maison Blanche en direct: Joe Biden accueille le Premier ministre indien au milieu d’une controverse sur les pourparlers

En savoir plus

En savoir plus:

C’est le deuxième jour de la première visite officielle du dirigeant indien. Mais il est marqué par la controverse car beaucoup demandent au président de s’attaquer à la répression continue de l’Inde contre les libertés religieuses et de la presse.

Nous les entendrons plus en détail lors d’une conférence de presse prévue à l’heure du déjeuner.

Les deux dirigeants se sont chaleureusement salués et ont fait de brèves remarques avant leurs discussions, qui devraient inclure la guerre de la Russie en Ukraine et l’influence mondiale croissante de la Chine.

Les évènements clés

L’allégement de la dette étudiante, les droits LGBTQ + et les décisions d’action positive pourraient intervenir aujourd’hui

Le Republican Hurd entre dans la course 2024

En savoir plus

La nouvelle des réunions intervient alors que Modi effectue une visite d’État aux États-Unis pour s’entretenir avec le président Joe Biden et parler au Congrès.

Le gouvernement indien s’est secrètement efforcé de maintenir sa réputation de « plus grande démocratie du monde » après avoir été dénoncé par des chercheurs pour un grave recul démocratique sous le régime nationaliste de Narendra Modi, selon des rapports internes consultés par le Guardian.

En savoir plus

En savoir plus:

C’est le deuxième jour de la première visite officielle du dirigeant indien. Mais il est marqué par la controverse car beaucoup demandent au président de s’attaquer à la répression continue de l’Inde contre les libertés religieuses et de la presse.

Nous les entendrons plus en détail lors d’une conférence de presse prévue à l’heure du déjeuner.

Les deux dirigeants se sont chaleureusement salués et ont fait de brèves remarques avant leurs discussions, qui devraient inclure la guerre de la Russie en Ukraine et l’influence mondiale croissante de la Chine.

En espérant des décisions plus importantes demain sur les droits LBGTQ +, les droits de vote, l’action positive dans les admissions à l’université et les défis à Joe Biden programme d’allègement de la dette étudiante de .

Les deux derniers aujourd’hui sont Yegiazaryan contre Smaginune affaire concernant un citoyen russe ayant subi des « dommages aux biens immatériels » et Jones contre Hendrix, une querelle sur un ancien prisonnier fédéral et les droits des armes à feu. Les deux sont des décisions 6-3.

D’autres avis seront publiés demain matin à 10h HE. Il en reste 14 à venir lors de la « session de décisions » actuelle qui se termine la semaine prochaine.

Les décisions de la Cour suprême numéro trois et quatre, la dernière de la journée, viennent également d’être rendues publiques. Aucune des décisions rendues aujourd’hui ne fait partie des affaires « à succès » qui restent à trancher.

Essentiellement, le comité a statué qu’une infraction criminelle qui n’interfère pas avec une enquête ou une procédure judiciaire en cours, par exemple (selon Amy Howe de Scotusblog) être complice après coup, ou décourager un témoin de signaler un crime, est considérée comme une «infraction liée à l’entrave à la justice», un crime grave pouvant entraîner l’expulsion et des sanctions pénales supplémentaires pour les non-ressortissants.

Ensuite, de la Cour suprême, il y a l’affaire de Pugin contre Garland concernant des affaires d’entrave à la justice et d’immigration.

Justice conservatrice Neil Gorsuch rejoint les membres libéraux du panel, Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson et Elena Kagan en dissidence.

La première décision de la Cour suprême vient de tomber aujourd’hui, il s’agit de l’affaire Arizona contre la nation Navajo, qui n’est pas considérée comme l’une des affaires les plus importantes à résoudre (bien qu’elles soient toutes consécutives).

il y a 43 mois 09h59 HAE

Nous avons de nouveaux détails aujourd’hui sur la façon dont les premiers procureurs étaient sur Donald Trumpsuite à la découverte de documents classifiés à son domicile en Floride l’été dernier. Hugo Lowell du Guardian écrit :

Les procureurs fédéraux enquêtant sur la conservation par Donald Trump de matériel de sécurité nationale examinaient des preuves dans les semaines suivant la perquisition du FBI à Mar-a-Lago l’année dernière selon lesquelles il aurait pu manipuler des documents classifiés dans son club de Bedminster dans le New Jersey, selon deux personnes proches de l’affaire. .

Les indications de documents classifiés à Bedminster ont tellement alarmé les procureurs qu’ils ont concentré une partie de l’enquête sur la question de savoir si Trump aurait pu transporter les documents ou y divulguer leur contenu en plus de refuser de les restituer au gouvernement, ont déclaré les gens.

Donald Trump. Photographie : Alex Brandon/AP

Trump a été accusé ce mois-ci d’avoir conservé des informations sur la défense nationale et d’entrave à la justice, dans un acte d’accusation qui alléguait également notamment que Trump avait discuté d’un plan militaire pour attaquer l’Iran et agité une carte classifiée de l’Afghanistan devant un membre du personnel en 2021 à la propriété du New Jersey .

Trump a été accusé ce mois-ci d’avoir conservé des informations sur la défense nationale et d’entrave à la justice, dans un acte d’accusation qui alléguait également notamment que Trump avait discuté d’un plan militaire pour attaquer l’Iran et agité une carte classifiée de l’Afghanistan devant un membre du personnel en 2021 à la propriété du New Jersey .

Lire l’histoire complète :