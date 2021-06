Visionox présente un prototype de caméra sous-écran de deuxième génération

ZTE est l’un des fabricants de smartphones qui devrait lancer un appareil avec une caméra sous-écran plus tard cette année. Nous avons déjà eu un aperçu d’un concept de téléphone de ZTE vantant la caméra UD de deuxième génération plus tôt cette année, mais Visionox a maintenant présenté son développement qui arrivera très probablement sur un prochain téléphone de la série ZTE Axon.

Le message montre l’écran InV see Pro de Visionox au milieu, qui présente un nouvel arrangement de pixels amélioré pour une meilleure clarté et moins de buée sur la caméra selfie intégrée. On peut également observer un appareil prototype ZTE à la bonne tenue avec le même panneau Visionox.

pronostiqueur Station de discussion numérique partagé que ZTE se prépare à lancer bientôt son téléphone appareil photo UD de deuxième génération. Nous serons certainement à la recherche de plus de détails sur ce développement et espérons voir de meilleures performances de l’appareil photo du nouvel appareil ZTE.

