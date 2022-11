Vishwanath Suresh, Vanshaj parmi 8 Indiens dans les quartiers

Huit autres boxeurs indiens, dirigés par les champions asiatiques en titre de la jeunesse Vishwanath Suresh et Vanshaj, se sont qualifiés pour les quarts de finale le cinquième jour des Championnats du monde de boxe masculine et féminine IBA 2022 à La Nucia, en Espagne.

Vishwanath (48 kg) a affronté l’Italien Attrativo Salvatore en pré-quart de finale. Le garçon de Chennai, Vishwanath, a produit une performance clinique et a montré son jeu de jambes intelligent et sa vitesse pour gagner de manière convaincante le combat 5-0.

Vanshaj (63,5 kg), originaire de Sonipat, affrontait l’Espagnol Kakulov Enrique en huitièmes de finale. Le boxeur indien a affiché sa puissance et sa supériorité technique pour blanchir son adversaire 5-0 et passer au tour suivant.

Jadumani Singh (51 kg), Ashish (54 kg) et Deepak (75 kg) ont été les trois autres boxeurs masculins à avoir remporté leurs combats à l’unanimité et à se qualifier pour les huitièmes de finale. Jadumani et Ashish ont eu raison respectivement de l’Espagnol Jimenez Asier et de la Philippine Pamisa Eijay, tandis que Deepak a battu l’Argentin Leiva Antonio.

Dans la section féminine, Bhawna Sharma (48 kg) et la championne asiatique de la jeunesse Tamanna (50 kg) ont remporté leurs combats respectifs contre la Polonaise Oliwia Zuzanna et la Finlandaise Pia Jarvinen par verdict du RSC et se sont qualifiées pour les quarts de finale.

Dans le combat de pré-quart de finale des 54 kg, Griviya Devi a surmonté le défi de la Roumaine Ana Maria Romantov pour obtenir un verdict 5-0 en sa faveur.

Aman Rathore (67 kg) était le seul pugiliste indien à se retrouver du côté des perdants alors qu’il s’inclinait 2-3 face à l’Irakien Yousif Hussein dans un combat serré.

Cinq Indiens, dont deux hommes, seront en action lors des huitièmes de finale de la sixième journée du tournoi. Devika Ghorpade (52kg), Preeti Dahiya (57kg) et Mahak Sharma (66kg) se battront dans la section féminine.

Sahil Chauhan (71 kg) et Bharat Joon (92 kg) prendront le ring dans la section masculine.

