Vision floue et sueurs nocturnes – la ménopause m’a fait sentir comme si je donnais à nouveau des coups de pied à l’héroïne, dit Davina McCall

Debout dans un studio de télévision incapable de lire l’auto-signal, la présentatrice Davina McCall craignait de contracter la démence et sa carrière était sur le point de s’écrouler autour d’elle.

Pendant des mois, elle avait souffert de nuits blanches, sa vision commençait à se détériorer et des sueurs nocturnes sévères lui donnaient des flashbacks sur ses jours de lutte contre l’héroïne.

Le juge Masked Singer pensait qu’elle devenait folle – jusqu’à ce qu’elle réalise enfin, à seulement 44 ans, qu’elle traversait la ménopause.

La prise de conscience est venue comme un coup de marteau et l’a laissée dévorée par tant de «honte et d’embarras» qu’elle n’en a parlé à personne pendant près d’un an.

Finalement, elle a contacté un expert médical et a secrètement commencé un traitement hormonal substitutif (THS) qui, selon elle, lui a sauvé la vie.

Elle est maintenant en mission d’éduquer la nation et à la tête d’un documentaire de Channel 4, Davina McCall: Sex, Myths And The Menopause, qui est diffusé mercredi.

Davina, 53 ans, se souvient des jours sombres: «Je pensais que je devenais folle. Je pensais même que j’avais peut-être une sorte de démence précoce.

«La ménopause ne m’a même pas traversé l’esprit parce que j’étais jeune – 44 ans – alors je me suis battu pendant un an. Je ne savais pas à qui parler, où aller.

«J’avais des sueurs nocturnes, et ce qui était horrible, c’est que je suis un toxicomane en convalescence et cela m’a ramené à la maladie et à essayer de me remettre de la dépendance. Ensuite, je n’ai pas pu lire l’autocue. Cela a commencé à affecter ma vision – à cause du manque de sommeil, je ne pouvais ni voir ni lire.

«Un producteur qui est maintenant assez haut chez ITV est venu me voir et m’a dit: » Ça va? » parce que je l’étais normalement, mais je ne pouvais plus m’y mettre. J’étais juste dans le brouillard.

«Je suis un toxicomane en convalescence, j’étais un héroïnomane, je n’ai pas bu depuis 30 ans, je n’aime même pas prendre des pilules en vente libre pour les maux de tête et autres. Donc, je n’allais tout simplement pas emprunter la voie médicale.

«Je pensais augmenter l’exercice, prendre des remèdes à base de plantes, mais aucun de ceux-ci ne l’a coupé. Je voulais me battre, jusqu’à ce que ça me frappe dans les globes oculaires, puis je me suis instruit.

Il y a environ 13 millions de femmes au Royaume-Uni en période de ménopause, dont beaucoup n’ont aucune idée de ce qui se passe dans leur corps.

La peur de l’impact du THS a laissé beaucoup de gens terrifiés à l’idée de le prendre, craignant à tort que cela pourrait leur donner un risque accru de cancer du sein.

Lorsque Davina a décidé de prendre un THS, elle avait tellement honte qu’elle utilisait une intervention médicale et ne «laissait pas la nature suivre son cours» qu’elle a gardé le secret de ses proches.

Elle a même été avertie que s’exprimer pourrait nuire à sa carrière.

Elle dit: «On m’a dit de ne pas en parler, que c’était vieillissant et un peu peu recommandable. De toute évidence, cela ne s’est pas bien passé parce que je suis assis ici à vous parler.

«J’ai menti à des amis et leur ai dit que je n’étais pas sous THS. J’avais tellement honte d’être sous THS parce que j’avais l’impression de faire quelque chose de mal ou de sale. J’avais l’impression de chasser la jeunesse.

«L’idée à l’époque où cela a commencé à m’arriver était que vous vous opposiez au mode de vie naturel, au chemin naturel – vous devriez simplement le traverser, être fort et continuer à vous battre. Vous sortirez de l’autre côté et tout ira bien.

«Mais je ne pouvais plus travailler et j’étais le soutien de famille. J’avais besoin de gagner de l’argent, de mettre de la nourriture sur la table.

«J’ai donc dû trouver un moyen de travailler. J’ai juste pensé: «Je ne peux pas travailler si je n’ai pas d’hormones». »

En 2017, Davina s’est séparée de son mari de 17 ans, Matthew Robertson, ancien animateur de Pet Rescue, avec qui elle a des enfants Holly, 19 ans, Tilly, 17 ans et Chester, 14 ans.

Mais Davina dit que sa décision de prendre un THS a changé sa vie et qu’elle tire maintenant sur tous les cylindres et se sent «renaître».

Avec son sourire caractéristique, elle déclare: «Je suis revenue à la normale. En fait, je me sens mieux que je ne l’ai fait depuis des années. Je travaille dur, je suis au sommet de mon art et j’ai l’impression de renaître.

Pour son documentaire, Davina a passé des mois à parler à des spécialistes et une foule de femmes ont parlé de leurs expériences.

Alors qu’est-ce qui l’a le plus choquée lors de ses recherches?

Elle dit: «Les histoires de nos femmes merveilleuses – des femmes au bord de quelque chose de drastique, qui ont été qualifiées de« dramatiques »ou qui ont juste dit:« Enlevez vos chaussettes », des femmes suicidaires.

