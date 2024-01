Vision Pro est l’appareil de divertissement « ultime », déclare Apple

La prochaine grande nouveauté d’Apple — VisionPro – devrait être mis en vente pour la première fois le 2 février. Avant la vente, Pomme a annoncé une série d’expériences de divertissement qui seront disponibles sur Apple Vision Pro à partir du 2 février. à partir du vendredi 2 février. Avec des écrans puissants et un système avancé Audio spatial système, Vision Pro permet aux utilisateurs de regarder de nouvelles émissions et films à partir des meilleurs services de streaming. Au lancement, les utilisateurs d’Apple Vision Pro peuvent regarder plus de 150 films 3D y compris les favoris de tous les temps et les versions récentes, telles que

Avatar : La Voie de l’Eau

,

Dune

,

Spider-Man : dans le Spider-Verse

et

Le film Super Mario Bros.

.

Les utilisateurs peuvent également accéder aux versions 3D des films éligibles lorsqu’ils sont disponibles à la location ou à l’achat depuis l’application Apple TV, et les utilisateurs qui possèdent ou achètent des films avec une édition 3D pourront accéder à cette version sur Apple Vision Pro sans frais supplémentaires. Plusieurs applications de streaming, dont Disney+, proposeront des versions 3D de leurs films les plus récents et les plus populaires sur Vision Pro au lancement, et lanceront de nouvelles éditions 3D parallèlement ou peu de temps après les versions 2D standard. Les utilisateurs peuvent regarder des films 2D et 3D avec Spatial Audio et dans un environnement pour rendre l’expérience encore plus immersive.

« Apple Vision Pro est le nec plus ultra appareil de divertissement “, a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. « Les utilisateurs peuvent transformer n’importe quel endroit en le meilleur siège de la maison, profiter de concerts et d’aventures personnels avec Apple Immersive Video, interagir avec des créatures préhistoriques réalistes dans Encounter Dinosaurs et même atterrir sur la surface de la lune grâce aux environnements. Cela ne ressemble à rien de ce que les utilisateurs ont jamais vu auparavant et nous avons hâte qu’ils en fassent l’expérience par eux-mêmes.

« Chez Disney, nous recherchons constamment de nouvelles façons de divertir, d’informer et d’inspirer en combinant une créativité exceptionnelle avec une technologie révolutionnaire pour créer des expériences vraiment remarquables », a déclaré Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company. « Apple Vision Pro est une plateforme révolutionnaire qui rapprochera nos fans des personnages et des histoires qu’ils aiment tout en les immergeant plus profondément dans tout ce que Disney a à offrir. Nous sommes fiers de nous associer une fois de plus à Apple pour proposer de nouvelles expériences Disney extraordinaires aux gens du monde entier.

Fonctionnalités audio-vidéo Apple Vision Pro

Pour offrir une expérience visuelle immersive, Apple Vision Pro comprend une paire d’écrans micro-OLED ultra haute résolution qui contiennent un total de 23 millions de pixels avec une large gamme de couleurs, une plage dynamique élevée et Dolby Vision. La puce R1 diffuse des images sur chaque écran toutes les 12 millisecondes, soit 8 fois plus rapidement qu’un clin d’œil, tandis que la puce M2 offre des performances économes en énergie sur son processeur, son GPU, son moteur neuronal et d’autres technologies personnalisées.

Vision Pro prend en charge deux heures d’utilisation générale, jusqu’à 2,5 heures pour la lecture vidéo et une utilisation toute la journée lorsque la batterie externe est connectée à l’alimentation avec un câble de chargement USB-C.

De plus, Apple Vision Pro est doté de modules audio à double pilote qui diffusent un son spatial personnalisé à chaque oreille1 — avec prise en charge de Dolby Atmos et Lossless Audio — tout en permettant aux auditeurs d’entendre ce qui se passe autour d’eux.