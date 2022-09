Vision 2025 du DSI : Combler le fossé entre la BI et l’IA

Remédier aux lacunes de la gestion et de l’infrastructure des données des entreprises, ainsi qu’aux rigidités internes de la structure et des processus et au manque de talents, figure parmi ces défis. Quelque 72 % des cadres technologiques que nous avons interrogés pour cette étude affirment que si leurs entreprises ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs en matière d’IA, les problèmes de données sont plus susceptibles qu’improbables d’en être la cause. L’amélioration des vitesses de traitement, de la gouvernance et de la qualité des données, ainsi que leur suffisance pour les modèles, sont les principaux impératifs de données pour garantir que l’IA peut être mise à l’échelle, déclarent les répondants à l’enquête.

Ce rapport met en lumière ces contraintes de données et d’autres que les organisations doivent résoudre pour libérer le potentiel de l’IA pour leurs activités. Il identifie également les investissements et autres mesures que les entreprises prévoient de prendre pour aligner plus étroitement leurs capacités de données sur leurs ambitions en matière d’IA. Les conclusions de l’étude sont basées sur une enquête mondiale menée auprès de 600 directeurs de l’information, directeurs de la technologie et autres hauts responsables de la technologie. Nous avons également tiré des enseignements de discussions approfondies avec 10 de ces dirigeants.

Voici les principaux résultats de l’étude :

Les entreprises considèrent l’adoption plus large de l’IA comme essentielle pour leur avenir. À partir d’une utilisation aujourd’hui limitée de l’IA dans l’entreprise, les dirigeants interrogés prévoient une expansion majeure des cas d’utilisation dans toutes les fonctions principales au cours des trois prochaines années. Bien plus de la moitié s’attendent à ce que l’utilisation de l’IA soit généralisée ou critique dans leurs fonctions informatiques, financières, de développement de produits, de marketing, de vente et autres d’ici 2025. Alors que la plupart poursuivront une grande variété de cas d’utilisation, beaucoup visent également à renforcer l’impact de l’IA sur le haut de gamme, augmentant les rendements des utilisations génératrices de revenus.

La mise à l’échelle réussie de l’IA est la priorité numéro un de la stratégie de données. Les données et les stratégies d’IA des entreprises interrogées sont étroitement liées. Plus des trois quarts (78 %) des cadres que nous avons interrogés, et presque tous (96 %) du groupe des leaders, déclarent que la mise à l’échelle des cas d’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique pour créer de la valeur commerciale est leur priorité absolue pour la stratégie de données d’entreprise au cours des prochaines années. trois ans.

Une croissance importante des dépenses est prévue pour renforcer les bases de données de l’IA. Les DSI interrogés, en particulier ceux du groupe leader, prévoient d’importantes augmentations d’investissements d’ici 2025 pour renforcer différentes parties de leurs bases de données et d’IA. Au cours des trois prochaines années, les dépenses des dirigeants en matière de sécurité des données augmenteront de 101 %, de 85 % en gouvernance des données, de 69 % en nouvelles plateformes de données et d’IA et de 63 % en plateformes existantes. (Les chiffres analogues parmi l’échantillon dans son ensemble sont de 59 %, 52 %, 40 % et 42 %, respectivement.)

Les intentions de croissance des investissements sont les plus fortes dans le secteur des services financiers. Parmi les quatorze industries de l’enquête, les leaders de l’IA sont les plus nombreux parmi les entreprises de vente au détail/biens de consommation et automobiles/fabrication. La croissance attendue des investissements dans ces secteurs dans les domaines susmentionnés de la gestion des données et de l’infrastructure est plus élevée que dans d’autres, à une exception près : les augmentations prévues par les prestataires de services financiers dépasseront largement celles de tous les autres secteurs.

Les normes multi-cloud et ouvertes font partie intégrante des progrès de l’IA. La plupart des répondants à l’enquête (72 %) – et presque tous les dirigeants (92 %) – apprécient la flexibilité qu’offre une approche multi-cloud pour le développement de l’IA. Les DSI interrogés dans le cadre de l’étude soulignent également le rôle des normes d’architecture ouverte dans la prise en charge du multi-cloud, et l’importance des deux dans la progression de leur développement d’IA.

