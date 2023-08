Visite de la maison et de l’histoire de La Grange Historical Society en personne pour la première fois depuis 2019 – Shaw Local

La visite de la maison et de l’histoire de la Société historique de La Grange 2023 aura lieu de midi à 17 h le 17 septembre.

La tournée aura lieu en personne pour la première fois depuis 2019.

Les clients peuvent visiter cinq maisons La Grange et deux maisons La Grange Park. Visitez les propriétaires et appréciez le caractère unique de chaque maison.

Vous étiez fan de la visite virtuelle ? Ce sera toujours une option. La société organisera un avant-goût de la visite virtuelle le 7 septembre. L’événement à The Elm, 23 W. Harris Ave., offre un avant-goût des sept maisons. Savourez des hors-d’œuvre, des boissons, des desserts et bien plus encore, et recevez un billet gratuit pour la visite sur place le 17 septembre.

La visite virtuelle sera publiée plus tard à l’automne.