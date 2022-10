Visite de l’écurie de Paul Nicholls : Bravemansgame pour King George ; Stage Star et Monmiral parmi une équipe de chasse novice stellaire | Nouvelles de la course

L’entraîneur champion Paul Nicholls a identifié le bet365 Charlie Hall Chase à Wetherby comme un point de départ potentiel de la saison pour la star stable Bravemansgame.

Le coureur de haies vainqueur de la première année a été parfait en remportant ses quatre premiers départs en escrime la saison dernière, y compris une brillante victoire sur Ahoy Senor dans le Kauto Star Novices’ Chase le lendemain de Noël.

Le joueur de sept ans a déçu derrière le même rival lors de son dernier départ de la campagne à Aintree, mais Nicholls est ravi de son état avant son retour – avec un retour à Kempton pour le Ladbrokes King George VI Chase en tête de l’ordre du jour.

Image:

Bravemansgame pourrait faire une réapparition saisonnière dans le Charlie Hall Chase à Wetherby





Il a déclaré: “Le King George est vraiment le plan pour lui, mais il y a beaucoup de courses dans lesquelles il pourrait courir auparavant.

“Il pourrait aller au Charlie Hall s’il est prêt ou il pourrait aller à Sandown la semaine suivante pour cette poursuite intermédiaire s’il pleuvait.

“Mon idée est de lui donner une course avant le King George. Nous sommes très heureux avec lui – nous voulons juste le garder grand et bien comme il est en ce moment et essayer de garder la forme au printemps.

“Cela peut sembler stupide, mais il était prêt à courir à Cheltenham et il en avait assez fait au moment où Aintree est arrivé.

“Il ne me convainc toujours pas qu’il est un séjour austère de trois milles et quart jusqu’à ce qu’il prouve le contraire et Cheltenham et la Gold Cup sont un test différent à trois milles autour de Kempton.

“Il a fière allure et je suis content de la façon dont il est.”

Un chasseur qui ne fera pas de retour est Top du jeu, qui a pris sa retraite après un nouveau revers de blessure.

Pas vu sur la piste depuis qu’il a terminé deuxième de la Mildmay Novices ‘Chase 2019 au Grand National Meeting d’Aintree, le jeune de 10 ans a lutté contre diverses blessures et ce problème récent a conduit l’équipe de Ditcheat à l’appeler un jour avec le hongre.

On se souviendra le plus affectueusement de lui pour sa victoire épique dans la poursuite des novices RSA 2019, voyant Santini et Delta Work dans un renouvellement vintage de la poursuite de première année sous une superbe chevauchée de Harry Cobden.

Chasseurs établis

Clan Des Obeaux

Cible – Betway Bowl, Aintree

“Je suis sûr qu’il y a une autre bonne course au Clan Des Obeaux et son objectif ultime cette saison sera le Bowl à Aintree car il aime ça là-bas.”

Image:

Clan Des Obeaux, monté par Cobden, en route pour gagner le Betway Bowl





Frodon

Cible – Ladbrokes Champion Chase, Down Royal

“Frodon a été brillant et nous commencerons en première année à Down Royal qu’il a remporté l’année dernière. Il était prêt pour sa vie ce jour-là et il en sera de même cette saison.

“Il ne gagnera pas de Gold Cup et il est peu probable qu’il remporte un autre King George, mais cette course lui convient bien et il y participera probablement à nouveau.”

Image:

Frodon combat Galvin à Down Royal





Chasseurs débutants

Gélino Bello

“Gelino Bello va maintenant courir et c’est un super cheval pour franchir les clôtures. J’espère qu’il pourra progresser à partir de ce qu’il a fait sur les haies.”

Image:

Gelino Bello remporte le Sefton Novices’ Hurdle à Aintree





Monmiral

“Monmiral est un cheval très intéressant. Nous allons le démarrer à deux milles et voir où nous nous retrouvons.

“Souvent, un bon chasseur de deux milles doit rester, alors je dirais qu’il serait juste cela.”

Image:

Monmiral est sur le point de se lancer dans une campagne de chasse





Étoile de la scène

“Stage Star est un gagnant du Challow Hurdle, même s’il est devenu un peu “Pete Tong” au printemps, comme Bravemansgame. Il a subi une opération respiratoire, ce qui l’aidera.”

Image:

Stage Star et Cobden sautent le dernier pour décrocher le Challow Novices ‘Hurdle à Newbury pour Paul Nicholls





Autres coureurs à noter

Greaneteen

Cible – Haldon Gold Cup, Exeter et Tingle Creek Chase, Sandown

Image:

Greaneteen est brillante dans Celebration Chase





Tueur à gages

Cible – Old Roan Chase, Aintree