«Le suicide culmine entre 45 et 49 ans chez les femmes et c’est le moment de la périménopause et de la ménopause. Ce n’est pas une coïncidence, nous devons nous réveiller. »

La stigmatisation de la transition, souvent décrite comme «le changement», a laissé de nombreuses souffrances dans le silence. Mais Davina dit que les femmes doivent s’exprimer – y compris sur l’impact sur leur vie sexuelle, beaucoup refusant les rapports sexuels ou trouvant cela trop douloureux.

Pendant le tournage, elle visite un sex-shop dans sa ville natale de Tunbridge Wells, Kent, spécialisé dans l’aide aux femmes qui ont des difficultés dans la chambre à coucher à cause de la ménopause.

Elle se familiarise avec plusieurs jouets sexuels et déclare avec audace la seule chose dont toutes les femmes ménopausées ont besoin dans la chambre: «Parlons des lubrifiants. Cela devrait être quelque chose que chaque femme a dans son tiroir de chevet.

Bien sûr, ce serait complètement différent si les hommes passaient par la ménopause. Regardons les choses en face, si leurs testicules étaient coupés et que leur testostérone s’effondrait, ils seraient immédiatement mis sous testostérone.

«Regardons les choses en face, aucun de nous ne veut partager des informations privées sur nos vagins, mais nous devons parler de Kevin, ou peu importe le nom du vôtre.

«J’avais une sécheresse sévère, tellement douloureuse. Je n’avais aucune idée que cela faisait partie de la ménopause. C’était l’un de mes principaux symptômes et c’était horrible. Depuis qu’elle a annoncé son documentaire, Davina a été inondée de messages sur les réseaux sociaux de femmes qui luttent pour mettre la main sur le THS, car les généralistes ne sont souvent pas pleinement informés sur les symptômes de la ménopause et sur la façon de la traiter.

Elle dit: «L’injustice est folle, c’est une pandémie d’injustice. Les médecins apprennent à l’école de médecine sur les grossesses et la fertilité, mais toutes les femmes ne tombent pas enceintes, mais nous passerons toutes par la ménopause. «

En plus d’appeler à une meilleure éducation dans les écoles, Davina dit que c’est un «scandale» que les femmes soient traitées différemment des hommes en matière de santé, et que ceux qui sont au pouvoir doivent changer cela. Elle dit: «Bien sûr, ce serait complètement différent si les hommes passaient par la ménopause. Regardons les choses en face, si leurs testicules étaient coupés et que leur testostérone s’effondrait, ils seraient immédiatement mis sous testostérone. Je sais que beaucoup d’hommes consultent leur médecin et disent: «J’ai une perte de libido, ma vie sexuelle n’est plus ce qu’elle était» et ils prennent rapidement de la testostérone.

«Il n’y a pas de tapage à ce sujet – c’est comme:« Bien sûr, vous avez besoin de testostérone, c’est votre hormone, vous remplacez simplement ce que vous n’avez pas ». Mais si cela arrive aux femmes, on nous dit de remonter nos chaussettes et c’est la façon naturelle de faire.

«C’est le scandale, la disparité de traitement des femmes par rapport à un homme.

«Je suis très conscient que nous avons besoin d’hommes à nos côtés, pour nous soutenir, nous devons les éduquer. Il y en a beaucoup à bord, mais pas mal. »

La recherche pour l’émission a révélé que neuf femmes sur dix estimaient que la ménopause avait un impact négatif sur leur travail. Dans certains cas, ils avaient été contraints de quitter leur carrière ou de quitter leur carrière.

Pour les professions qui reposent sur une main-d’œuvre féminine, c’est une bombe à retardement et Davina dit que les grandes entreprises doivent faire plus pour aider.

Elle dit: «Les femmes ménopausées sont le groupe de travailleurs dont la croissance est la plus rapide – nous sommes maintenant 4,3 millions.» Mais elle ajoute: «Nous sommes sur le point de changer. Une entreprise sur dix met désormais en œuvre une sorte de politique de ménopause. Nous avons parlé à de grandes entreprises, comme HSBC, Tesco, Marks & Spencer, et elles ont toutes des politiques de ménopause en place pour les femmes.

«Cela signifie que les femmes pourront rester au travail. Ce n’est pas seulement génial pour le bien-être des femmes, il est vraiment important de garder toute cette expérience fantastique.

«Pensez à combien nous sommes extraordinaires en tant que femmes plus tard dans la vie, une fois que nos enfants ont quitté la maison. Nous nous disons: «Reprenons le travail». Nous sommes tellement excités, c’est comme une seconde vie. »

Davina savait que faire son documentaire était un risque, surtout en partageant ses propres expériences quand beaucoup ont averti que cela pourrait être considéré comme «peu recommandable».

Mais étant donné son année secrète de honte entourant la ménopause et les statistiques choquantes que ses recherches ont révélées, elle dit qu’elle ne restera plus silencieuse.

Davina exhorte également les téléspectateurs à parler davantage. Elle dit: «Faire ce film et parler de toutes ces choses personnelles devant la caméra n’a pas été facile, mais je ne vais pas être gêné par une transition que la moitié de la population traverse.

«Quand j’ai atteint la ménopause, je ne pouvais parler à personne et je me sentais tellement seule.

«Mais maintenant, nous faisons partie d’une conversation nationale et nos voix sont plus fortes. Nous devons continuer à parler, au travail, à la maison et au lit. «

Davina McCall: Sex, Myths And The Menopause est diffusé sur Channel 4 mercredi à 21h.