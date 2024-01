Vision Pro Immersive Video en fait l’appareil de divertissement ultime, déclare Apple

Vision Pro Immersive Video en fait l’appareil de divertissement ultime, selon Apple, alors que la société a souligné les capacités de divertissement de son ordinateur spatial.

La société a présenté en avant-première « des histoires originales immersives, les premières en son genre, produites avec Apple Immersive Video » qui ont été présentées pour la première fois aux médias sous la forme de Alicia Keys : salle de répétition …

Apple dit le format utilise une vidéo 8K capturée avec Spatial Audio.

Apple TV+ a dévoilé aujourd’hui un aperçu d’une sélection d’histoires originales immersives et inédites, produites avec Apple Immersive Video, qui seront disponibles dans l’application Apple TV sur Apple Vision Pro lors de son lancement le 2 février. Apple Immersive Video est un nouveau format de divertissement lancé par Apple qui transporte les spectateurs au centre d’une histoire avec des enregistrements 3D 8K à 180 degrés capturés avec Spatial Audio. Apple Vision Pro proposera une sélection de séries et de films originaux saisissants avec des conteurs primés d’Apple TV+, notamment « Prehistoric Planet Immersive », une nouvelle expérience de court métrage et de divertissement inspirée de la série Apple Original acclamée et primée de Jon Favreau. Planète Préhistorique » qui transportera le spectateur 70 millions d’années dans le passé pour le placer au cœur de l’action ; et « Adventure », une nouvelle série emmenant les utilisateurs dans les endroits les plus reculés de la planète pour se tenir aux côtés d’athlètes extrêmes alors qu’ils relèvent des défis impressionnants, comme le highline avec la pro Faith Dickey.

Favreau s’est dit fier de s’impliquer dans ce nouveau monde.

« Depuis qu’Apple m’a fait découvrir cette nouvelle technologie, j’ai été intrigué par l’opportunité d’explorer la narration à l’aide de ces outils immersifs innovants », a déclaré le producteur exécutif et cinéaste Jon Favreau. « Je suis particulièrement fier de participer au lancement de ce produit révolutionnaire. »

9to5Mac Chance Miller a eu l’occasion de visionner la vidéo d’Alicia Keys l’année dernière et a alors déclaré que cela confirmait son point de vue selon lequel les concerts immersifs seraient une grande chose.

Bien que certaines vidéos Vision Pro soient simplement des vues immersives de contenu fixe, il y aura également des expériences interactives.

En plus des nouveaux originaux révolutionnaires disponibles uniquement dans l’application Apple TV, Apple Vision Pro offrira des expériences narratives interactives qui répondent de manière dynamique aux commentaires des utilisateurs. « Encounter Dinosaurs », une application gratuite créée par Apple avec le producteur exécutif Favreau, permet aux utilisateurs de revenir sur une époque préhistorique et d’interagir avec des dinosaures 3D réalistes dans Spatial Audio.

Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple, a déclaré que l’appareil offrait l’expérience de divertissement ultime.

« Apple Vision Pro est l’appareil de divertissement ultime », a déclaré Joswiak. « Les utilisateurs peuvent transformer n’importe quel endroit en le meilleur siège de la maison, profiter de concerts et d’aventures personnels avec Apple Immersive Video, interagir avec des créatures préhistoriques réalistes dans Encounter Dinosaurs et même atterrir sur la surface de la lune grâce aux environnements. Cela ne ressemble à rien de ce que les utilisateurs ont jamais vu auparavant et nous avons hâte qu’ils en fassent l’expérience par eux-mêmes.

Bien que Vision Pro soit adapté à l’acheteur, Apple indique que vous pourrez partager certains contenus.

Les utilisateurs peuvent activer le mode Voyage pour stabiliser les visuels à utiliser dans les avions, et les utilisateurs invités pour partager des applications et des expériences spécifiques avec leur famille et leurs amis, telles que Photos ou Safari.

L’annonce axée sur le plaisir fait suite à une liste plus sobre de certaines des applications de productivité que vous pourrez utiliser sur l’appareil.

Image: Pomme