Visible de Verizon obtient une option de mise à niveau douce

Visible entre dans le jeu de mise à niveau à partir de la semaine prochaine, où ils donneront aux clients une chance de mettre à niveau sans les frais élevés que vous pourriez voir de quelqu’un comme, eh bien, Verizon.

À partir du 3 mai, les membres Visible peuvent mettre à niveau les téléphones Apple, Samsung, Google (et quelques autres) lorsqu’ils remboursent la moitié du solde du prêt de leur téléphone. Aucuns frais ou autres coûts ne sont censés être impliqués dans le processus, il vous suffira d’échanger votre téléphone contre un autre de la même marque et de vous inscrire à un autre accord de financement.

Tout cela se passe via Affirm (0% APR), qui est la société de financement que vous avez probablement vue sur Internet pour toutes sortes de produits. Visible les utilise également et proposera le programme de mise à niveau avec Affirm sur les téléphones financés à plus de 100 $. Encore une fois, Apple, Samsung et Google sont les principaux fabricants d’appareils participants, mais certains téléphones Motorola, OnePlus et ZTE sont également disponibles.

Si vous décidez d’acheter un téléphone via Visible, puis de le mettre à niveau à 50%, vous enverrez votre ancien téléphone à Assurant dans les 14 jours suivant la réception de votre nouveau téléphone. Visible dit qu’ils paieront ensuite le solde restant pour vous. Cela semble assez simple.

Vous n’êtes pas familier avec Visible? Il s’agit d’une option prépayée appartenant à Verizon, donc lorsque vous utilisez leur service, vous utilisez en fait le réseau de Verizon. Ils n’ont pas de magasins ni de présence physique, mais leur forfait illimité ne coûte que 40 $. Si vous avez des amis dans votre vie, vous pouvez les inviter à vous rejoindre sur Visible et payer encore moins par mois.

Si tout cela semble amusant, l’action de mise à niveau commence le 3 mai. Acheter des appareils visibles ici.