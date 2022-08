Visible met à jour ses plans, mais Party Pay s’en va

Visible, la marque numérique prépayée de Verizon, fait évoluer ses offres. Mercredi, la société a remanié ses plans, abandonnant son option populaire Party Pay à 25 $ par mois tout en ajoutant un nouveau plan “Visible” à 30 $ par mois et une option “Visible Plus” à 45 $ par mois.

Les nouveaux plans sont disponibles aujourd’hui, le plan Visible principal marquant une baisse de prix de 10 $ par rapport à l’ancienne option de l’entreprise. Les deux incluent des appels, des SMS et des données illimités, un point d’accès mobile illimité (avec des vitesses maximales plafonnées à 5 Mbps) et incluent les taxes et les frais dans leurs prix respectifs. Chaque prix est pour une seule ligne car la société ne propose que des lignes simples.

Lire la suite: Les meilleurs forfaits téléphoniques pas chers

La différence entre les deux plans réside dans la 5G haut débit et l’utilisation internationale. Le forfait Visible principal est limité au réseau 5G plus lent de Verizon (ce que l’opérateur appelle “5G Nationwide”) et comprend des appels et des SMS illimités vers le Mexique et le Canada, mais pas de données.

L’option “Visible Plus” offre la possibilité de se connecter aux réseaux 5G plus rapides de Verizon (ce que l’opérateur appelle “5G Ultra Wideband” ou “5G UW”) et ajoute des données illimitées au Canada et au Mexique ainsi que des appels internationaux depuis les États-Unis vers plus de 30 pays et des SMS internationaux des États-Unis vers plus de 200 pays.

L’ancien plan Visible de 40 $ par mois comprenait un accès 5G plus rapide mais plafonnait les vitesses à 200 Mbps.

L’option Plus comprend également 50 Go de “données premium” sur 4G LTE et 5G à l’échelle nationale, ce qui signifie que vous ne verrez pas de vitesses plus lentes dans des zones potentiellement occupées (comme un stade ou une arène bondée) lorsque vous êtes connecté à ces réseaux jusqu’à ce que vous dépassiez 50 Go dans un mois. Visible indique que les personnes connectées à “5G UW” auront toujours des “données premium” et ne sont pas soumises au même plafond de vitesse que l’ancien plan de Visible placé sur le service 5G plus rapide.

Avec les nouveaux plans, cependant, vient la suppression progressive de l’une des fonctionnalités les plus populaires de Visible, connue sous le nom de Party Pay. Cette fonctionnalité était le point de vue de l’entreprise sur les plans familiaux et offrait des réductions au plus vous ajoutiez de personnes, abaissant potentiellement le prix de 40 $ pour une seule ligne jusqu’à 25 $ par mois, par ligne si vous avez quatre personnes ou plus.

Contrairement aux plans familiaux traditionnels, Visible permettait à n’importe qui de se réunir en groupe, menant à des messages Reddit et Groupes Party Pay avec des milliers de membres.

La société n’autorise pas les nouveaux utilisateurs à rejoindre un plan Party Pay, mais Visible indique que ceux qui se sont déjà inscrits à Party Pay pourront conserver le service téléphonique de 25 $ par mois “tant que nous prendrons en charge le plan et le cloud”. structuration du réseau.” Ces utilisateurs peuvent même changer de groupe avant le 18 octobre, bien qu’après cette date, ils soient “verrouillés” à leur prix, quelle que soit la taille de leur groupe.

Si vous avez un forfait Party Pay ou un forfait Visible plus ancien, le transporteur autorisera la mise à niveau vers l’un de ses nouveaux forfaits à tout moment.