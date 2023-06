Visite de Commonwealth Fusion Systems et entretien avec le PDG

Il s’agit de la salle du tokamak sur le chantier de construction de Commonwealth Fusion Systems où ira le tokamak qui, selon les dirigeants de l’entreprise, démontrera l’énergie nette, une étape clé dans la réalisation de la fusion. Chat Clifford, CNBC

Alors pourquoi maintenant ?

Mumgaard a l’habitude d’entendre toutes les raisons pour lesquelles la fusion ne fonctionnera pas. « Le scepticisme est compréhensible », a déclaré Mumgaard à CNBC. « Cela ne nous dérange pas. Nous devons construire des choses et montrer qu’elles fonctionnent. » Historiquement, les humains sont lents à changer leur compréhension des possibilités technologiques. « Chacun a des seuils différents pour ce qu’il doit voir pour croire quelque chose », a déclaré Mumgaard. « Quand les frères Wright volaient, vous aviez encore des sceptiques qui disaient que les avions ne pouvaient pas exister. » Mais Mumgaard demande aussi un peu d’optimisme et de curiosité. « Vous n’êtes pas obligé de nous croire aujourd’hui. Mais vous devez au moins être intéressé à regarder l’histoire et à suivre l’histoire. Et c’est une course. Nous sommes au début d’une course », a déclaré Mumgaard à CNBC. .

Bob Mumgaard, PDG de Commonwealth Fusion Systems Photo publiée avec l’aimable autorisation de Commonwealth Fusion Systems

Vous n’avez pas besoin d’être un physicien nucléaire pour suivre cette course. Mumgaard a exposé les étapes que les observateurs de la fusion doivent rechercher : Premièrement, les entreprises de fusion doivent fabriquer du plasma, qui est le quatrième état de la matière après le solide, le liquide et le gaz et est la condition très fragile nécessaire pour maintenir une réaction de fusion. Ensuite, les entreprises de fusion doivent rendre ce plasma super chaud. Ensuite, ce plasma chaud doit être confiné et protégé. Dans l’industrie, ce trio de conditions – densité, température et confinement ou isolation – est appelé le « triple produit ». Une fois que les entreprises de fusion obtiendront ce triple produit, elles commenceront à s’allumer, après quoi elles généreront une abondance d’énergie propre et sans déchets. Ou alors c’est le plan. Et en ce moment, cette course « s’accélère », dit Mumgaard. « Vous voyez plus de participants, vous voyez des participants devenir plus rapides et s’éloigner. » La demande d’énergie propre, les progrès de la science et le développement de la technologie des composants nécessaires à la fabrication d’un appareil de fusion sont tous réunis en ce moment pour faire de ce moment le point de basculement dans la course à la fusion, a déclaré Mumgaard. Le premier facteur est la demande de plus en plus urgente de nouvelles sources d’énergie qui ne contribuent pas au changement climatique.

Le campus de Commonwealth Fusion Systems a son siège social à Devens, Mass., qui se trouve entre 35 et 40 miles à l’extérieur du centre-ville de Boston. Le campus de 50 acres est l’endroit où se trouvent le siège social, l’installation de fabrication de pointe et le dispositif de fusion de démonstration de Commonwealth Fusion System. Chat Clifford, CNBC

Les meilleurs climatologues du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies ont déclaré que pour avoir un dépassement « nul ou limité » du réchauffement de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, il faudra atteindre le zéro net vers 2050. Savoir que le monde doit atteindre des émissions mondiales nettes nulles d’ici 2050 revient à être à l’ère de l’analogique et à savoir précisément quand la révolution Internet allait commencer, dit Mumgaard. « La transition énergétique est la plus grande transition de marché de l’histoire de l’humanité », a déclaré Mumgaard à CNBC. Et c’est plus que générer de l’électricité : « Comment nous produisons de l’électricité, comment nous fabriquons nos produits chimiques, comment nous fabriquons notre acier, comment nous fabriquons notre ciment – vous prenez tout cela et vous le reconstruisez sans carbone. » L’énergie éolienne et solaire est déjà déployée à grande échelle, mais la fusion peut servir à remplacer les grandes demandes d’énergie de base comme l’alimentation de la fabrication d’acier et de ciment, les fours industriels et les centres urbains. « C’est un trou manquant », a déclaré Mumgaard à CNBC. « Et cela devient de plus en plus aigu à mesure que vous vous enfoncez de plus en plus dans la transition. » La fission nucléaire pourrait être ce type d’énergie de base, mais, comme l’Allemagne l’a très récemment démontré, certaines populations sont fermement opposées à la fission en raison des déchets et du risque d’accidents nucléaires comme ceux de Tchernobyl et de Fukushima. « Nous ne voulons pas limiter nos options soit pour forcer quelque chose que les gens ne veulent pas, soit pour espérer que nous convaincrons les gens de quelque chose contre laquelle ils sont fermement opposés », a déclaré Mumgaard à CNBC. Outre l’augmentation de la demande, un ensemble d’avancées scientifiques et technologiques font également avancer la fusion. « Nous nous sommes constamment améliorés en matière de fusion, même si de l’extérieur, nous n’avons pas franchi une étape importante en construisant une centrale à fusion », a déclaré Mumgaard à CNBC. « Nous venons d’accumuler une énorme quantité de science de la même manière que nous accumulons une énorme quantité de science sur la séquence des gènes, sur le génome. » Les grands supercalculateurs sont maintenant assez bons pour simuler ce qui se passe à l’intérieur des dispositifs de fusion, et les développements technologiques comme l’apprentissage automatique et actionneurs rapides sont appliqués à la fabrication de dispositifs de fusion de nouvelles façons. Plus important encore pour Commonwealth, la capacité de construire des aimants ultra-puissants est meilleure maintenant qu’elle ne l’a jamais été auparavant. Commonwealth utilise ces aimants pour maintenir le plasma en place, et il y a cinq ans, ils n’existaient pas, a déclaré Mumgaard à CNBC, car le matériau utilisé pour les fabriquer n’existait pas dans les quantités nécessaires.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Il s’agit de l’installation de fabrication de pointe située sur le campus de Commonwealth Fusion Systems à Devens, Mass., où les aimants sont fabriqués. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Commonwealth Fusion Systems

