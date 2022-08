Vision Vers la Maison Durable Ultime – Samsung Global Newsroom

Le monde d’aujourd’hui est confronté à de nombreux défis. En particulier, la pandémie est devenue pour nous une raison de revenir sur les différents défis auxquels nous avons été confrontés dans le passé, le plus important parmi ceux liés à l’environnement.

En conséquence, les consommateurs sont devenus plus conscients de l’impact de leurs choix sur l’environnement et pratiquent des activités éco-responsables dans leur vie quotidienne pour compenser. Ceci est particulièrement applicable dans les maisons où nous passons la plupart de notre temps. Les consommateurs veulent des appareils électroménagers qui contribuent à créer une vie à la maison durable.

En réponse à ces demandes des consommateurs, Samsung Electronics a lancé les appareils électroménagers sur mesure en 2019, qui incluent non seulement une conception et des fonctions personnalisables, mais également des solutions durables. Depuis son lancement, les appareils électroménagers sur mesure ont reçu d’excellentes critiques1 des consommateurs et de l’industrie et se sont étendus à plus de 50 pays dans le monde.

Aujourd’hui, nous allons plus loin dans cette vision pour créer l’ultime expérience de maison durable. En combinant la connectivité basée sur SmartThings avec la technologie d’efficacité énergétique des appareils électroménagers, nous prévoyons de devenir la marque d’efficacité énergétique n° 1, d’étendre les efforts durables grâce à des collaborations significatives et de fournir des solutions pour réaliser une maison Net Zero.

Vision des appareils électroménagers éconergétiques n ° 1

Comme première étape dans la concrétisation de notre vision de la durabilité, Samsung Electronics développe des produits dans le but d’être étiquetés n°1 mondial des appareils électroménagers économes en énergie.

À mesure que les modes de vie des consommateurs évoluent et que les demandes se diversifient, les appareils électroménagers Samsung ont également amélioré leurs performances et leur efficacité chaque année pour répondre à ces besoins. Cependant, l’amélioration du matériel des appareils électroménagers n’est qu’une partie de notre vision à long terme. Il est également important d’envisager des moyens de rendre les nouvelles technologies toujours plus utilisables, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.

Ainsi, cette année, nous avons introduit un nouveau service de maison intelligente qui peut maximiser la synergie entre les appareils électroménagers appelé Bespoke Home. Au centre de cela, SmartThings Energy surveille la consommation d’énergie des appareils électroménagers connectés et active automatiquement le mode d’énergie AI, si nécessaire, pour économiser de l’énergie.

Alors que nous nous efforçons de devenir le n°1 des appareils électroménagers économes en énergie, la combinaison de produits à haut rendement avec SmartThings Energy s’est avérée très efficace. Par conséquent, d’ici la fin de l’année prochaine, presque tous les appareils électroménagers seront compatibles Wi-Fi, ce qui permettra aux consommateurs de réduire continuellement leur consommation d’énergie en toute simplicité. Cela signifie également qu’à l’avenir, tous les appareils électroménagers de Samsung intégreront des fonctions d’économie d’énergie basées sur l’IA.

Un avenir durable grâce à une collaboration significative

Deuxièmement, Samsung Electronics collabore avec d’autres entreprises à la recherche de solutions durables.

Comme en témoignent les appareils Bespoke et SmartThings, les synergies intelligentes peuvent avoir un impact significatif sur la progression de nos efforts. Ainsi, pour nous aider à atteindre nos nobles objectifs pour l’avenir, nous avons recherché des partenariats avec des entreprises qui ont des objectifs de développement durable similaires.

Avec la marque de vêtements éco-responsable de renommée internationale Patagonia, Samsung Electronics s’est attaqué au problème des microplastiques émis dans la mer. Partageant notre expertise et notre savoir-faire dans les matériaux vestimentaires et les technologies de lavage, nous avons développé de nouvelles solutions qui peuvent réduire les émissions de microplastiques provenant du linge.

Pour accroître l’efficacité de cet effort, le cours de réduction des émissions de microplastiques développé par Samsung Electronics et Patagonia sera non seulement disponible dans les nouveaux produits commercialisés en Europe, mais également dans les produits existants via des mises à jour logicielles dans l’année.

L’expérience de durabilité ultime avec Net Zero Homes

Troisièmement, Samsung Electronics développe la maison durable ultime qui peut générer sa propre énergie et réduire les émissions de carbone.

Grâce à la coopération avec Qcells, une société complète de solutions d’énergie propre, Samsung Electronics a développé le Net Zero Home. À l’intérieur, SmartThings joue un rôle central dans le contrôle efficace de divers appareils, notamment les climatiseurs, les appareils électroménagers et même les stores. De plus, SmartThings Energy travaille avec les solutions d’énergie solaire de Qcells pour présenter un projet de maison capable de s’autoproduire, de se stocker et de s’alimenter efficacement.

Grâce aux efforts combinés de Samsung Electronics, Qcells et SMA, nous serons en mesure de créer des maisons durables tant au niveau national qu’international.

Samsung Electronics met également en œuvre une variété de projets neutres en carbone qui peuvent réduire l’impact négatif sur l’environnement pour faire de la vision d’un avenir durable une réalité. Plus précisément, cela signifie passer à des énergies renouvelables qui réduisent les émissions de carbone telles que l’énergie solaire et investir dans la production d’énergie éolienne.

Samsung améliore des vies grâce à l’innovation et, avec elle, ouvre la voie à un avenir durable. À une époque où nous sommes confrontés à des défis complexes dans le monde, nous souhaitons élargir notre vision à un plus large éventail de domaines pour aider. Samsung Electronics poursuivra ses efforts pour fournir des solutions durables, de la production à la logistique, en passant par l’utilisation et l’élimination.

Venez nous rejoindre à l’IFA 2022 pour en savoir plus sur notre objectif de devenir la première marque écoénergétique et sur la façon dont des appareils plus intelligents et plus efficaces contribuent à concrétiser notre vision d’un avenir durable.

1 En 2020, les appareils Bespoke ont reçu une médaille d’or au International Forum (iF) Design Award, la médaille d’argent et les honneurs Best-in-Show aux International Design Excellence Awards (IDEA) ainsi que le NYCxDESIGN Award dans la catégorie des produits de cuisine. En 2021, le réfrigérateur Bespoke a été sélectionné comme lauréat au CES 2021 en reconnaissance de l’utilisation créative du design par Bespoke pour offrir aux utilisateurs un moyen de personnaliser facilement leurs appareils.