Vishwanathan Anand, quatre autres grands maîtres joueront des matchs d’exhibition pour Covid Relief

Le quintuple champion du monde d’échecs Vishwanathan Anand et quatre autres grands maîtres indiens (GM) joueront des matchs d’exhibition en ligne simultanés contre d’autres joueurs d’échecs jeudi pour collecter des fonds pour le secours de Covid-19 dans le pays. «Nous savons tous que l’Inde lutte durement contre le COVID-19. À l’heure actuelle, nous avons tous été touchés d’une manière ou d’une autre. Je ne pense pas qu’il y ait une seule personne jeune ou âgée qui n’ait pas été touchée par cela », a déclaré Anand dans un message vidéo publié sur Chess.com.

Koneru Humpy, Dronavalli Harika, Nihal Sarin et Praggnanandhaa Rameshbabu sont les quatre autres GM indiens qui participeront à l’événement.

«Soutenons l’aide au COVID en Inde. Vous pouvez jouer certains des meilleurs grands maîtres de l’Inde et faire en sorte que Chess.com corresponde à vos dons. Veuillez vous inscrire pour participer à Checkmate COVID ce jeudi. C’est une petite contribution de notre fraternité d’échecs. J’ai hâte d’y être et j’espère que nous récolterons des fonds et des esprits!

Tout joueur dont la cote standard FIDE est inférieure à 2000 peut jouer avec Anand en faisant un don de 150 $ et avec quatre autres MJ en faisant un don de 25 $.

Tous les profits des expositions simultanées impliquant Anand, Koneru, Harika, Nihal Sarin et Rameshbabu iront à RedCross India et à l’initiative Checkmate COVID de la All India Chess Federation (AICF).

