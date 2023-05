Vision Fund enregistre une perte de 32 milliards de dollars

SoftBank a enregistré une perte record pour son Vision Fund, car un récent rallye des actions technologiques n’a pas fait grand-chose pour aider une autre année difficile pour son unité d’investissement phare.

Le segment Vision Fund du géant japonais a enregistré une perte de 4,3 billions de yens japonais (32 milliards de dollars) pour son exercice se terminant le 31 mars, contre une perte de 2,55 billions de yens au cours de la même période un an auparavant.

SoftBank a enregistré une perte globale sur les investissements de ses fonds Vision de 5,28 billions de yens japonais contre 3,43 billions de yens un an auparavant. Malgré une reprise cette année des valeurs technologiques, elles sont globalement encore inférieures à celles d’il y a un an. Le tech-heavy Nasdaq 100 l’indice a baissé d’environ 11 % au cours de l’exercice de SoftBank.

Dans l’ensemble, SoftBank a enregistré une perte nette de 970,14 milliards de yens pour l’exercice, plus étroite que la perte de 1,7 billion de la même période un an auparavant.

SoftBank a déclaré que, malgré les gains provenant de la sortie d’investissements dans des entreprises de premier plan comme la société de covoiturage Uber, elle a enregistré des pertes dans d’autres domaines, notamment le cours des actions de la société chinoise d’intelligence artificielle SenseTime et de la société indonésienne de covoiturage et de commerce électronique GoTo.

Au cours de l’année écoulée, SoftBank a abandonné certains de ses investissements les plus en vue pour lever des fonds. En août, il a déclaré avoir vendu sa participation restante dans le géant américain du covoiturage Uber. Et la société continue de vendre certaines de ses actions Alibaba via un dérivé appelé contrat à terme. Son a fait fortune avec un investissement précoce dans Alibaba il y a plus de deux décennies.

Le Vision Fund de SoftBank, une idée originale du fondateur Masayoshi Son, investit dans des actions à forte croissance qui ont été confrontées aux vents contraires de la hausse des taux d’intérêt à l’échelle mondiale, ce qui a poussé les investisseurs à vendre des actions plus risquées telles que la technologie.