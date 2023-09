Visite de Biden au Vietnam : « une opportunité pour les chrétiens »

Après avoir rencontré les grands dirigeants économiques lors du sommet du G20 en Inde, le président Biden effectuera le 10 septembre une visite historique de 24 heures au Vietnam à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong.

À Hanoï, les rues sont comme d’habitude très fréquentées, mais les gens ici savent que le président Biden vient pour la première fois ici au Vietnam. Ils le décrivent comme calme par rapport aux visites des présidents précédents, où il y avait beaucoup de fanfare.

Beaucoup pensent que cette visite du président Biden renforcera le partenariat entre les deux pays, en se concentrant particulièrement sur le partenariat économique, la technologie et la stabilité régionale, en particulier dans le contexte de l’agression croissante de la Chine dans les territoires contestés et contre les églises. Ils croient que la visite de Biden influencera la liberté religieuse… qu’ils pourront jouir d’une plus grande liberté religieuse ici au Vietnam.

« Mike, » ce n’est pas son vrai nom, affirme que les chrétiens souffrent toujours de fortes persécutions dans certaines provinces du Vietnam. Le Vietnam figure toujours sur la liste américaine des pays préoccupants. Mais il dit qu’venant d’un pays qui aime la liberté de religion, le président Biden peut influencer le gouvernement vietnamien à être plus tolérant envers la liberté religieuse.

« Je pense que cette visite de Biden est une excellente occasion pour les églises et les chrétiens de partager leurs attentes et de montrer que les chrétiens peuvent avoir plus d’impact pour contribuer à leur pays », a déclaré « Mike ».

Le chauffeur de taxi Ngo Nguyen a également un avis sur la visite de Biden.

« Je pense que le Vietnam devrait toujours rester neutre et ne se ranger du côté d’aucun grand pays. Pas avec l’Amérique ou la Russie. J’ai lu la nouvelle qu’en novembre, après Biden, Poutine viendrait au Vietnam. Le Vietnam devrait rester dans une position médiane car pendant la guerre, les soldats vietnamiens étaient soutenus par les Russes. Et récemment, le Vietnam a fait de bons échanges commerciaux avec la Chine », a expliqué Ngo.

Le président Biden devrait signer un accord visant à élever les relations diplomatiques avec le Vietnam.