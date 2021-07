Visions’ First Look, date de sortie annoncée

Les créateurs de « Star Wars: Visions » de Disney Plus ont dévoilé le premier aperçu de sa très attendue série d’anthologies animées, « Star Wars: Visions », qui arrivera sur la plate-forme le 22 septembre. Variety a rapporté que lors de « Anime Expo Lite ` samedi, Disney Plus a annoncé les sept studios d’animation japonais qui sont à l’origine des courts métrages de la série – Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru et Production IG. Apparemment, chaque studio mettra en œuvre ses styles d’animation et de narration caractéristiques pour livrer sa propre vision de l’univers de « Star Wars ».

En plus des noms de chaque studio et épisode, Disney Plus a également donné aux fans un aperçu spécial de la création de « Star Wars: Visions » avec une vidéo teaser de trois minutes disponible à regarder sur YouTube.

Regarde-

Les noms des neuf épisodes et de leurs studios correspondants ont également été révélés : 1. Kamikaze Douga – ‘Le Duel’2. Geno Studio (Twin Engine) – `Lop et Ocho`3. Studio Colorido (Twin Engine) – `Tatooine Rhapsody`4. Déclencheur – « Les Jumeaux » et « L’Ancien »5. Kinema Citrus – ‘La mariée du village’6.

Science Saru – ‘Akakiri’ et ‘T0-B1’7. Production IG – `The Ninth Jedi` »En tant que première aventure formelle dans l’anime, chaque court métrage `Star Wars: Visions` porte une sensibilité japonaise unique, qui s’aligne à bien des égards sur le ton et l’esprit de la narration de Star Wars », a rapporté Variety de la déclaration de Disney Plus dans un communiqué de presse samedi. La déclaration a poursuivi: « Dès le début, les histoires racontées dans la galaxie Star Wars ont compté la mythologie japonaise et les films d’Akira Kurosawa parmi leurs nombreuses influences, et ces nouvelles visions exploreront davantage cet héritage culturel à travers le style d’animation et la perspective uniques de chacun. studio d’animation.