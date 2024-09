Visite au Québec « en anglais » : trois ans plus tard, la gouverneure générale ne parle toujours pas français

Trois ans après son entrée en poste où elle avait promis d’apprendre le français, la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, n’a conversé presque qu’en anglais lors de la visite discrète d’un organisme communautaire de Lévis, mardi matin .

La commandante en chef du Canada s’est rendue au Comptoir alimentaire Le Grenier, pour souligner l’implication des employés et des bénévoles dans « l’amélioration de la qualité de vie dans leur communauté ».

Le Journal s’est déplacé pour observer les progrès de Mmoi Simon dans une ville où 99,8% de la population a le français pour langue maternelle, selon Statistiques Canada.

Mis à part les salutations d’usage, un « bonjour, vous allez bien ? », nous avons pu constater que le reste des discussions entre les membres de l’équipe du Grenier et la gouverneure générale se déroulaient presque exclusivement en anglais.







Mary Simon, la gouverneure générale du Canada a visité les locaux du Comptoir alimentaire Le Grenier de Lévis, mardi. Elle a rencontré les bénévoles et employés de l’organisme communautaire.



Photo Stevens LeBlanc



«On a senti qu’elle comprenait un peu mieux le français, mais ce n’était pas vraiment possible de discuter. […] C’est décevant, même, fâchant. Ça fait trois ans qu’elle suit des cours de français et elle n’est même pas capable de tenir une conversation», déplore une personne qui travaille au sein de l’organisme et qui a requis l’anonymat.

95% en anglais

D’autres bénévoles et employés présents lors de la visite de Mary Simon ont également fait partie des mêmes observations. «Je dirais que 95% de la visite a eu lieu en anglais», explique l’un d’entre eux, visiblement déçu.

«On est extrêmement content de la visite de Mmoi Simon. L’important pour nous, c’est le rayonnement que son passage apportera sur notre organisation. Plus on est vu, plus on a de chances d’attirer des donateurs et d’aider plus de gens», tranche le directeur général du Grenier, Stéphane Clavet.







Stéphane Clavet, le directeur général du Grenier (au centre), explique le fonctionnement de l’organisme communautaire à Mary Simon et son mari, Whit Fraser. STEVENS LEBLANC/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI)



Photo Stevens LeBlanc



Il a toutefois dû sortir son anglais du dimanche pour expliquer à la gouverneure générale que son organisation vient en aide à des milliers de Lévisiens qui sont aux prises avec le fléau de l’insécurité alimentaire en leur offrant des denrées variées à un prix nettement inférieur à ceux des supermarchés.

Pas d’entrevue

Il n’a pas été possible pour les médias de s’entretenir, même de manière informelle, avec la gouverneure générale née au Québec et qui parle couramment l’anglais et l’inuktitut.

L’équipe des communications de Mary Simon a également décliné notre demande d’entrevue. Il n’était pas non plus possible de filmer les échanges entre la plus haute dignitaire du Canada et les bénévoles du comptoir alimentaire par dignité pour les bénéficiaires présents.

Promesse non tenue

Rappelons qu’en décembre 2023, elle avait affirmé à Radio-Canada qu’elle souhaitait pouvoir «parler aux francophones» d’ici la fin de l’année 2024. Pour ce faire, «Son Excellence» soulignait avoir suivi plus de 184 heures de cours de français, ce qui représente près de 28 000$ en argent des contribuables.

Presque un an plus tard, force est de constater que l’objectif reste à atteindre pour le moment.

Mercredi, le gouverneur général Simon et la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte, se rendent dans les locaux du Pignon Bleu, à Québec, pour une visite des installations de l’organisme communautaire.

Mary Simon et ses déboires avec le français

Juillet 2021 – La nomination de Mary Simon, qui parle l’inuktitut et l’anglais, comme gouverneure générale sème l’indignation dans plusieurs communautés francophones du pays et au Québec.

La nomination de Mary Simon, qui parle l’inuktitut et l’anglais, comme gouverneure générale sème l’indignation dans plusieurs communautés francophones du pays et au Québec. Novembre 2021 – Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, conclut que les 1341 plaintes visant les lacunes en français de M moi Simon ne sont pas fondés.

Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, conclut que les 1341 plaintes visant les lacunes en français de M Simon ne sont pas fondés. Décembre 2023 – Dans une longue entrevue avec Radio-Canada, elle affirme avoir suivi plus de 184 heures de cours de français. Après avoir échangé deux phrases avec le journaliste francophone, la discussion passe en anglais pour le reste de l’entretien.

Dans une longue entrevue avec Radio-Canada, elle affirme avoir suivi plus de 184 heures de cours de français. Après avoir échangé deux phrases avec le journaliste francophone, la discussion passe en anglais pour le reste de l’entretien. Juillet 2024 – La Cour supérieure juge que la cause d’un collectif québécois qui veut faire annuler la nomination de Mary Simon puisqu’elle ne parle qu’une seule des deux langues officielles du Canada mérite d’être entendue.