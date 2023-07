Visite à pied historique du centre-ville d’Oswego prévue pour le samedi 22 juillet – Shaw Local

Toutes les communautés évoluent et changent avec le temps et Oswego a connu plus de changements au cours des trois dernières décennies que presque toutes les communautés du pays.

À 18 h, le samedi 22 juillet, rejoignez l’Oswegoland Heritage Association, en partenariat avec l’Oswegoland Park District, pour une promenade de 45 minutes dans le quartier des affaires de la rue principale d’Oswego, entre les rues Jefferson et Washington.

Les guides indiqueront les monuments historiques, parleront des magasins et des entreprises qui sont apparus pour la première fois lors de la création du village, discuteront du rôle essentiel que les incendies ont joué dans la formation du village et exploreront les changements importants qui se sont produits au fil du temps avec la croissance du village. et le reste du comté de Kendall.

La visite débutera et se terminera à la Oswego Brewing Company (l’ancienne Oswego Fire Barn) au 61, rue Main, en plein centre-ville. Après la visite, dégustez un verre de bière (inclus dans le prix) pendant que les participants profitent d’une séance de questions-réponses informelle.

Les participants de 21 ans et plus doivent être préparés à des conditions de marche douces et doivent porter des chaussures de marche.

L’inscription, qui est obligatoire, coûte 15 $ pour les résidents du district d’Oswegoland Park et 20 $ pour les non-résidents.

Pour vous inscrire, appelez le district du parc au 630-554-1010 ou visitez oswegolandparkdistrict.org/.