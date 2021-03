Paul Bettany sera rejoint par La Couronne alun Claire Foy dans Un scandale très britannique, Le prochain suivi d’Amazon Prime Un scandale très anglais. Bettany jouera le duc d’Argyll et Foy jouera la duchesse d’Argyll dans une histoire sur leur divorce de 1963, décrit via un communiqué de presse comme «l’un des cas juridiques les plus notoires, extraordinaires et brutaux du 20e siècle».