Ce matériau est une bande supraconductrice à haute température. La percée de la fabrication de matériaux supraconducteurs à haute température a été réalisée dans les années 1980, et a remporté deux physiciens le prix Nobel en 1987 pour leur découverte, mais il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de science avant que ce matériel puisse être fabriqué en dehors d’un laboratoire, dit Mumgaard.

À quoi ça ressemble de dépenser 2 milliards de dollars pour construire une machine à fusion

Dans la course à la fusion, Commonwealth est un précurseur. « Depuis leur création il y a seulement cinq ans, la croissance de Commonwealth Fusion Systems a été révolutionnaire. Leur croissance n’est pas basée sur la spéculation ou les promesses en l’air, mais sur les résultats », André Hollande

le PDG de la Association de l’industrie de la fusion, un groupe commercial, a déclaré à CNBC. « Leur rôle de chef de file pour aider à organiser l’industrie de la fusion a élevé l’ensemble de l’industrie vers une vision de la commercialisation selon un calendrier agressif. » Au siège social de 50 acres du Commonwealth à Devens, Mass., à environ 40 milles de Boston, directeur scientifique Brandon Sorbom a déclaré à CNBC que la société dispose d’une importante équipe d’approvisionnement qui gère la chaîne d’approvisionnement nécessaire à la construction d’un tokamak, le dispositif de fusion en forme de beignet au cœur du système de la société, en plus d’une vaste équipe fabriquant des pièces sur place.

L’installation SPARC en construction sur le campus de Commonwealth Fusion Systems à Devens, Mass. Chat Clifford, CNBC

À l’heure actuelle, Commonwealth se concentre sur la construction de son tokamak, appelé SPARC, dans le but de l’allumer en 2025. Il démontrera peu de temps après un gain d’énergie net, a déclaré Sorbom à CNBC. Après avoir construit SPARC, le prochain objectif de Commonwealth Fusion Systems est de construire ARC, une version plus mature de son appareil de fusion qui fournira de l’électricité au réseau, a déclaré Sorbom à CNBC. L’ARC devrait être achevé au début des années 2030 et collectera la chaleur générée par la réaction de fusion dans le sel fondu et utilisera cette chaleur pour faire tourner un turbogénérateur afin de produire de l’électricité, a déclaré Sorbom à CNBC.

Un rendu du dispositif SPARC que Commonwealth Fusion Systems est en train de construire pour démontrer l’énergie nette. Ceci est accroché au mur du campus de Commonwealth Fusion Systems à Devens, Mass. Chat Clifford, CNBC

Au début, Commonwealth développera et sera propriétaire partiel de centrales à fusion, Allié Yostle chef de cabinet, a déclaré à CNBC, et gagnera de l’argent comme le font les autres producteurs d’électricité – en vendant de l’électricité. Mais finalement, Commonwealth fonctionnera plus comme Boeing le fait pour l’industrie du transport aérien. « Ils sont les concepteurs et les propriétaires de la propriété intellectuelle autour des conceptions des avions. Ils sont les fabricants des composants clés. » Commonwealth peut également avoir une composante de service dans son activité, et les clients seront probablement des services publics, des entreprises industrielles ou des entreprises technologiques gourmandes en énergie, a déclaré Yost à CNBC.

Le reporter Cat Clifford dans la salle du tokamak de Commonwealth Fusion Systems où l’installation SPARC fera la démonstration de l’énergie nette. Le tokamak sera positionné dans le trou vu à l’arrière du journaliste et mesurera 25 pieds de haut et 25 pieds de diamètre, a déclaré Alex Creely, responsable des opérations de tokamak chez Commonwealth Fusion Systems, à CNBC lors d’une visite de l’installation de construction. Chat Clifford, CNBC

Mais pour le moment, l’accent est mis sur la mise en marche de l’usine de démonstration, SPARC. L’installation qui abritera SPARC a cinq volets, et au centre se trouve la salle qui abrite le tokamak, Alex Crely, le chef des opérations tokamak, a déclaré à CNBC lors d’une visite de l’installation. Il mesurera 25 pieds de haut et environ 25 pieds de diamètre, et le tokamak ARC sera environ deux fois plus grand.

L’installation SPARC de Commonwealth Fusion Systems en construction à Devens, Mass. Chat Clifford, CNBC