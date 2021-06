Visite de Joe Biden au Royaume-Uni : où séjourne le président au Royaume-Uni et quel est son itinéraire ?

Le président américain Joe Biden est arrivé au Royaume-Uni à bord d’Air Force One avant le sommet du G7 qui se tiendra à Cornwall.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’arrivée de Biden.

Lisez notre blog LIVE du voyage Joe Biden au Royaume-Uni pour les dernières mises à jour

Le président Joe Biden et la Première Dame Jill arrivent au Royaume-Uni pour le sommet du G7

Quand Joe Biden est-il arrivé au Royaume-Uni ?

Biden est arrivé au Royaume-Uni le mercredi 9 juin 2021, dans le cadre d’un voyage à l’étranger de huit jours.

Le président américain et la première dame Jill Biden ont atterri à RAF Mildenhall dans le Suffolk.

Il s’est adressé au personnel de l’US Air Force à la base.

Après son séjour à Mildenhall, Biden s’est envolé pour Newquay avant de se rendre au château de Tregenna à Carbis Bay.

Il s’agit de son premier voyage à l’étranger depuis son élection à la Maison Blanche en janvier 2021, en raison de la pandémie de Covid-19.

Biden doit rencontrer le Premier ministre Boris Johnson le 10 juin, avant le début du sommet du G7.

De quoi ont discuté Boris Johnson et Joe Biden ?

Johnson a tenu sa première réunion en face à face avec le président Biden le 10 juin 2021, avant le sommet du G7.

Le Premier ministre a décrit leur réunion comme une « bouffée d’air frais », tandis que Biden a déclaré qu’il « réaffirmait la relation spéciale ».

Les dirigeants se sont engagés à travailler ensemble sur un certain nombre de défis mondiaux, notamment les problèmes commerciaux liés au Brexit et en Irlande du Nord après que Biden a averti que le différend entre le Royaume-Uni et le Royaume-Uni concernant les contrôles aux frontières ne doit pas mettre en danger les contrôles de paix.

Johnson a déclaré qu’il était « optimiste » quant à la poursuite du processus de paix et qu’il existe « un terrain d’entente absolument » sur la question entre les deux dirigeants.

Ils ont également créé un groupe de travail pour rétablir les voyages à travers l’Atlantique, après que les États-Unis ont interdit à la plupart des Britanniques d’entrer au début de la pandémie.

Et ils se sont mis d’accord sur un accord – baptisé « Charte de l’Atlantique » – qui engage les deux pays à travailler ensemble sur les défis mondiaux.

Biden a déclaré que la « Charte de l’Atlantique » aborderait les « défis clés de ce siècle – cybersécurité, technologies émergentes, santé mondiale et changement climatique ».

Johnson a déclaré : « Il est extrêmement important que nous affirmions que [relationship] et les discussions étaient super, elles ont duré longtemps, nous avons couvert un large éventail de sujets, et c’est merveilleux d’écouter l’administration Biden et Joe Biden.

Où séjourne Joe Biden ?

Pendant que le sommet du G7 se tiendra au Carbis Bay Hotel, les dirigeants mondiaux présents, dont Biden et Johnson, resteront au Tregenna Castle Resort.

Le château a été construit en 1774 et est devenu un hôtel en 1871 et est maintenant un bâtiment classé Grade II.

Il s’étend sur 72 acres et contient un parcours de golf de 18 trous.

Il a finalement été acheté par la famille Bolitho.

Le colonel Edward Bolitho, lord lieutenant de Cornouailles, est un représentant de la reine dans le duché.

Biden s'adresse au personnel des forces américaines après son atterrissage au Royaume-Uni

Quel est l’itinéraire de Joe Biden au Royaume-Uni ?

Biden s’est entretenu avec Johnson le 10 juin, avant le début du sommet du G7 le 11 juin.

Le sommet clé devrait durer trois jours avec Biden puis rencontrer la reine le 13 juin.

Pendant son séjour au Royaume-Uni, Biden devrait présenter ses plans pour une stratégie mondiale de vaccination contre le Covid pour lutter contre le virus.

Biden prévoit de faire don de 500 millions de doses de vaccin Pfizer Covid à environ 100 pays au cours des deux prochaines années, selon les rapports.

Les États-Unis distribueront des tirs à 200 m cette année et à 300 m au premier semestre de l’année prochaine.

Les vaccins seront administrés à 92 pays à faible revenu et à l’Union africaine, et passeront par l’alliance des vaccins Covax.

Il se rendra ensuite à Bruxelles pour les sommets de l’OTAN et des États-Unis-UE après avoir rencontré la reine le 13 juin.

Biden se rendra ensuite à Genève pour des entretiens critiques avec le président russe Vladimir Poutine le 16 juin.

Alors qu’il s’adressait au personnel des forces américaines à la RAF Midenhall, il a déclaré au public qu’il souhaitait voir Poutine face à face et lui faire savoir « ce que je veux qu’il sache ».

Biden devrait rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel pour la première fois depuis les élections américaines

Pourquoi Joe Biden visite-t-il le Royaume-Uni ?

Biden est en visite au Royaume-Uni pour le sommet du G7 en 2021.

Le sommet du G7 – également connu sous le nom de Groupe des Sept – est une réunion informelle entre les dirigeants des nations les plus riches de la planète.

Biden et Johnson seront rejoints par le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre italien Mario Draghi et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

Les figures de proue de l’UE Charles Michel et Ursula von der Leyen seront également présentes.

Ce sera la première réunion en face à face de Biden avec les personnes susmentionnées depuis les élections américaines.

Le président américain a souligné l’importance du sommet dans un article pour Le Washington Post.





Il a écrit : « Au Royaume-Uni, après avoir rencontré le Premier ministre Boris Johnson pour affirmer la relation privilégiée entre nos nations, je participerai au sommet du G7.

«Ce groupe de démocraties et d’économies de premier plan ne s’est pas réuni en personne depuis deux ans en raison du coronavirus.

« Mettre fin à cette pandémie, améliorer la sécurité sanitaire de toutes les nations et favoriser une reprise économique mondiale solide et inclusive seront nos principales priorités. »